સુરતમાં 5 વર્ષ જૂની દુશ્મનીમાં મિત્રએ જાહેરમાં બીજા મિત્ર પર જીવલેણ હુમલો કર્યો, પોલીસે આરોપીને પક્ડયો
ફૂટેજના આધારે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરીને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી વિશાલ ઉર્ફે ભૂષણની અટકાયત બારડોલી ખાતેથી કરી લીધી હતી.
Published : November 17, 2025 at 4:51 PM IST
સુરત : શહેરમાં ફરી એકવાર કાયદાનો ડર ન હોય તેવી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. એક મિત્રએ પાંચ વર્ષ પહેલાંની નજીવી અદાવતનો બદલો લેવા માટે બીજા મિત્ર પર ભરચક જાહેર રસ્તા પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના એક સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતાં શહેરમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે.
CCTVમાં કેદ થયો ખૂની હુમલો
મળતી માહિતી મુજબ, ઈજાગ્રસ્ત ફરિયાદી વિશાલ યાદવ તેના અન્ય એક મિત્ર સાથે જાહેર માર્ગ પર ઊભો હતો. તે જ સમયે, આરોપી વિશાલ ઉર્ફે ભૂષણ હાથમાં આશરે 12 ઇંચનું મોટું ચપ્પુ લઈને ત્યાં ધસી આવ્યો હતો. ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આરોપી આવતાની સાથે જ ફરિયાદી સાથે ઝઘડો શરૂ કરે છે. બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં, અચાનક જ ઉશ્કેરાયેલા આરોપીએ કોઈપણ જાતની દયા રાખ્યા વિના વિશાલ યાદવની છાતીના ભાગે ચપ્પુ વડે જીવલેણ વાર કરી દીધો હતો.
આરોપીની ક્રૂરતા અને લોકોની નિષ્ક્રિયતા
હુમલો કર્યા બાદ આરોપીનું વર્તન વધુ ચોંકાવનારું હતું. ચપ્પુના ઘા વાગ્યા બાદ જ્યારે ઈજાગ્રસ્ત વિશાલ લોહીલુહાણ થઈને તરફડી રહ્યો હતો, ત્યારે આરોપી વિશાલ ઉર્ફે ભૂષણ શાંતિથી પોતાનું ચપ્પુ ખિસ્સામાં મૂકીને સ્થળ પર થોડીવાર સુધી ઊભો રહ્યો હતો અને ઈજાગ્રસ્ત મિત્રને જોતો રહ્યો હતો. આ પછી તે આરામથી બાઇક પર બેસીને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
જોકે, આ સમગ્ર બનાવ એક ભરચક વિસ્તારમાં બન્યો હોવા છતાં, સીસીટીવી ફૂટેજમાં દેખાય છે કે આસપાસના લોકો માત્ર આ દ્રશ્ય જોતા રહ્યા હતા અને કોઈએ પણ હુમલો અટકાવવાની કે મદદ કરવાની તસ્દી લીધી નહોતી. લોકોની આ નિષ્ક્રિયતાએ શહેરની સામાજિક સભાનતા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને દબોચ્યો
સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવતા જ ઉધના પોલીસ ત્વરિત એક્શનમાં આવી હતી. ફૂટેજના આધારે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરીને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી વિશાલ ઉર્ફે ભૂષણની અટકાયત બારડોલી ખાતેથી કરી લીધી હતી. હાલ તેની ધરપકડની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. ઈજાગ્રસ્ત વિશાલ યાદવને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે અને હાલ તેની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
હુમલાનું કારણ: પાંચ વર્ષ પહેલાંનો બદલો
સ્થાનિક પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર (PI)ના જણાવ્યા મુજબ, પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ખૂની હુમલા પાછળનું કારણ બીજું કંઈ નહીં પણ પાંચ વર્ષ જૂનો એક ઝઘડો હતો. તે સમયે, ફરિયાદી વિશાલ યાદવે આરોપીના બદલે કોઈ અન્ય વ્યક્તિનો પક્ષ લીધો હતો. આ વાતની અદાવત રાખીને આરોપી વિશાલ ઉર્ફે ભૂષણે બદલો લેવા માટે આ ઘાતક પગલું ભર્યું હતું. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજને મુખ્ય પુરાવા તરીકે ગણીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
