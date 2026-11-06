ભાઈબીજના પર્વ પર અમદાવાદની બહેનોને AMTSની મોટી ભેટ, આખો દિવસ બસમાં કરી શકશે મફત મુસાફરી
રક્ષાબંધન બાદ હવે ભાઈબીજ પર પણ મહિલાઓને AMTS બસમાં નિઃશુલ્ક મુસાફરીનો લાભ મળશે; રક્ષાબંધન પર 81 હજારથી વધુ બહેનોએ લીધો હતો લાભ
Published : November 6, 2026 at 7:45 PM IST
અમદાવાદ: AMTS બસમાં મુસાફરી કરતા નાગરિકો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. દિવાળીના તહેવારો બાદ આવતા ભાઈબીજના પર્વ નિમિત્તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ (AMTS) દ્વારા મહિલાઓ અને બહેનોને ખાસ ભેટ આપવામાં આવી છે. ભાઈબીજના દિવસે શહેરની તમામ બહેનો AMTSની બસોમાં નિઃશુલ્ક મુસાફરી કરી શકશે. એટલે કે, ભાઈબીજના દિવસે બહેનોએ બસમાં મુસાફરી કરવા માટે ટિકિટ ખરીદવાની જરૂર રહેશે નહીં અને તેઓ આખો દિવસ મફતમાં મુસાફરીનો લાભ મેળવી શકશે.
દિવાળીના તહેવાર બાદ ભાઈબીજનું પર્વ ભાઈ-બહેનના પ્રેમ અને સ્નેહનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ દિવસે બહેનો પોતાના ભાઈના ઘરે જઈને તિલક કરે છે, ભાઈના લાંબા આયુષ્યની કામના કરે છે અને પરિવાર સાથે તહેવારની ઉજવણી કરે છે. આ દરમિયાન શહેરમાં એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટે જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરતા લોકોની સંખ્યામાં વધારો થતો હોય છે. ખાસ કરીને AMTS બસોમાં મુસાફરોની ભીડ જોવા મળે છે. ત્યારે બહેનોને આર્થિક રાહત મળે અને તેઓ સરળતાથી પોતાના ભાઈના ઘરે પહોંચી શકે તે હેતુથી AMTS પ્રશાસન દ્વારા આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
રક્ષાબંધન બાદ હવે ભાઈબીજ પર પણ ફ્રી મુસાફરી
AMTS દ્વારા અગાઉ રક્ષાબંધનના પર્વ પર પણ બહેનો માટે બસ મુસાફરી નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવી હતી. આ નિર્ણયને બહેનો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. હવે એ જ રીતે ભાઈબીજના પર્વ પર પણ મહિલાઓને મફત મુસાફરીની સુવિધા આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી નોકરી કરતી મહિલાઓ, ગૃહિણીઓ, યુવતીઓ તેમજ પરિવાર સાથે ભાઈના ઘરે જતી બહેનોને સીધો લાભ મળશે.
ભાઈબીજના દિવસે સવારે બસ સેવા શરૂ થવાથી લઈને સાંજ સુધી બહેનો આ સુવિધાનો લાભ લઈ શકશે. આ સમયગાળા દરમિયાન મહિલાઓ પાસેથી બસનું ભાડું લેવામાં આવશે નહીં. પરિણામે બહેનોને મુસાફરીના ખર્ચમાં રાહત મળશે અને તેઓ શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં સરળતાથી અવરજવર કરી શકશે.
રક્ષાબંધન પર 81 હજાર બહેનોએ લીધો હતો લાભ
આ અંગે AMTSના ચેરમેન પરાગ નાયકે જણાવ્યું હતું કે, સૌપ્રથમ તમામ શહેરીજનોને દીપાવલીની શુભકામનાઓ અને નૂતન વર્ષના અભિનંદન. જે રીતે રક્ષાબંધનના પર્વ પર AMTS દ્વારા બહેનો માટે બસ મુસાફરી નિઃશુલ્ક કરવામાં આવી હતી, તે જ રીતે હવે ભાઈબીજના પર્વ પર પણ બહેનોને મફત મુસાફરીની સુવિધા આપવામાં આવશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગયા રક્ષાબંધનના પર્વ દરમિયાન અંદાજે 81 હજાર જેટલી બહેનોએ AMTS બસમાં નિઃશુલ્ક મુસાફરીનો લાભ લીધો હતો. આટલી મોટી સંખ્યામાં બહેનોએ આ સુવિધાનો લાભ લીધો હોવાથી AMTS પ્રશાસનને આશા છે કે ભાઈબીજના પર્વ પર પણ બહેનો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળશે. બહેનો સરળતાથી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જઈ શકે, પોતાના ભાઈના ઘરે પહોંચી શકે અને તહેવારની ઉજવણી કરી શકે તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
તહેવારના દિવસે બસોમાં ભીડ વચ્ચે બહેનોને મળશે રાહત
સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ દિવાળી અને ભાઈબીજ જેવા તહેવારો દરમિયાન શહેરના જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરતા મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. ભાઈબીજના દિવસે બહેનો પોતાના ભાઈના ઘરે જવા ઉપરાંત પરિવારજનો અને સગા-સંબંધીઓને મળવા માટે પણ મુસાફરી કરતી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં બસોમાં ભારે ભીડ જોવા મળે છે. ત્યારે ટિકિટ ખરીદવા માટે લાઇનમાં ઊભા રહેવાની પણ જરૂર નહીં રહે અને બહેનોને મુસાફરીના ભાડામાંથી સંપૂર્ણ રાહત મળશે.
AMTSના આ નિર્ણયને તહેવારના માહોલમાં બહેનો માટે એક ખાસ ભેટ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. એક તરફ મોંઘવારીના સમયમાં મુસાફરીના ખર્ચમાં રાહત મળશે, તો બીજી તરફ જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરીને બહેનો સરળતાથી પોતાના પરિવાર સુધી પહોંચી શકશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રક્ષાબંધન બાદ હવે ભાઈબીજ પર પણ AMTS દ્વારા નિઃશુલ્ક મુસાફરીની સુવિધા આપવામાં આવતાં બહેનોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી શકે છે. હવે ભાઈબીજના દિવસે કેટલી બહેનો આ સુવિધાનો લાભ લે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
આ પણ વાંચો: