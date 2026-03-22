ગેસની અછત સર્જાતા યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે ભક્તો માટેની વિનામૂલ્યે ભોજન પ્રસાદ સેવા બંધ કરાઈ
મંદિરની આ વિના મૂલ્યે ભોજન પ્રસાદ સેવાનો દરરોજ અંદાજે એક હજાર જેટલા ભાવિકો લાભ લેતા હોય છે.
Published : March 22, 2026 at 5:21 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે દર્શનાર્થે પધારતા તમામ ભક્તો માટે મંદિર દ્વારા ચાલતી વિના મૂલ્યે ભોજન પ્રસાદીની સેવા છેલ્લા બે દિવસથી બંધ કરવામાં આવી છે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે સર્જાયેલી કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની અછતની સમસ્યાને લઈને મંદિર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પૂરતો ગેસ પુરવઠો મળતાં જ મંદિર દ્વારા આ ભોજન સેવા ફરી કાર્યરત કરવામાં આવશે.
મંદિરની આ વિના મૂલ્યે ભોજન પ્રસાદ સેવાનો દરરોજ અંદાજે એક હજાર જેટલા ભાવિકો લાભ લેતા હોય છે. તેમજ રવિવારે અને તિથી તહેવારના દિવસોમાં સરેરાશ બે હજાર જેટલા ભાવિકો અહીં ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે.
ઈરાન યુધ્ધને કારણે હાલ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની અછતની સમસ્યા ઉભી થવા પામી છે. ત્યારે તેની અસર યાત્રાધામ ડાકોરમાં પણ જોવા મળી રહી છે. મંદિરમાં એનાઉન્સ કરીને વિનામૂલ્યે ભોજન પ્રસાદી હાલ પૂરતું બંધ હોવાની સૂચના પણ દર્શને આવતા ભાવિકોને આપવામાં આવી રહી છે.
ગેસની અછતને કારણે બે દિવસથી ભોજન પ્રસાદ સેવા બંધ કરાઈ છે : ઈન્ચાર્જ મેનેજર
આ બાબતે રણછોડરાયજી મંદિરના ઈન્ચાર્જ મેનેજર રાકેશભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાનના યુદ્ધના કારણે અત્યારે સપ્લાયની શોર્ટેજ ચાલી રહી છે. એને કારણે અપૂરતો સપ્લાય મળતો હોવાને કારણે આ વિનામૂલ્યે ભોજન પ્રસાદમ જે ચાલુ હતું તે છેલ્લા બે દિવસથી બંધ કરી દેવામાં આવેલું છે.
નોંધનીય છે કે, દોઢેક વર્ષ અગાઉ રણછોડરાયજી મંદિર નજીક આવેલી ગૌશાળા પાસે યાત્રી નિવાસ નીચે ભક્તો માટે વિનામૂલ્યે ભોજન વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજ તેમજ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરના ભંડારી મહારાજ દ્વારા શ્રી રણછોડરાયજી પ્રસાદમનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
