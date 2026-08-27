રક્ષાબંધન પર ગાંધીનગર અને ભાવનગરની મહિલાઓને ઈ-બસમાં મફત મુસાફરી!
ગાંધીનગર અને ભાવનગરમાં મહિલાઓને ઈ-બસમાં મફત મુસાફરી, રક્ષાબંધન પર મહાનગરપાલિકાની ઈ-બસ સેવા સંપૂર્ણ મફત.
Published : August 27, 2026 at 7:14 PM IST
હૈદરાબાદ: ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમ અને સ્નેહના પ્રતીક સમાન રક્ષાબંધન પર્વને અનુલક્ષીને ગાંધીનગર અને ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરની મહિલાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ અને આવકારદાયક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ગાંધીનગરમાં મહિલાઓ માટે મફત ઈ-બસ સેવા
રક્ષાબંધનના દિવસે ગાંધીનગર શહેરની તમામ મહિલાઓ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ઈ-બસ સેવામાં સંપૂર્ણપણે મફત મુસાફરી કરી શકશે. આ નિર્ણયથી રક્ષાબંધનના પર્વે બહેનોને શહેરમાં અવરજવર માટે મોટી રાહત મળશે.
મ્યુનિસિપલ કમિશનરના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ લેવામાં આવેલા આ નિર્ણય મુજબ, રક્ષાબંધનના દિવસે શહેરમાં દોડતી મહાનગરપાલિકાની તમામ ઈ-બસમાં મહિલા મુસાફરો પાસેથી કોઈપણ પ્રકારનું ભાડું લેવામાં આવશે નહીં. મહિલાઓ કોઈ ટિકિટ ખરીદ્યા વિના નિર્ધારિત રૂટ પર મુસાફરી કરી શકશે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોને જોડતા ઈ-બસના તમામ રૂટ પર આ વિશેષ સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે.
રક્ષાબંધનના પર્વે મોટી સંખ્યામાં બહેનો પોતાના ભાઈઓને રાખડી બાંધવા માટે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જતી હોય છે. આવા સમયે મહિલાઓને જાહેર પરિવહનનો સરળ અને સુલભ વિકલ્પ મળી રહે તે હેતુથી મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મફત મુસાફરીની સુવિધાના કારણે મહિલાઓને મુસાફરીના ખર્ચમાં પણ બચત થશે અને તહેવારના દિવસે અવરજવર વધુ સરળ બનશે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરને સ્વચ્છ, સુંદર અને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવાના પ્રયાસોના ભાગરૂપે ઈ-બસ સેવાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ઈ-બસો પર્યાવરણને અનુકૂળ જાહેર પરિવહનનું મહત્વનું માધ્યમ બની રહી છે.
મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ઈ-બસો રક્ષાબંધનના દિવસે સવારથી પોતાના નિર્ધારિત સમય અને રૂટ મુજબ કાર્યરત રહેશે. આ સુવિધા માટે મહિલાઓએ અલગથી કોઈ નોંધણી કે વિશેષ પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે નહીં. મહાનગરપાલિકાએ શહેરની તમામ મહિલા નાગરિકોને આ વિશેષ સુવિધાનો મહત્તમ લાભ લેવા અપીલ કરી છે.
ભાવનગરમાં 30 વર્ષ બાદ બસ સેવા, રક્ષાબંધને મહિલાઓને ભેટ
ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાએ પીએમ ઈ-બસ સેવાનો લાભ એક દિવસ માટે મહિલાઓને ભેટ સ્વરૂપે આપ્યો છે. ભાવનગર છેલ્લા 30 વર્ષથી સિટી બસની સેવાથી વંચિત રહ્યું છે, ત્યારે હાલમાં જ ચાલુ વર્ષ દરમિયાન પીએમ ઈ-બસ સેવાનો પ્રારંભ થયો છે.
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલી ઈ-બસને પગલે ભાવનગર શહેરમાં એક પછી એક તમામ વિસ્તારના રૂટો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં તમામ રૂટ શરૂ થઈ ગયા છે, ત્યારે રક્ષાબંધન જેવા પર્વ પર એક દિવસ માટે મહિલાઓ માટે મુસાફરી ફ્રી કરવામાં આવી છે.
"ભાવનગર શહેરમાં ફેબ્રુઆરી માસથી કેન્દ્ર સરકારની પીએમ ઈ-બસ સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ સાત રૂટ પર અને ત્યારબાદ 9 અને ધીરે ધીરે વધારીને મહાનગરપાલિકા આગળ વધી છે. મનપાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અધિકારી અભિષેક પટેલે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં આપણા 22 રૂટ પર પ્રોજેક્ટની બસો શરૂ થઈ ગઈ છે. આપણી પાસે 100 બસ છે જે કાર્યરત છે. રક્ષાબંધન પર્વના એક દિવસ માટે મહિલાઓની મુસાફરી ફ્રી કરવામાં આવી છે." - અભિષેક પટેલ, અધિકારી, ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગ, ભાવનગર મનપા
આવક કેટલી, મુસાફરીનો લાભ કેટલાને મળે છે?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અધિકારી અભિષેક પટેલે જણાવ્યું હતું કે આપણી આવકની વાત કરીએ તો મહિને જોવા જઈએ તો ગત જુલાઈ મહિનામાં 60 લાખની આસપાસની આવક થઈ હતી. જ્યારે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી જોઈએ તો દર મહિને અંદાજિત 25,000 જેટલા લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા છે.
શહેર સિવાય બાહ્ય ગામડાઓ સુધી સેવા
ભાવનગર શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પીએમ ઈ-બસ સેવાનો લાભ પહોંચી ગયો છે. પરંતુ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે 22 રૂટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં શહેર બહારના વિસ્તારનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અધિકારી અભિષેક પટેલે જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર શહેરની સાથે ભાવનગર બહારના સિહોર, કાળાતળાવ, ભંડારિયા, નિષ્કલંક મહાદેવ જેવા ગામડાઓ અને વિસ્તાર સુધી પણ અમારી સેવા જઈ રહી છે.
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