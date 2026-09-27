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CDMમાં રોકડા જમા કરાવવા આવતા લોકો સાથે છેતરપિંડી! ખોટો ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ક્રીનશોટ બતાવી રૂપિયા પડાવતો શખ્સ ઝડપાયો

મશીનમાં રોકડ જમા કરાવવા આવતા લોકોને ઑનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરી આપવાના બહાને ઠગાઈ કરનારને ગોરવા પોલીસ ઝડપ્યો

મશીનમાં રોકડ જમા કરાવવા આવતા લોકોને ઑનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરી આપવાના બહાને ઠગાઈ કરનારને ગોરવા પોલીસ ઝડપ્યો
મશીનમાં રોકડ જમા કરાવવા આવતા લોકોને ઑનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરી આપવાના બહાને ઠગાઈ કરનારને ગોરવા પોલીસ ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 5:06 PM IST

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વડોદરા: CDM મશીનમાં રોકડા રૂપિયા જમા કરાવવાના નામે છેતરપિંડી કરતો શખ્સ ગોરવા પોલીસની ઝપટે આવ્યો છે. આરોપી CDMમાં રૂપિયા જમા કરાવવા આવતા લોકોને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી આપવાની વાત કરીને તેમની પાસેથી રોકડા રૂપિયા મેળવી લેતો અને ત્યારબાદ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યાનો ખોટો સ્ક્રીનશોટ બતાવતો હોવાનો પોલીસનો દાવો છે. ગોરવા પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે CCTV ફૂટેજ અને બાતમીના આધારે તપાસ કરી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, એક શખ્સ CDM મશીનમાં રૂપિયા ડિપોઝિટ કરવા આવતા લોકોને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી આપવાની વાત કરતો હતો. ત્યારબાદ તેમની પાસેથી રોકડા રૂપિયા મેળવી લેતો અને ઓનલાઈન રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હોવાનું દર્શાવતો ખોટો સ્ક્રીનશોટ બતાવી છેતરપિંડી કરતો હોવાનો પોલીસનો દાવો છે. ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અન-ડીટેક્ટ ગુનાની તપાસ દરમિયાન આરોપીની શોધખોળ માટે પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.એન. લાઠીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ સર્વેલન્સ સ્ટાફ દ્વારા સ્થાનિક વિસ્તારમાં લાગેલા CCTV કેમેરા ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. CCTV ફૂટેજની તપાસ દરમિયાન એક શખ્સ છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલો હોવાની માહિતી પોલીસને મળી હતી. ટેકનિકલ સોર્સ અને અંગત બાતમીના આધારે પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું કે CCTV ફૂટેજમાં દેખાતો શખ્સ હાલ અમરકર શોપિંગની સામે આવેલી ગલીમાં બોક્સ ક્રિકેટના ગેટ પાસે ઉભો છે. આ માહિતીના આધારે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફે બાતમીવાળી જગ્યાએ જઈ તપાસ હાથ ધરી હતી.
પોલીસને ત્યાંથી CCTV ફૂટેજમાં દેખાતા વર્ણનવાળો શખ્સ મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જઈ વિશ્વાસમાં લઈને સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ અગાઉ પણ બે વ્યક્તિઓ પાસેથી રોકડા રૂપિયા મેળવી તેમને ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યાનો ખોટો સ્ક્રીનશોટ બતાવી છેતરપિંડી કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી.

આ કેસમાં પોલીસે આરોપી પાસેથી રોકડા રૂપિયા 15,400નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હોવાનું પ્રેસનોટમાં જણાવાયું છે. ગોરવા પોલીસ દ્વારા આ કાર્યવાહી સાથે અન-ડીટેક્ટ ગુનો ડિટેક્ટ કરી આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી સામે અગાઉ પણ વારસિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયેલો છે. આ અગાઉના ગુનાની વિગતો સહિત આરોપીની ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ અંગે પણ પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ સમગ્ર કાર્યવાહીમાં ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.એન. લાઠીયા સહિત PSI એમ.આર. ગાંગાણી, ASI અને અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓની ટીમ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા CCTV ફૂટેજ, ટેકનિકલ સોર્સ અને બાતમીના આધારે આરોપી સુધી પહોંચવામાં આવ્યો હતો. CDM મશીન પાસે રોકડા રૂપિયા આપતા પહેલા ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન ખરેખર થયું છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. આ કેસમાં પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપી દ્વારા ખોટો સ્ક્રીનશોટ બતાવી ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હોવાનું દર્શાવી રોકડા રૂપિયા મેળવી લેવામાં આવતા હતા. હાલ આરોપીની પૂછપરછ અને અગાઉના ગુનાને લઈને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

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વડોદરા છેતરપિંડી
ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન
VADODARA CRIME
FRAUD
વડોદરા છેતરપિંડી

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