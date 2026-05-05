આધારકાર્ડમાં છેડછાડ કરી બોગસ પેઢી થકી ફ્રોડ: તમિલનાડુનો વેપારી પકડાયો
આરોપીઓએ એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર રચી આધારકાર્ડમાં સરનામું બદલી નાંખ્યું હતું. આ ખોટા પુરાવાઓના આધારે મૈસુર-કર્ણાટક ખાતે શિવમ ટ્રેડર્સના નામે પેઢી રજિસ્ટર કરાવી હતી.
Published : May 5, 2026 at 3:50 PM IST
સુરત: બોગસ આધારકાર્ડના આધારે કર્ણાટકના મૈસુરમાં પેઢી બનાવી સુરતના વેપારી પાસેથી રૂ. ૧૦.૪૩ કરોડની મત્તાનો માલ ઉધાર મેળવી ઠગાઈ કરવાના ચકચારી કેસમાં ઈકો સેલે તમિલનાડુના વેપારીની ધરપકડ કરી હતી.
મળતી વિગતો મુજબ સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓને વિશ્વાસમાં લઈ કરોડો રૂપિયાનો ચૂનો લગાવતી આંતરરાજ્ય છેતરપિંડી કરનાર ટોળકીના વધુ એક નાસતા ફરતા આરોપીને સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાએ ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપીઓએ એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર રચી આધારકાર્ડમાં સરનામું બદલી નાંખ્યું હતું. આ ખોટા પુરાવાઓના આધારે મૈસુર-કર્ણાટક ખાતે શિવમ ટ્રેડર્સના નામે પેઢી રજિસ્ટર કરાવી હતી.
સુરતની ઓશ્યનવેવ્સ ફર્મના વેપારી પાસેથી શરૂઆતમાં નાની ખરીદી કરી સમયસર પેમેન્ટ ચૂકવી વિશ્વાસ સંપાદિત કર્યો હતો. ત્યારબાદ સેન્ટ્રલ બેંકના અંદાજે રૂ. ૨.૮૪ કરોડના ૪૯ એડવાન્સ ચેકો આપી વેપારીને ભરોસો આપ્યો હતો. થોડા સમય બાદ તા. ૦૮-૧૧-૨૦૨૫થી ૨૮-૦૨-૨૦૨૬ દરમિયાન વોટ્સએપ અને ફોન દ્વારા ઓર્ડર આપી ૧,૭૫,૪૯૧ નંગ જેકાર્ડ સાડીઓ (કિંમત રૂ. ૧૦.૪૩ કરોડ) વી.આર.એલ. ટ્રાન્સપોર્ટ મારફતે મંગાવી લીધી હતી. માલ મળી ગયા બાદ આરોપીઓએ પેમેન્ટ ચૂકવ્યું ન હતું અને આપેલા ચેકો પણ રિટર્ન થયા હતા.
સનિતિ રમેશ સાગાદેવન નામે આધારકાર્ડમાં એડ્રેસ જે અંગે સચિન પોલીસમાં ગુનો નોંધાયો હતો. ઈકો સેલની તપાસમાં સામે આવ્યું કે મુખ્ય આરોપીઓએ બદલી ભાડા કરાર ઊભો કર્યો હતો અને GST નંબર મેળવ્યો હતો. આરોપી ગણેશન ઉર્ફે મુરલી નાહ થંગાવેલ (ઉ.વ. ૪૪, રહે. તમિલનાડુએ આ સમગ્ર કૌભાંડમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ માલ મૈસુરથી બરગુર ખાતે અન્ય પેઢીઓ સ્કાઈ ટ્રેડર્સ અને વિનાયગા ટ્રેડર્સમાં વેચાણ બતાવી રોકડમાં વટાવી દેવામાં આવ્યો હતો. ઈકો સેલે તમિલનાડુમાં ધામા નાંખી ગણેશન થંગાવેલની ધરપકડ કરી હતી. અગાઉ ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવ્યા બાદ, ગઈકાલે તેને સુરત કોર્ટમાં રજૂ કરી તા. ૦૬-૦૫-૨૦૨૬ સુધીના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે. આરોપી વિરુદ્ધ બેંગલુરુમાં પણ છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધાયો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.