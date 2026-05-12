તાંત્રિક વિધીના નામે મહાઠગાઈનો ભંડાફોડ, રૂ.76.66 લાખની છેતરપીંડી કરનાર આરોપીને મુંબઈ જેલમાંથી ગીર સોમનાથ પોલીસે ઝડપ્યો
Published : May 12, 2026 at 6:21 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં તાંત્રિક વિધીના બહાને લાખો રૂપિયાની ઠગાઈ આચરનાર આરોપીને ઝડપી પાડવામાં વેરાવળ સીટી પોલીસે મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી છે. સમગ્ર કાર્યવાહી જુનાગઢ રેન્જ ડીઆઈજી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા તથા ઇન્ચાર્જ ડીવાયએસપી એમ.એફ. ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરાઈ હતી.
વેરાવળ સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈપીસી કલમ 420, 120(બી) અને 507 મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો. ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓએ પૂર્વ આયોજન કરી ફરિયાદીને અમોદ્રા મસાણ નજીક જમીનમાંથી હીરા, માણેક અને સોનું કાઢી આપવાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો. આરોપીઓએ તાંત્રિક વિધી કરવાના બહાને ફરિયાદીને વિશ્વાસમાં લઈ અલગ-અલગ સમયે સોના-ચાંદીના દાગીના તથા રોકડ રકમ મેળવી હતી.
આ રીતે આરોપીઓએ ફરિયાદી પાસેથી કુલ રૂ.76,66,645ની કિંમતના દાગીના અને રોકડ મેળવી ઠગાઈ આચરી હતી. બાદમાં ફરિયાદીએ પોતાની રકમ પરત માંગતા આરોપીએ ફોન પર ગુનાહિત ધમકી પણ આપી હતી. જેના આધારે વેરાવળ સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાઈ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસને માહિતી મળી હતી કે મુખ્ય આરોપી મુંબઈ ખાતે એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળના ગુનામાં ઝડપાઈ હાલ જેલમાં છે.
ત્યારબાદ પોલીસે કોર્ટની મંજૂરી મેળવી મુંબઈ જઈ આરોપીનો કબ્જો મેળવ્યો હતો. વેરાવળ સીટી પોલીસની ટીમ આરોપીને મુંબઈથી ગીર સોમનાથ લાવી ધોરણસર અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પકડાયેલ આરોપીનું નામ આરીફ ઉર્ફે ભુરો ગફારભાઈ વલીયાણી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપી ઉનાના ઉપલા રહીમનગર વિસ્તારમાં રહે છે અને રિક્ષા ડ્રાઇવિંગનો વ્યવસાય કરતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસ હવે સમગ્ર કાવતરામાં અન્ય કોઈ લોકો સંડોવાયેલા છે કે નહીં તે દિશામાં વધુ તપાસ કરી રહી છે.