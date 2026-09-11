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ESICમાં નોકરી અપાવવાના નામે ઠગાઈ, અરજદાર પાસેથી લાંચમાં લેવાતો હતો બે પગારનો હિસાબ, ACB પહોંચતા ઓફિસથી હોટેલ સુધી ખુલ્યું રોકડનું રહસ્ય!

ESIC હોસ્પિટલની 70 જેટલી કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે લાંચ માગ્યાનો આરોપ; બે મેનેજર સહિત 4 ઝડપાયા, ઓફિસ-હોટેલમાંથી ₹21.57 લાખ રોકડા જપ્ત

ESIC હોસ્પિટલની 70 જેટલી કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે લાંચ માગ્યાનો આરોપ; બે મેનેજર સહિત 4 ઝડપાયા, ઓફિસ-હોટેલમાંથી ₹21.57 લાખ રોકડા જપ્ત
ESIC હોસ્પિટલની 70 જેટલી કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે લાંચ માગ્યાનો આરોપ; બે મેનેજર સહિત 4 ઝડપાયા, ઓફિસ-હોટેલમાંથી ₹21.57 લાખ રોકડા જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 10:32 PM IST

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અમદાવાદ: બાપુનગર ખાતે શ્રમિકો અને કામદારો માટે આવેલી ESIC મોડલ જનરલ હોસ્પિટલમાં કરાર આધારિત ભરતીના નામે લાંચ ઉઘરાવવાના કથિત કૌભાંડનો ACBએ પર્દાફાશ કર્યો છે. દિલ્હીની સિક્યોરસિલ્ડ સિક્યોરિટી સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એજન્સીને હોસ્પિટલમાં પેરામેડિકલ સ્ટાફ આઉટસોર્સિંગથી પૂરો પાડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો હતો. આ કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ જૂના કર્મચારીઓની મુદત પૂર્ણ થયા બાદ તેમને ફરી નોકરી પર રાખવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી લાંચ માગવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ ACBને મળી હતી.

ACBના નાયબ નિયામક હરેશ મેવાડાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલય હેઠળ આવતી સ્વાયત્ત સંસ્થા કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ (ESIC) દ્વારા બાપુનગરમાં જનરલ હોસ્પિટલ ચલાવવામાં આવે છે. હોસ્પિટલમાં પેરામેડિકલ સ્ટાફ આઉટસોર્સિંગથી પૂરો પાડવા માટે દિલ્હીની સિક્યોરસિલ્ડ સિક્યોરિટી સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો હતો. એજન્સીએ કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યા બાદ જૂના કર્મચારીઓને છૂટા કરી નવેસરથી નોકરી પર રાખવા માટે તેમની પાસેથી લાંચની માગણી શરૂ કરી હોવાની માહિતી ACBને મળી હતી.

ESIC હોસ્પિટલની 70 જેટલી કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે લાંચ માગ્યાનો આરોપ; બે મેનેજર સહિત 4 ઝડપાયા, ઓફિસ-હોટેલમાંથી ₹21.57 લાખ રોકડા જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

1064 પર ફરિયાદ બાદ ACBએ ગોઠવ્યું છટકું

આ મામલે ACBના ટોલ-ફ્રી નંબર 1064 પર ફરિયાદ મળી હતી. ફરિયાદમાં નોકરી ચાલુ રાખવા અથવા નવેસરથી નોકરી મેળવવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી બે મહિનાના પગાર જેટલી લાંચ માગવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદના આધારે ACBએ વટવા GIDC ખાતે આવેલા મેટ્રિક્સ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી સિક્યોરસિલ્ડ કંપનીની ઓફિસમાં છટકું ગોઠવ્યું હતું.

છટકા દરમિયાન ઉમેદવાર પાસેથી ₹95 હજારની લાંચ સ્વીકારતા પ્રમોદશંકર બંસીધર પાંડેને રંગેહાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. તેની સાથે લાંચની લેવડદેવડમાં મદદગારીના આરોપસર વધુ ત્રણ શખ્સોને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.

બે મેનેજર ઓફિસમાં ફોર્મ ભરાવતા અને લાંચ લેતા હોવાનો આરોપ

ACBના જણાવ્યા મુજબ, પ્રમોદશંકર બંસીધર પાંડે અને પંકજ રામકુમાર મિશ્રા, બંને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના છે અને કંપનીમાં ઓપરેશન મેનેજર તરીકે કામ કરતા હતા. બંને ઉમેદવારોને ઓફિસમાં બોલાવી ફોર્મ ભરાવતા અને તેમની પાસેથી લાંચની રકમ સ્વીકારતા હોવાનો આરોપ છે.

બીજી તરફ રાજીવ કાલિકાપ્રસાદ શુક્લ અને જયેશ ધીરુભાઈ ચૌધરી ઓફિસની બહાર ચોકી કરતા હોવાનો આરોપ છે. તેઓ નોકરીવાંચ્છુ ઉમેદવારો પાસે મોબાઈલ કે રેકોર્ડર છે કે નહીં તેની તપાસ કર્યા બાદ જ તેમને ઓફિસમાં પ્રવેશ આપતા હોવાની માહિતી ACB તપાસમાં સામે આવી છે.

₹42 હજારના પગાર સામે ₹95 હજારની માગણી

આઉટસોર્સિંગ હેઠળ એક્સ-રે ટેકનિશિયન, ECG ટેકનિશિયન, નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ, હેડ નર્સ અને હાઉસકીપર સહિત આશરે 70 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવાની હતી. ACBના જણાવ્યા મુજબ, અલગ-અલગ પોસ્ટ માટે ઉમેદવારો પાસેથી ₹38 હજારથી લઈને ₹95 હજાર સુધીની રકમ માગવામાં આવતી હતી.

હરેશ મેવાડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એક ECG ટેકનિશિયનનો ફિક્સ પગાર ₹42 હજાર હતો, પરંતુ તેની સામે નોકરી માટે ₹95 હજાર સુધીની લાંચ માગવામાં આવી હતી. અન્ય ઉમેદવારો પાસેથી પણ તેમના પગારના આશરે બે મહિના જેટલી રકમ માગવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ મળી હતી.

આરોપીઓની વિગત

પ્રમોદશંકર બંસીધર પાંડે – ઓપરેશન મેનેજર, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશ

પંકજ રામકુમાર મિશ્રા – ઓપરેશન મેનેજર, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશ

રાજીવ કાલિકાપ્રસાદ શુક્લ – અમદાવાદ

જયેશ ધીરુભાઈ ચૌધરી – મૂળ સાબરકાંઠા

લાંચ લેતા પહેલાં કરાવતા હતા ‘ડિક્લેરેશન’ પર સહી

આ સમગ્ર મામલામાં ઉમેદવારો પાસેથી અગાઉથી અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરાયેલા ડિક્લેરેશન ફોર્મ પર સહી કરાવવામાં આવતી હોવાનો પણ ACBએ ખુલાસો કર્યો છે. આ ફોર્મમાં ઉમેદવારની પાસેથી કોઈ નાણાં માગવામાં આવ્યા નથી અને કોઈ નાણાં આપવામાં આવ્યા નથી તેવું લખાણ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ACBના જણાવ્યા મુજબ, લાંચની લેવડદેવડ પહેલાં જ આવું ડિક્લેરેશન કરાવી લેવામાં આવતું હોવાની આશંકા છે, જેથી બાદમાં લાંચ માગ્યાનો કે આપ્યાનો કોઈ પુરાવો ન રહે.

ઓફિસના ખાનામાં ₹2.28 લાખ, હોટેલમાંથી ₹19.29 લાખ

ACBએ આરોપીઓની ઓફિસ અને હોટેલમાં પણ તપાસ હાથ ધરી હતી. કંપનીની ઓફિસના ટેબલના ખાનામાંથી ₹2.28 લાખ રોકડા મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ બંને ઓપરેશન મેનેજર જે હોટેલમાં રોકાયા હતા ત્યાં તપાસ કરતાં તેમની બેગમાંથી વધુ ₹19,29,900 રોકડા મળી આવ્યા હતા. આમ, ACBએ કુલ ₹21,57,900 રોકડા જપ્ત કર્યા છે. ACBના જણાવ્યા મુજબ, આ રકમ આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓ પાસેથી ઉઘરાવવામાં આવેલી લાંચની રકમ સાથે સંબંધિત હોવાની આશંકા છે અને તેના સ્ત્રોત અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

પગારમાંથી કમિશન લેવાતું હોવાની પણ રજૂઆત

આ ઉપરાંત, આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓ તરફથી એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું ACBએ જણાવ્યું છે કે ખાતામાં પૂરો પગાર જમા થયા બાદ અમુક ટકા રકમ રોકડ કમિશન તરીકે પરત લેવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદો મળી છે. આ બાબતની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.

હરેશ મેવાડાએ જણાવ્યું હતું કે, ચારેય આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હવે આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી સિક્યોરસિલ્ડ કંપનીને અન્ય સ્થળોએ મળેલા કોન્ટ્રાક્ટ, મુખ્ય સંચાલકોની ભૂમિકા, કર્મચારીઓના પગારમાંથી કોઈ કમિશન લેવામાં આવતું હતું કે કેમ તેમજ સમગ્ર લાંચના નેટવર્કમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી છે કે કેમ તે અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

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ESIC RECRUITMENT BRIBE

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