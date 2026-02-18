ગરીબોના નામે પેઢી બનાવી 182 કરોડની છેતરપિંડી, દેશવ્યાપી સાયબર કૌભાંડનો કચ્છમાં પર્દાફાશ
ગરીબોના નામે ખોટી પેઢીઓ ઉભી કરી અને બેંક ખાતાઓ ખોલાવી દેશભરમાં સાયબર ઠગાઈથી મેળવેલા નાણાંની ગેરકાયદેસર હેરફેર કરવાનું સુવ્યવસ્થિત નેટવર્ક ઉભું કર્યું હતું.
ભૂજ: પૂર્વ કચ્છ-ગાંધીધામમાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આર્થિક કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરીને અંદાજે ₹182,37,68,862 જેટલી રકમની છેતરપિંડીનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. આરોપીઓએ ગરીબ અને ઓછું ભણેલા લોકોને લાલચ આપી તેમના નામે ખોટી પેઢીઓ ઉભી કરી અને બેંક ખાતાઓ ખોલાવી દેશભરમાં સાયબર ઠગાઈથી મેળવેલા નાણાંની ગેરકાયદેસર હેરફેર કરવાનું સુવ્યવસ્થિત નેટવર્ક ઉભું કર્યું હતું.
લાલચ અને ખોટી પેઢીઓની જાળ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ ગાંધીધામ અને આદિપુર વિસ્તારમાં દુકાનો ભાડે રાખી, નિર્દોષ લોકોને પ્રોપરાઈટર બતાવી ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ મારફતે ઉદ્યોગ આધાર (ઉધ્યમ) રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ ખોટા ઇનવોઈસ બિલો તૈયાર કરી વિવિધ બેંકોમાં કરંટ અને સેવિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હતા. એકાઉન્ટની કિટ, ચેકબુક અને મોબાઈલ સિમકાર્ડ પોતે જ કબ્જે રાખી, ખાતાધારકોને કોઈ જાણ કર્યા વગર ખાતાઓનું સંચાલન કરવામાં આવતું હતું.
81 બેંક એકાઉન્ટ, 74 ફરિયાદો
તપાસ દરમ્યાન કુલ 81 બેંક એકાઉન્ટ શોધાયા હતા જેમાં ₹182 કરોડથી વધુની રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી. ‘સમન્વય પોર્ટલ’ પર તપાસ કરતા આ એકાઉન્ટ સામે દેશભરમાં 74 જેટલી સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાયેલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પશ્ચિમ બંગાળ, મુંબઈ, તમિલનાડુ, દિલ્હી, હરિયાણા, ઉત્તરપ્રદેશ, કર્ણાટક, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, બિહાર અને તેલંગાણા જેવા રાજ્યોમાં થયેલી ઓનલાઇન ઠગાઈના નાણાં આ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા.
કમિશન આધારિત ગેરકાયદેસર નેટવર્ક
આરોપીઓ બ્રોકર કે કમિશન એજન્ટ તરીકે કામ કરતા હતા. દરેક બેંક એકાઉન્ટ દીઠ જુદી જુદી રકમ કમિશન રૂપે મેળવી તેઓ એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ રકમ ટ્રાન્સફર કરતા હતા. આરોપીઓએ તેમાંનો ભાગ ચેક મારફતે ઉપાડી પોતાના ફાયદા માટે રાખ્યો હતો.
પકડાયેલા અને ફરાર આરોપીઓ
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ દ્વારા ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી નીચેના ચાર આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે અને અન્ય ચાર આરોપીઓ ને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.
યશ મુલચંદભાઈ ભાટીયા (આદિપુર)
સિદ્ધાર્થ સુનિલભાઈ સોની (ગાંધીધામ)
સાહિલ દિનેશભાઈ શર્મા (આદિપુર)
અલ્પેશ સુરેશભાઈ લુહાર (આદિપુર)
જ્યારે ઈલ્લુભા મંગુભા જાડેજા, વિશ્વરાજસિંહ ઉર્ફે વિશુભા જાડેજા, વિજય રાણા અને હાર્દિક હરેશભાઈ રાજગોર હાલ પોલીસ પકડથી દૂર છે. પૂર્વ કચ્છ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ દ્વારા આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોની સંડોવણી અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
