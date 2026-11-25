અમદાવાદઃ ઘરનું સપનું બતાવી ખિસ્સાં કર્યાં ખાલી; આવાસ યોજનાના મકાનના નામે 50 લાખથી વધુની છેતરપિંડી
અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં સરકારી આવાસ યોજનામાં ઘર મેળવવાની આશા રાખતા લોકો સાથે છેતરપિંડીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
Published : November 25, 2026 at 6:18 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડનાં મકાનો વેચાણથી અપાવવાની લાલચ આપીને બે શખ્સોએ અંદાજે 40 જેટલા લોકો પાસેથી કુલ રૂ. 50 લાખ પડાવ્યાની ફરિયાદ સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. નિકુંજ ભરવાડ અને ધનરાજ યાદવ નામના શખસોએ મકાન અપાવવા તેમજ તેના દસ્તાવેજ કરાવી આપવાની ખાતરી આપી લોકો પાસેથી રૂ.1 લાખથી અઢી લાખ સુધીની રકમ મેળવી હતી. જોકે, ન તો મકાન મળ્યું કે ન તો દસ્તાવેજ થયા. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પાડોશી મારફતે મકાન અપાવવાની લાલચ આપી
મેમનગર વિસ્તારમાં ભાડેથી રહેતા અને ઘરઘાટીનું કામ કરતા નરેશ પ્રજાપતિના પાડોશમાં વર્ષ 2024 દરમિયાન ધનરાજ યાદવ રહેતો હતો. ધનરાજે નરેશભાઈને જણાવ્યું હતું કે તેનો મિત્ર ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડનાં મકાનો અપાવવાનું કામ કરે છે. આ વાતમાં વિશ્વાસ મૂકીને નરેશ પ્રજાપતિ અને તેમની પત્ની મકાન અંગેની માહિતી મેળવવા તૈયાર થયાં હતાં. ત્યારબાદ ધનરાજે તેમને નિકુંજ ભરવાડ સાથે મુલાકાત કરાવી હતી. બંનેએ ગોતાના વંદે માતરમ રોડ પર આવેલા ચાણક્ય એપાર્ટમેન્ટમાં 1BHK મકાન બતાવ્યું હતું. આ મકાનની કિંમત રૂ. 8 લાખ નક્કી કરવામાં આવી હતી. જો મકાન નહીં મળે તો આપેલા પૈસા પરત કરી દેવાની ખાતરી પણ આપવામાં આવી હતી.
મકાન લાગ્યાનું કહી ટુકડે-ટુકડે રૂ. 2.33 લાખ પડાવ્યા
મકાન અપાવવાની વાત પર વિશ્વાસ કરીને નરેશ પ્રજાપતિએ શરૂઆતમાં રૂ. 1.60 લાખ આપ્યા હતા. ત્યારબાદ આરોપીઓએ 13 નંબરનું મકાન તેમને ફાળવાયું હોવાનું કહી દસ્તાવેજ કરાવવાના નામે વધુ રૂ. 73,500 લીધા હતા. આમ, નરેશ પ્રજાપતિ પાસેથી કુલ રૂ. 2.33 લાખ લેવામાં આવ્યા હતા.
જોકે, નાણાં લીધા બાદ દસ્તાવેજ કરાવવાની વાત આવે ત્યારે આરોપીઓ દ્વારા અલગ-અલગ બહાનાં બનાવવામાં આવતાં હતાં. ક્યારેક સંબંધિત અધિકારીનાં માતાનું અવસાન થયું હોવાનું કહેવામાં આવતું તો ક્યારેક આગળથી જવાબ આવશે તેમ કહી સમય પસાર કરવામાં આવતો હતો. લાંબો સમય વીતી જવા છતાં મકાનનો કબજો કે દસ્તાવેજ ન મળતાં નરેશ પ્રજાપતિને શંકા ગઈ હતી.
તપાસ કરતા 38 લોકો ભોગ બન્યા હોવાનું આવ્યું સામે
નરેશ પ્રજાપતિએ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે, ધનરાજ યાદવ અને નિકુંજ ભરવાડની વાતોમાં આવી અન્ય આશરે 38 લોકો પણ નાણાં ગુમાવી ચૂક્યા છે. આ તમામ પાસેથી પણ મકાન અપાવવાની લાલચ આપી રૂ. 1 લાખથી રૂ. 2.50 લાખ સુધીની રકમ લેવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ રીતે અંદાજે 40 લોકો પાસેથી કુલ રૂ. 50 લાખ પડાવ્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે.
આ અંગે નરેશ પ્રજાપતિએ ETV Bharatને જણાવ્યું હતું કે, મકાન અપાવવાની ખાતરી આપીને તેમની પાસેથી ટુકડે-ટુકડે રૂ. 2.33 લાખ લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ લાંબા સમય સુધી મકાન કે દસ્તાવેજ મળ્યા નહોતા. ત્યારબાદ અન્ય લોકો પણ આ રીતે છેતરાયા હોવાનું જાણવા મળતાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
સમગ્ર મામલે સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નિકુંજ ભરવાડ અને ધનરાજ યાદવ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સોલા પોલીસ સ્ટેશનના PI ભુકાણે જણાવ્યું હતું કે આ મામલે હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ દ્વારા ફરિયાદમાં થયેલા આક્ષેપો અને નાણાંની લેવડદેવડ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચોઃ