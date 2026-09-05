ETV Bharat / state

‘Tauschen Group’ની આડમાં કરોડોનો ખેલ, 6 વર્ષ બાદ આરોપી પોલીસના સકંજામાં

14.50 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીના આરોપી સામે અમદાવાદ-મુંબઈમાં 7 ગુના નોંધાયેલા છે

14.50 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીના આરોપી સામે અમદાવાદ-મુંબઈમાં 7 ગુના નોંધાયેલા છે
14.50 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીના આરોપી સામે અમદાવાદ-મુંબઈમાં 7 ગુના નોંધાયેલા છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 9:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: વાસણા પોલીસે 6 વર્ષથી નાસતા ફરતા જાહેર ગુનેગાર મનીષભાઈ ધીરુભાઈ કોઠીયાની મધ્યપ્રદેશના બૈતુલ જિલ્લામાંથી ધરપકડ કરી છે. આરોપી સામે અમદાવાદ અને મુંબઈમાં કુલ 7 ગુના નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે, જેમાં તેણે ₹14.50 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી આચરી હોવાની વિગતો સામે આવી છે.

PI આર.એન. પટેલના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી લોન એજન્ટ અને પ્રોપર્ટી મોર્ટગેજર તરીકેની ઓળખ આપી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતો હતો. વાસ્તવિક મિલકતો શોધી તેના નામે બનાવટી માલિક અને ગેરંટર ઊભા કરી બેંકમાંથી લોન મંજૂર કરાવતો અને બાદમાં લોનની રકમ પોતાની બનાવટી કંપનીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવતો હોવાનો આરોપ છે. બેંકના મળતિયા અધિકારીઓની મદદથી બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરાવ્યા હોવાનો પણ પોલીસનો દાવો છે.

આરોપીએ ‘Tauschen Group’ નામે 20 કંપનીઓ ઊભી કરી રોકાણ અને લોનના નામે કૌભાંડ ચલાવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટના નામે IPO ટોકન અને ક્રિપ્ટો રોકાણની સ્કીમ શરૂ કરી ₹5 કરોડથી વધુ એકત્ર કર્યાનો પણ આરોપ છે. વાસણા પોલીસની ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સ ટીમે બૈતુલમાંથી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસેથી કાર, 6 મોબાઈલ અને લેપટોપ સહિત અંદાજે ₹34.30 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. આરોપી અને તેના સાગરીતો સાથે જોડાયેલા 64 બેંક ખાતામાંથી અંદાજે ₹20 લાખ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. Tauschen Groupની કંપનીઓ અને રોકાણકારો અંગે પોલીસની વધુ તપાસ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FRAUDSTER ARREST
AHMEDABAD CRIME
FRAUD ARREST
TAUSCHEN GROUP
FRAUDSTER ARREST AHMEDABAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.