વડોદરામાં FBIના નામે 80થી વધુ અમેરિકન નાગરિકો સાથે ફ્રોડ, સાયબર ક્રાઈમે કરી મોટી કાર્યવાહી

સાયબર ક્રાઈમના એસીપી એમ.એમ. રાજપૂતે આપેલી માહિતી મુજબ ચોક્કસ બાતમીના આધારે સાયબર ક્રાઈમની ટીમે રેડ કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read
ભરુચ : વડોદરા શહેર સાયબર ક્રાઈમ વિભાગને FBIના નામે અમેરિકન નાગરિકોને લક્ષ્ય બનાવી ચલાવવામાં આવતી વિશાળ ઠગાઈનો પર્દાફાશ કરવામાં મોટી સફળતા મળી છે. તલસટ ગામે આવેલ વિન્ટેજ બંગલો નંબર 51માંથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા બોગસ કોલ સેન્ટરને ઝડપતા પોલીસને અનેક મહત્વના પુરાવા, ડિજિટલ ડિવાઇસ અને અમેરિકન નાગરિકોના ડેટા હાંસલ થયા છે. સમગ્ર મામલે અત્યાર સુધીમાં 80થી વધુ અમેરિકન નાગરિકો સાથે ફ્રોડ થયાનું બહાર આવ્યું છે.

ચોક્કસ બાતમી આધારે દરોડા પાડયા

સાયબર ક્રાઈમના ACP એમ.એમ. રાજપૂતે આપેલી માહિતી મુજબ ચોક્કસ બાતમીના આધારે સાયબર ક્રાઈમની ટીમે રેડ કરી હતી. સ્થળ પરથી ત્રણ યુવકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પકડાયેલા આરોપીઓ જેમાં અરૂણ રાવત, સ્નેહ મુકુંદ પટેલ, અંશ હિતેષ પંચાલ જે આ ત્રણેય યુવકો અમેરિકન નાગરિકોને ફોન, મેસેજ અને ફેક કોલિંગ દ્વારા KYC તથા લોન સંબંધિત લાલચ આપી ઠગાઈ કરતા હતા. કોર્ટે તમામ આરોપીઓને ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે જેથી સંપૂર્ણ માળખું બહાર શકે તેમ છે.

આ રીતે થતો હતો સ્કેમ, અમેરિકન નાગરિકો તરફથી કરોડોની વસૂલી

આરોપીઓ અમેરિકાની અલગ–અલગ બેંકોમાં KYC પ્રક્રિયા, ક્રેડિટ સ્કોર અથવા દેવાના નિવારણની લાલચ આપી નાગરિકોને લક્ષ્ય બનાવતા હતા. ઠગાઈનો મોડસ ઓપરન્ડી નીચે પ્રમાણે હતો.

1. સસ્તામાં અમેરિકન નાગરિકોના ડેટાનો વેપાર: આરોપીઓ 80 થી 90 રૂપિયા દરે અમેરિકન નાગરિકોના ડેટા ખરીદતા, આ ડેટાને ફરીથી લગભગ 100 રૂપિયાની આસપાસ વેચતા, જેથી વધુ ગાંઠછૂટ કરવાની વ્યવસ્થા થઈ શકે.

2. લાલચ આપતા ટેક્સ્ટ મેસેજ અને ફોન કોલ: લોન 30% કમિશન સાથે પાસ કરાવી આપશું, ક્રેડિટ કાર્ડ ક્લિયરન્સ KYC અપડેટ જરૂરી જેવા મેસેજ મોકલવામાં આવતા. પીડિતો સાથે અમેરિકન નંબરથી વાત કરવા માટે વર્ચ્યુઅલ VoIP કોલિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થતો.

3. પ્રીપેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાર્ડમાં રૂપિયા જમા કરાવવા કહેતા: પીડિતોને પ્રી-પેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાર્ડમાં ડોલર જમા કરાવવા કહેવામાં આવતું. અનેક કેસોમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ફેઇલ થાય છતાં રકમ તેમના ખાતામાંથી કપાતી હતી.

4. આંગડિયા મારફતે ભારત સુધી પૈસા લાવવામાં આવતા: ડોલર રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરાવી આંગડિયા મારફતે બોગસ કોલ સેન્ટર સુધી પહોંચાડવામાં આવતા. સંપૂર્ણ ચેઇન US—Dubai—India માર્ગે કાર્યરત હોવાનું મનાય છે.

5. ટેલિગ્રામના ગૂપ્ત ગ્રુપો જે સ્કેમનું નેટવર્ક મોટું: પોલીસે રેડ દરમિયાન ઘણા મહત્વના ટેલિગ્રામ ચેનલ્સ અને ગ્રૂપો મળી આવ્યા છે, જેમાં અમેરિકન નંબરથી ચલાવવામાં આવતા ફેક ગ્રુપો સામેલ છે.

આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા મુખ્ય ગ્રુપ

ગ્રુપ નામ દેશ ઉપયોગ
AK-47, Backup Group USA ટેક્સ અને વોઇસ મેસેજ બ્લાસ્ટિંગ માટે
Dollar Riches, Dollar Group USA લોન પ્રોસેસિંગ અને કમિશન કલેક્શન માટે
Mr.Work USA ક્રેડિટ કાર્ડ ડીટેઇલ મેળવવા માટે
Super Salesman (Telegram) USA ડોલર કન્વર્ઝન માટે
Ammu USA, Mr.WorkUSA વોલેટમાં રકમ ટ્રાન્સફર માટે

આ તમામ ગ્રુપોમાં અમેરિકન નાગરિકોની વિગતો, લોન પ્રક્રિયા, ડોલર કલેક્શન, વોલેટ ટ્રાન્સફર અને ડેટા ટ્રેડિંગની ચર્ચા થતી હતી.

KYC નિયમોના loopholesનો લાભ ઉઠાવી સ્કેમ

અમેરિકી બેન્કોમાં KYC અને ક્રેડિટ સ્કોર સંબંધિત કડક નિયમો છે. આ loopholesને આરોપીઓ ઠગાઈ માટે વાપરતા હતા. જેમ કે, તમારું KYC અપડેટ નથી, એમ કહી પીડિતને લિંક મોકલવી. તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સુધારી આપીએ છીએ. એમ કહી પૈસા માંગવા. લોન પાસ થવા માટે પ્રી-પ્રોસેસિંગ ચાર્જ જરૂરી. એમ કહી રકમ ટ્રાન્સફર કરાવવી.

તલસટ ગામના બંગલામાંથી પોલીસે 20થી વધુ મોબાઇલ ફોન, ડઝન જેટલા લેપટોપ, VoIP કોલિંગ સિસ્ટમ, અનેક અમેરિકન નાગરિકોના ડેટાબેસ, નાણા ટ્રાન્ઝેક્શનના ડિજિટલ પુરાવા, ટેલિગ્રામ ચેનલ્સ અને ગ્રૂપની એક્સેસ આ તમામ પુરાવાઓના આધારે સમગ્ર કેસમાં વધુ લોકોની સંડોવણીની શક્યતા છે.

કોર્ટ દ્વારા રીમાન્ડ, તપાસ વધુ ઊંડે જશે

સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે આરોપીઓ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ કોર્ટે ચાર દિવસનો રિમાન્ડ મંજૂર કર્યો છે. રીમાન્ડ દરમિયાન ડેટા ક્યાંથી ખરીદતા? US સુધીનું કનેક્શન કોણ હતું ? પૈસા આંગડિયા મારફતે કેવી રીતે આવતા ? અન્ય કેટલાં લોકો સામેલ છે? તે તમામ મુદ્દાઓની પૂછપરછ થશે.

તલસટ ગામમાંથી ઝડપાયું બોગસ કોલ સેન્ટર માત્ર વડોદરાની ઘટના નથી, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલી મોટી ફ્રોડ ચેઇનની તે ભારતની મુખ્ય ઓફીસ ગણાય છે. સાયબર ક્રાઈમની ટીમે કાર્યક્ષમતાપૂર્વક દરોડે મૂકી ત્રણ આરોપીઓને પકડતા મોટી ઠગાઈનો પર્દાફાશ થયો છે. FBI સુધી મુદ્દો પહોંચે તેવી શક્યતા છે.

"આ કેસમાં અમેરિકન નાગરિકો સાથે મોટા પાયે ફ્રોડ થયો છે. તેથી આ મામલે FBIને સત્તાવાર રીતે જાણ કરવામાં આવશે.” ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સાયબર ફ્રોડ અંગે અનેક કરાર હોવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તપાસ શક્ય છે." - એમ.એમ. રાજપૂત, SP

