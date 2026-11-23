શેરબજારના નામે ઠગાઈ: સુરત સાયબર ક્રાઈમે ઈન્દોર જઈને દબોચ્યા પાંચ આરોપી; ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર પણ મળ્યું
આરોપીઓ પાસેથી 12 બેંક ખાતામાં ₹8.22 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારો અને 3079 લોકોનો ડેટા પણ મળી આવ્યો છે.
Published : November 23, 2026 at 8:19 PM IST
સુરત: શેરબજારમાં ઊંચા નફાની લાલચ આપી રૂ.14.47 લાખની ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરવાના કેસમાં સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલને મોટી સફળતા મળી છે. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને તપાસના આધારે પોલીસે મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોરમાં ચાલતા ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર પર દરોડો પાડી પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં આ ગેંગ દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાં 12 બેંક એકાઉન્ટ મારફતે રૂ.8.22 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પહેલા જાણીતી એપથી વિશ્વાસ જીત્યો પછી બનાવટી એપમાં ફસાવ્યા
આ સાયબર ઠગ ટોળકીની મોડસ ઓપરેન્ડી અત્યંત શાતિર હતી. આરોપીઓ સૌપ્રથમ શેરબજારમાં રોકાણ કરવા ઈચ્છુક લોકોનો ડેટા મેળવી વોટ્સએપ અને ફોન કોલ દ્વારા સંપર્ક કરતા હતા. શરૂઆતમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે Groww અને Angel One જેવી જાણીતી એપ્લિકેશનમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવી રોકાણ કરાવતા અને થોડો નફો પણ અપાવતા હતા.
ત્યારબાદ વધુ કમિશન અને ચાર્જ લાગતા હોવાનું બહાનું બનાવી પોતાની બનાવેલી 'Wealth Trade' નામની નકલી એપ્લિકેશનની APK ફાઈલની લિંક મોકલી ડાઉનલોડ કરાવતા હતા. આ એપમાં રોકાણકારોને નફો થતો હોવાનું દર્શાવી વધુ નાણાં રોકવા પ્રેરિત કરવામાં આવતા હતા. જોકે એક તબક્કે મોટું નુકસાન થયું હોવાનું બતાવી રોકાણકારોના નાણાં પરત આપવાનું બંધ કરી દેતા હતા.
સુરતના ફરિયાદી પણ આ જ રીતે રૂ.14,47,997ની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હતા. આ મામલે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS અને IT એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
ઈન્દોરમાં 18 ટેલીકોલર્સ, મુખ્ય પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ
સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલની ટીમે છેલ્લા ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી ઈન્દોરમાં તપાસ હાથ ધરી ટેકનિકલ વિગતોના આધારે ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર પર દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન કુલ 18 ટેલીકોલર્સ કામ કરતા મળી આવ્યા હતા. જેમાંથી મુખ્ય પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પકડાયેલા આરોપીઓમાં હેમંત સોનારે, ધર્મેન્દ્ર ઉર્ફે ડી.કે. રાય, સુધાંશુ ગીતે, પ્રવિણ ઉર્ફે પ્રિયાંશુ રાય અને યશ કુમાવતનો સમાવેશ થાય છે. તમામ આરોપીઓ મધ્યપ્રદેશના રહેવાસી છે અને છેલ્લા નવ મહિનાથી એક વર્ષ સુધી આ કોલ સેન્ટરમાં કામ કરતા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીઓના ચાર દિવસના રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
24 મોબાઈલ, 3,079 લોકોનો ડેટા અને દેશભરમાં ઠગાઈની ફરિયાદો
પોલીસે કોલ સેન્ટરમાંથી 19 મોબાઈલ ફોન અને આરોપીઓ પાસેથી પાંચ મોબાઈલ ફોન મળી કુલ 24 મોબાઈલ જપ્ત કર્યા છે. તપાસ દરમિયાન દેશના વિવિધ રાજ્યોના કુલ 3,079 ગ્રાહકોનો ડેટા મળી આવ્યો છે.
આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા 12 બેંક ખાતાઓ નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCRP) પર તપાસતાં ઉત્તરપ્રદેશમાં ત્રણ તથા પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્રપ્રદેશમાં એક-એક મળી કુલ સાત ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ફરિયાદોમાં અંદાજે એક કરોડ રૂપિયાની ઠગાઈ થયાની વિગતો સામે આવી છે.
સાયબર ક્રાઈમ સેલના ડીસીપી બિશાખા જૈને જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા બે-ત્રણ મહિનાથી ટેકનિકલ તપાસ અને વર્કઆઉટ બાદ ઈન્દોરમાં દરોડો પાડી પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. આરોપીઓ માત્ર ધોરણ 10થી 12 સુધી ભણેલા હોવા છતાં શેરબજારમાં રોકાણના નામે લોકોને ફસાવતા હતા. શરૂઆતમાં નફો ઉપાડવા દઈ વિશ્વાસ જીતતા અને ત્યારબાદ મોટું રોકાણ કરાવી છેતરપિંડી આચરતા હતા.
પોલીસે નાગરિકોને અજાણી વ્યક્તિઓ દ્વારા મોકલવામાં આવતી રોકાણની લિંક્સ, APK ફાઈલો અને ઊંચા નફાની લાલચ આપતી સ્કીમોથી સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે.
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