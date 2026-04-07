નકલી હાઈકોર્ટ ઓર્ડરથી છેતરપિંડી: નિવૃત IPSના દીકરાને ગ્રામ્ય કોર્ટે ફટકારી 3 વર્ષની સજા
Published : April 7, 2026 at 9:45 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટના નકલી ઓર્ડર બનાવી છેતરપિંડી કરવાના ગંભીર કેસમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટએ આરોપી નીરવ જેબલિયાને 3 વર્ષની સાદી કેદ અને 5 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. આ ચુકાદો ન્યાય પ્રણાલી સાથે છેડછાડ કરનારાઓ માટે કડક સંદેશ સમાન છે.
આ કેસમાં અરજદાર દિનેશભાઈ રાણા એક ઓળખાણ મારફતે નીરવ જેબલિયાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. આરોપીએ પોતાને કોર્ટ સંબંધિત કામકાજ કરનાર તરીકે રજૂ કરી, હાઈકોર્ટમાંથી સ્ટે ઓર્ડર અપાવવાની ખાતરી આપી અને તેની બદલામાં 5 લાખ રૂપિયા ફી નક્કી કરી હતી.
પછી આરોપીએ વોટ્સએપ પર હાઈકોર્ટનો નકલી સ્ટે ઓર્ડર મોકલ્યો હતો. શરૂઆતમાં ઓર્ડરમાં વર્ષ 2013 દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જે અંગે શંકા ઉઠતા બાદ સુધારેલા ઓર્ડર પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. છતાં આ ઓર્ડર હાઈકોર્ટની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી છેતરપિંડીનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે આરોપીએ હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રારની નકલી સહી અને સ્ટેમ્પ સાથે દસ્તાવેજ તૈયાર કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, ડીસા પોલીસ સમક્ષ પોતાને રિટાયર્ડ IGનો પુત્ર બતાવી, નકલી સ્ટે ઓર્ડરનો હવાલો આપીને આરોપીને છોડાવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલે સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવાનો પ્રયાસ થયો હતો, પરંતુ શરૂઆતમાં પોલીસ દ્વારા FIR નોંધવામાં આવી નહોતી. ત્યારબાદ મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો.
હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ સમીર દવે દ્વારા કડક ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી અને સોલા પોલીસની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટના દખલ બાદ આખરે વર્ષ 2023માં આરોપી સામે IPCની કલમ 193, 420, 465, 467, 468 અને 471 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
ટ્રાયલ દરમિયાન 10 સાક્ષીઓ અને 14 પુરાવાઓના આધારે કોર્ટએ આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો અને સજા ફટકારી છે.
આ મામલે સરકારી વકીલ એમ.પી. ભરવાડએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી દ્વારા પૂર્વનિયોજિત રીતે હાઈકોર્ટના નકલી ઓર્ડર બનાવી છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. પ્રોસિક્યુશન તરફથી મજબૂત પુરાવા અને સાક્ષીઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા, જેના આધારે કોર્ટએ સજા ફટકારી છે. આ ચુકાદો ન્યાય પ્રણાલીની વિશ્વસનીયતા જાળવવા માટે અત્યંત મહત્વનો છે.
આ કેસ માત્ર છેતરપિંડીનો જ નહીં, પરંતુ ન્યાય પ્રણાલી સાથેની ગંભીર છેડછાડનો ઉદાહરણ છે, જેમાં કોર્ટના દખલ બાદ જ સત્ય બહાર આવ્યું અને આરોપીને સજા થઈ.
આ પણ વાંચો: