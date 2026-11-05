જૂનાગઢમાં બે ગઠિયાઓનું કારસ્તાનઃ ઊંચા પગારે નોકરીની લાલચ આપી અનેક લોકોને લગાવ્યો ચૂનો
જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 22થી વધુ લોકોએ આરોપી અશોક વાઢેર અને પ્રશાંત વાઢેર સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : November 5, 2026 at 8:07 PM IST
જૂનાગઢઃ શહેરમાં બે ગઠિયાઓએ ઊંચા પગારની નોકરીના નામે અનેક લોકોને ચૂનો લગાડ્યો છે. અશોક વાઢેર અને પ્રશાંત વાઢેર નામના બે આરોપીઓ નોકરીવાંચ્છુ યુવકો અને તેમના પરિવારોને ટાર્ગેટ કરતા હતા. ફરિયાદના આધારે જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ બંને આરોપીની અટકાયત કરી છે. હાલ બંને આરોપી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
22થી વધુ ફરિયાદી આવ્યા સામે
જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 22થી વધુ લોકોએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી અશોક વાઢેર અને પ્રશાંત વાઢેર નોકરીવાંચ્છુ યુવાનો અને તેમના પરિવારને ઊંચા પગારની નોકરીની લાલચ આપતા હતા. બંને આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધીને સી ડિવિઝન પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે.
ઊંચા પગારની નોકરીની આપતા હતા લાલચ
જૂનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના PI પ્રેમલ ઝાએ કેસની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, અશોક વાઢેર અને પ્રશાંત વાઢેર નામના બે ઈસમો જૂનાગઢ શહેરમાં રહેતા અને નોકરીની શોધમાં રહેતા યુવાનો અને તેમના પરિવારજનોને ઊંચા પગારે નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને તેમની પાસેથી રૂપિયા અને વાહનો મેળવીને છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા. ફરિયાદી દેવલભાઈ પરજીયાની ફરિયાદને આધારે અશોક વાઢેર અને પ્રશાંત વાઢેર સામે સી ડિવિઝન પોલીસે એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવી છે.
આરોપીઓના ઘરેથી મળ્યા નકલી સિક્કા-દસ્તાવેજ
ફરિયાદીની ફરિયાદ બાદ સી ડિવિઝન પોલીસે આરોપીઓના ઘરે તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસની તપાસ દરમિયાન આરોપીઓના ઘરેથી રાષ્ટ્રીય ડેરીનો ખોટો રેવન્યૂ સિક્કો અને કોર્ટ ટિકિટ, આધારકાર્ડ અને ચૂંટણીકાર્ડની અસલી દસ્તાવેજો અને તેની નકલો, અરજદારોના ફોટો, સહીવાળા રેવન્યૂ સ્ટેમ્પ સહિતના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.
રોકડ અને વાહનોની કરતા હતા માંગ
આરોપી અશોક વાઢેર અને પ્રશાંત વાઢેર જૂનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા અને નોકરીની શોધ કરતા યુવાનો અને તેના પરિવારનો સંપર્ક કરીને તેમને ઊંચા પગારે ખૂબ સારી નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને તેમની પાસેથી પૈસા અને અન્ય વાહનો પડાવતા હતા.
મુખ્ય ફરિયાદી દેવલભાઈ પરજીયા આ જ રીતે આ બંને ઈસમોની માયાજાળનો ભોગ બન્યા અને તેમની પાસેથી વિવિધ ડોક્યુમેન્ટ અને 39608 રૂપિયા રોકડ તેમજ 90 હજાર રૂપિયાનું વાહન અગાઉ મેળવી લીધું હતું. ત્યારબાદ આ બંને ઈસમોએ વધુ 65000ની માંગણી ફરિયાદી દેવલભાઈ પરજીયા પાસે કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે છેતરાયાનો અનુભવ થતા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે.
જ્યારે ફરિયાદીઓ રૂપિયા નહોતા આપતા, ત્યારે બંને આરોપીઓ રૂપિયા નહીં આપો તો, કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે તેવી ધમકીઓ આપતા હતા. હાલ આ બંને આરોપી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં હોવાથી સી ડિવિઝન પોલીસમાં તેની સામે ગુનો દાખલ કરીને ધોરણની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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