ફ્રાન્સનો યુવા ફ્રોટોગ્રાફર ભવનાથના મેળાથી રોમાંચિત, 75 વર્ષ જૂના કેમેરાથી ક્લિક કરે છે તસવીરો
અતિ પ્રસિદ્ધ ભવનાથના મેળાને કેમેરામાં કંડારવા ફ્રાન્સથી આવ્યયો ફોટોગ્રાફર
Published : February 11, 2026 at 5:53 PM IST
જૂનાગઢ: ભવનાથની તળેટી ખાતે યોજાતો અતિ પ્રસિદ્ધ મહા શિવરાત્રીનો મેળો સૌ કોઈને ભક્તિ અને લાગણીથી ખેંચી લાવે છે. અહીં સાધુઓની સાથે સાથે સ્થાનીક અને વિદેશી દર્શનાર્થીઓ અને પર્યટકોની ભારે ભીડ ઉમેટે છે. મહા શિવરાત્રી મેળાના પહેલા દિવસે આવા જ એક વિદેશી પર્યટકે લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું. અહીં ફ્રાન્સનો યુવાન ફોટોગ્રાફર નિકોલસ 1950 માં બનેલા કેમેરા સાથે શિવરાત્રી મેળામાં ફોટોગ્રાફી કરવા માટે આવી પહોંચ્યો હતો.
ભવનાથના મેળાથી આકર્ષિત થયા ફોટોગ્રાફર
મહાશિવરાત્રી મેળામાં ફોટોગ્રાફી માટે આવેલા ફ્રાન્સના ફોટોગ્રાફર નિકોલસે ઈ ટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે. 'હું અહીં ફ્રાન્સથી મહા શિવરાત્રીની ફોટોગ્રાફી કરવા માટે આવ્યું છું. અહીંના લોકો અને અને અહીંનું વાતાવરણ ખૂબ સરસ છે. હું આખું ભારત ફરવા માટે આવો છું અને આ શિવરાત્રીનો મેળો ખૂબ ખાસ છે.'
75 વર્ષ જૂના કેમેરાથી ફોટોગ્રાફી
જર્મનીમાં બનેલા 1950 ના કેમેરાથી તેઓ ભવનાથમાં શિવરાત્રી મેળાની પ્રત્યેક ક્ષણોને કેમેરામાં કેદ કરવા માટે આવ્યો છે હાલ તે મેળામાં ખૂબ જ દુર્લભ કહી શકાય તેવી તસવીરો આજથી 70 વર્ષ પૂર્વે જર્મનીમાં બનેલા કેમેરામાં ક્લિક કરી રહ્યો છે. ભવનાથમાં સાધુ સંન્યાસીઓ મેળાના દરેક માર્ગ પર લગાવવામાં આવેલા ધુણા અને લોકોના હાવ ભાવ એક ફોટોગ્રાફર તરીકે તેને ખૂબ રોમાંચિત કરી રહ્યા છે.
મહા શિવરાત્રીનો મેળો દેશ અને દુનિયાના લોકો માટે આજે પણ મોટું આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. જીવને શિવમય બનાવતા આ મેળામાં લોકો સ્વયં ભવનાથ મહાદેવ ગીરનાર ગિરનાર તળેટી નાગા સંન્યાસી અને દેવી-દેવતાઓની ઊર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભવનાથ તરફ કુદરતી રીતે ખેંચાઈ આવતા હોય છે.
આ પણ વાંચો: