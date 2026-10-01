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સુરેન્દ્રનગરમાં ડેંગ્યુ અને મેલેરિયાના પોઝિટિવ કેસો સામે આવ્યા, રાજ્ય કક્ષાની 40 લોકોની ટીમોએ સુરેન્દ્રનગરમાં નાખ્યા ધામા

જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ CHC અને PHCમાં લોકોની લાંબી લાઈનો

જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ CHC અને PHCમાં લોકોની લાંબી લાઈનો
જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ CHC અને PHCમાં લોકોની લાંબી લાઈનો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 9:13 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: રાજ્યમાં વરસાદ વિદાય લેવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે ત્યારે તેની પાછળ ધીમે-ધીમે રોગચાળો માથું ઊંચકી રહ્યો છે. આ જ કડીમાં સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો ફાટી નીકળવા પામ્યો છે તેમાં પણ ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાના કેસોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જિલ્લામાં ડેન્ગ્યુના અને મેલેરિયાના ચાર-ચાર પોઝિટિવ કેસ દાખલ થયા છે. આને ધ્યાને લઈને રાજ્યકક્ષાની અલગ અલગ 40 લોકોની ટીમોને સુરેન્દ્રનગરમાં મોકલવામાં આવી છે અને તેમના દ્વારા સર્વેલન્સની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ટીમ દ્વારા દવા છંટકાવ, ઓઇલબોલ, ફીવર્સ સર્વેલન્સ તથા પ્રચાર અને પ્રસાર ની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

પોઝિટિવ આવેલા કેસોમાં સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં ડેન્ગ્યુના બે પોઝિટિવ કેસો દાખલ થયા છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ બે પોઝિટિવ કેસો દાખલ થયા છે. સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની પણ 400 થી વધુ ટીમો દ્વારા સર્વેલન્સની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જે વિસ્તારમાં ડેન્ગ્યુના પોઝિટિવ કેસો દાખલ થયા છે ત્યાં દવા છંટકાવ ફોગિંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે અને તે ઘરોની તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. ઘરોમાં ભરેલા પાણીના પાત્રો ટાયરમાં ભરાયેલા પાણી દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે અને અલગ અલગ પ્રકારે દવાઓનું વિતરણ અને પાણીમાં ક્લોરીનેશનની કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ CHC અને PHCમાં લોકોની લાંબી લાઈનો (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રોગચાળો પ્રસર્યો છે ત્યારે વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસો બાદ હવે મચ્છર જન્મ્યા અને પાણીજન્ય રોગ ચાળા એ પણ માથું ઉચક્યું છે ત્યારે આ અંગે સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા પણ રોગચાળો ડામવા માટેના પૂરતા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને જિલ્લામાં જળાશયોમાં અને જ્યાં ખાબોચિયા અને પાણીના કુંડ ભરેલા હોય ત્યાં ગપપીથી છોડવામાં આવી રહ્યા છે. આના માટે ગપ્પી ફીશ મારફતે મચ્છરના પોરાનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોની આવેલી સીએચસી પીએસસી કેન્દ્રમાં પણ દર્દીઓની લાંબી લાઈનો નજરે પડી રહી છે ત્યારે રોગચાળાએ માથું ઉચકતા હવે આરોગ્ય વિભાગ પણ કામે લાગ્યું છે.

એક મહિનાની અંદર લોહી પરીક્ષણના 40,000 થી વધુ નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા - ડો.જયેશ રાઠોડ મેલેરિયા અધિકારી

સુરેન્દ્રનગર મેલેરીયા અધિકારી ડો. જયેશ રાઠોડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક મહિનાની અંદર અલગ અલગ 40,000થી વધુ લોહી પરીક્ષાના નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા છે જેમાં ફીવર, શરદી, ઉધરસ, ડેન્ગ્યુ-મેલેરિયાના કેસો દાખલ થયા છે. લોકો આવા રોગોથી બચવા માટે ઉકાળેલું પાણી પીવે, મચ્છરનો ઉપદ્રવ થતો હોય ત્યાં મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરે, ઘરની બહાર ભરાયેલા ગંદા પાણી નાશ કરે તેમજ જરૂર પડે તો આરોગ્ય વિભાગ નો સંપર્ક કરે. હાલ ડેન્ગ્યુ મેલેરિયાના કેસો વધી રહ્યા છે ત્યારે તેને ડામવા માટે પણ સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે અને આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ 40 લોકોની સ્પેશિયલ ટીમ ફાળવવામાં આવી છે તેમને તમામ પ્રકારની તાલીમ આપવામાં આવી છે અને હાલમાં આ ટીમ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં કામગીરી કરી રહી છે.

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TAGGED:

સુરેન્દ્રનગરમાં ડેંગ્યુના કેસ
સુરેન્દ્રનગરમાં મેલેરિયાના કેસ
સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગ
POSITIVE CASES SURENDRANAGAR
DANGUE MALARIA SURENDRANAGAR

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