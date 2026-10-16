સાઉદી અરેબિયાના રિયાધ એરપોર્ટ પર હુથીઓના હુમલા બાદ ફ્લાઇટ્સ કેન્સલ થતાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચાર યાત્રિકો ફસાયા
સાઉદી અરેબિયા ખાતે ઉમરાહ કરવા ગયેલા બટુકભાઈ અને તેમની સાથે રહેલા તેમના જ પરિવારના ચાર સભ્યો ફસાયા છે
Published : October 16, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 3:44 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં રહેતા હાજી બટુકભાઈ અને હાજી રહીમભાઈ પોતાના પરિવારજનો સાથે સાઉદી અરેબિયા ગયા હતા. ચાર જેટલા યાત્રિકો દ્વારા ઉમરાહ કરવા માટે પરિવાર સાથે મક્કા મદીના પહોંચ્યા હતા અને 12 ઓક્ટોબરના રોજ તેમને પરત ફરવાનું હતું. પરંતુ સાઉદી અરેબિયા નજીક રિયાધ એરપોર્ટ ઉપર બળવાખોરોના મિસાઈલ હુમલા બાદ સાઉદી અરેબિયા સરકાર દ્વારા ફ્લાટ્સ રદ કરી નાખવામાં આવી છે. યાત્રિકોની સલામતીને ધ્યાને લઇ અને આ પ્રકારનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચાર જેટલા યાત્રિકો સાઉદી અરેબિયામાં ફસાયા છે.
ફ્લાઈટ રદ અને ડાઇવર્ઝન આપી દેવામાં આવ્યું છે જેને લઈને લગભગ પંદરસો જેટલી ફ્લાઈટ રદ કરવામાં આવી છે, જેની અસર હવે સીધી દેખાઈ રહી છે અને યાત્રિકો સતત મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે. મક્કા અને જેદ્દાહમાં ફસાયેલા મુસાફરોને ગુજરાત અને ભારતમાં કેવી રીતે લાવવા તે અંગેની વિચારણા હાલ શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલમાં તેમને એરપોર્ટ અને હોટલો ખાતે રાખવામાં આવ્યા છે અને પરિસ્થિતિ એ સર્જાઇ છે કે યાત્રિકોની હોટલોનું બુકિંગ એટલે કે મુદ્દત પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ત્યારે તેમને રહેવા જમવાની પણ વ્યવસ્થાની સમસ્યા ઊભી થઈ છે અને ગંભીર સમસ્યા સર્જાઈ છે. જોકે ભારતીય નાગરિકો માટે કંટ્રોલરૂમ અને હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને પરત લાવવા અંગેની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ત્યારે હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં રહેતા ચાર જેટલા લોકો સાઉદી અરેબિયામાં ફસાયેલા છે 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમદાવાદથી ઈરાક અને ઉમરાહ માટે ગયા હતા. પરંતુ અચાનક 12 ઓક્ટોબરે પરત ફરવાનું હતું અને 13 ઓક્ટોમ્બરે અમદાવાદ પહોંચવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ જે હુમલાઓ થયા છે જેને લઇને ફ્લાઈટ રદ થઈ ગઈ છે ત્યારે તેમને રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા ખોરંભે ચડી છે અને વિડિયો વાયરલ કરી અને મદદ પણ માંગવામાં આવી છે.
ફસાયેલ યાત્રિકના પુત્ર આરીફ જરગેલાએ કહ્યું કે, મક્કાથી ઓમનના મસ્કત થઈ અને મુંબઈથી અમદાવાદ પહોંચવાની વિકલ્પની વિચારણા શરૂ કરવામાં આવી છે. પરંતુ હજુ સુધી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી. યાત્રિકોએ વાયરલ વિડીયો દ્વારા જણાવ્યું છે કે હાલ તે સુરક્ષિત છે કોઈ મુશ્કેલી નથી. પરંતુ ત્યાં સમય પૂરો થઈ ગયો હોવાના કારણે રહેવાની અને જમવાની સુવિધા ઉભી થઈ રહી છે. જેદ્દાહ ભારતીય જનરલને ભારતીય નાગરિકતા માટેની એડવાઈઝરી પણ જાહેર કરી છે. ફ્લાઇટ ફરી ક્યારે શરૂ થશે અને વતનને ક્યારે પરત ફરશે તેની હવે પરિવારજનો પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો સાઉદી અરબિયામાં ફસાયેલા છે. સરકાર તાત્કાલિક લાવવાની વ્યવસ્થા કરે તેવી માંગણી છે.
સાઉદી અરેબિયા ખાતે ઉમરાહ કરવા ગયેલા બટુકભાઈ અને તેમની સાથે રહેલા તેમના જ પરિવારના ચાર સભ્યો ફસાયા છે અને એરપોર્ટ ઉપર થયેલા હુમલાને લઈ અને તમામ લાઈટો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે બટુકભાઈના પુત્ર આરીફ જરગેલા વાત કરવામાં આવતા તેમને જણાવ્યું હતું કે તાત્કાલિક ધોરણે ભારત સરકાર પરિવારજનોને પરત લાવવા માટેની તજવીજ હાથ ધરે તેવી માંગ છે. છેલ્લા બે દિવસથી સંપર્ક થઈ રહ્યો છે ત્યારે એમની હાલત ખૂબ ખરાબ છે જ્યારે સરકાર આવે વિચારણા કરી અને પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરે તેવી માંગ છે. અહીં અમે પણ ટેન્શનમાં છીએ અને ત્યાં યાત્રિકો પણ ભારે તણાવમાં છે રહેવા માટે વલખા છે સરકાર સામું જોવે તે જરૂરી છે.
અહીં પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે ફ્લાઇટ રદ થઈ રહી છે ત્યારે સતત ચિંતા વધી રહી છે: બટુક ભાઈ ફસાયેલ યાંત્રિક
ફસાયેલા યાત્રિક બટુકભાઈ દ્વારા સાઉદી અરબિયા ખાતેથી એક વિડીયો બનાવી અને ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું છે કે પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે , ફ્લાઇટો રદ થઈ રહી છે. સરકાર વાયદાઓ આપી રહી છે પરંતુ પરત આવવા અંગેની કોઈ વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવતી નથી 15 દિવસની ટૂર હતી તેના આજે 17 દિવસ થયા છે ત્યારે પરિસ્થિતિ ગંભીર છે, સરકાર સામું જોવે તે જરૂરી બન્યું છે.
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