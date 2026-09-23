ETV Bharat / state

લ્યો બોલો, વિસાવદરની જેટકો કંપનીના કર્મચારી જ નીકળ્યા ચોર, થોડો થોડો કરીને 5 હજાર કિલોથી વધુ કેબલ ચોરી ગયા

દરરોજ વીજ વાયરના ઘટતા જથ્થાને લઈને જેટકો કંપનીના અધિકારીઓ પણ ચોંકી ગયા હતા, અંતે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરતા સમગ્ર મામલામાં કર્મચારીઓની સંડોવણી સામે આવી હતી.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 7:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ:વિસાવદર પોલીસે ગઈકાલે 22 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ચોરીના એક કેસમા ચાર આરોપીની અટકાયત કરી હતી. પાછલા 15-20 દિવસથી વિસાવદર બગસરા માર્ગ પર આવેલા 220 કિલો વોટ જેટકો કંપનીની ઓફિસ માંથી 5050 કિલો એલ્યુમિનિયમ કંડકટર ચોરી થયાની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. સમગ્ર મામલામાં વિસાવદર પોલીસે જેટકોમાં કામ કરતા એક કર્મચારી અને હંગામી કર્મચારીની સાથે એક ડ્રાઇવર અને વિસાવદરના એક ભંગારીના વેપારીને ઝડપી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

જેટકોના બે કર્મચારી પકડાયા

વિસાવદર પોલીસે પાછલા 15-20 દિવસથી વિસાવદર-બગસરા રોડ પર આવેલા 220 કિલો વોટ જેટકો કંપનીની ઓફિસ અને તેના સ્થળો પરથી 5,050 કિલો એલ્યુમિનિયમ કંડકટર કે જેની આજના દિવસે બજાર કિંમત 4,89,850 રુપિયા થવા જાય છે, તેની ચોરી થયાની ફરિયાદ જેટકો દ્વારા વિસાવદર પોલીસ મથકમાં દાખલ થઈ હતી. જેની તપાસ કરતા 20 દિવસ પછી એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટરની ચોરીમાં જેટકો કંપનીનો એક કર્મચારી પ્રદીપ વારા અને હંગામી કર્મચારી ક્રીશ ચુડાસમાની સાથે ભંગારનો વેપાર કરનાર જાવીદ મોદી અને એલ્યુમિનિયમ કંડકટર ભરીને ગાડીમાં લઈ જનાર ડ્રાઇવર સોહિલ ભુવરની વિસાવદર પોલીસે અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

બે કર્મચારી સહિત ચાર પકડાયા
બે કર્મચારી સહિત ચાર પકડાયા (ETV Bharat Gujarat)

20 દિવસમાં તબક્કાવાર ચોરી

જેટકો કંપનીના તાબા નીચેની કચેરી માંથી પાછલા 20 દિવસ દરમિયાન અલગ અલગ દિવસે એલ્યુમિનિયમ કંડકટરની ચોરી થઈ હતી. દરરોજ વીજ વાયરના ઘટતા જથ્થાને લઈને જેટકો કંપનીના અધિકારીઓ પણ ચોંકી ગયા હતા અને અંતે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરતા સમગ્ર મામલામાં કર્મચારીઓની સંડોવણી સામે આવી હતી. કાયમી અને હંગામી કર્મચારી દરરોજ થોડા થોડા પ્રમાણમાં એલ્યુમિનિયમ કંડકટર બોલેરો પીકઅપ વાનમાં નાખીને તેને વિસાવદરમાં ભંગારનો વેપાર કરતા એક ભંગારના વેપારીને વેચી નાખતા હતા.

પોલીસ તપાસમાં જેટકો કચેરીનો કર્મચારી જ સામેલ હોવાની વિગતો પોલીસને મળતા પોલીસે ચોરીમાં ગયેલ તમામ 5,050 કિલો એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટરની સાથે ચોરીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ બોલેરો પીકઅપ વાહન સહિત તમામ ચારેય આરોપીની ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 303 (2) 305 (ઈ) 306 317 (5) અને 54 મુજબ ગુનો દાખલ કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

TAGGED:

PGVCL
GETCO
GETCO COMPANY IN VISAVADAR
ચોરીની ઘટના
THEFT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.