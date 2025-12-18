ગીરગઢડામાં વ્હેલ માછલીની ઉલટીની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, ભાવનગર-સુરતના ચાર ઈસમો ઝડપાયા
આરોપીઓ સુરત અને ભાવનગરથી એમ્બરગ્રીસ ગીર ગઢડામાં વેચવા આવ્યા હતા, જે દરમિયાન આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી.
Published : December 18, 2025 at 9:11 AM IST
ગીર સોમનાથ : ગતરોજ બુધવારે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં દરિયાઇ વિસ્તારમાં વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમનો ભંગ કરતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ સામે પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ગીર ગઢડા તાલુકાના દ્રોણ ચોકડી પાસેથી શંકાસ્પદ વ્હેલ માછલીની ઉલટી (એમ્બરગ્રીસ) સાથે ચાર ઇસમોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
સંરક્ષિત જીવના અવશેષોની હેરાફેરી : જૂનાગઢ રેન્જના IGP નિલેશ જાંજડીયા, ગીર સોમનાથના પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ. ચૌધરી (ઉના વિભાગ) દ્વારા દરિયાઈ વિસ્તારમાં વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ સંરક્ષિત જીવના અવશેષોની હેરાફેરી અટકાવવા કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી.
આ સૂચનાના અનુસંધાને ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ PI એન. એ. વાધેલાની સુચના હેઠળ પોલીસ ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે દ્રોણ ચોકડી પાસે એક કાળા રંગની શંકાસ્પદ ફોરચ્યુનર કારને રોકી તપાસ કરતાં કારમાંથી સ્ટીલના ડબ્બામાં ભરેલ શંકાસ્પદ એમ્બરગ્રીસ મળી આવ્યું હતું.
5.20 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ગીર ગઢડા પોલીસે સ્થળ પરથી શંકાસ્પદ એમ્બરગ્રીસ ભરેલ સ્ટીલનો ડબ્બો, છરી નંગ 1, ચાર એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન (રૂ. 20 હજાર કિંમત) અને ફોરચ્યુનર કાર (રૂ. 5 લાખ કિંમત) જપ્ત કરી કુલ રૂ. 5.20 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે લીધો છે.
ચાર શખ્સોની અટકાયત : આ કિસ્સામાં પોલીસ ચાર આરોપીની અટકાયત કરી છે. જેમાં ભાવનગરના જેસરના રહેવાસી બાઉભાઈ ઉર્ફે બાવ સંગ્રામભાઈ ઝાપડા, ચાંપરાજભાઈ નજુભાઈ ખુમાણ અને કમલેશભાઇ ઉર્ફે કમુ ભીખાભાઈ રાઠોડ તથા સુરતના અબુતલ્હા હારૂનભાઈ ડેરૈયાનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ કાર્યવાહી, વન વિભાગને સોંપી તપાસ
પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આરોપીઓ આ એમ્બરગ્રીસને ગેરકાયદેસર રીતે વેચી આર્થિક લાભ મેળવવાના ઇરાદે ફોર વ્હીલર કારમાં હેરાફેરી કરી રહ્યા હતા. આ મામલે ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગુનો વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમને લગતો હોઈ, વધુ તપાસ અર્થે સમગ્ર કેસ ગીર પૂર્વ વન વિભાગને (ધારી-જસાધાર રેન્જ) સોંપવામાં આવ્યો હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ વ્હેલ પણ સંરક્ષિત પ્રાણી હોય તેનો શિકાર કરી શકાય નહીં. વધુમાં તેના હાડકાં, વાળ કે પછી તેની ઉલટીનો પણ કારોબાર કરી શકાતો નથી. મૂળ મુદ્દે તે પ્રતિબંધિત છે. જેથી શેડ્યુલ 1 અંતર્ગત ત્રણ વર્ષથી લઈ 7 વર્ષ સુધીની જેલ પણ થઈ શકે છે.
વ્હેલની ઉલટી શું છે ?
વ્હેલ માછલીના આંતરડામાં બનતો આ પદાર્થ વ્હેલ માછલી ઉલટી કરે ત્યારે બહાર નીકળતો હોય છે. તરતા સોના તરીકે ઓળખાતા પદાર્થનો ઉપયોગ દવા, અત્તર અને પર્ફ્યુમ બનાવવા માટે થતો હોય છે. લાંબા સમય સુધી પર્ફ્યુમ તેમજ અત્તરની સુગંધ આ ઊલટીને કારણે જ રહેતી હોય છે. ભાગ્યે જ પદાર્થ જોવા મળતો હોવાથી તેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં એક કિલોની કિંમત 1 કરોડ જેટલી થાય છે. યુરોપ, અમેરિકા સહિતના કેટલાક પશ્ચિમી દેશોમાં છેલ્લા પાંચેક દાયકાથી એના પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. જોકે, આરબ દેશોમાં તેની માંગ વધુ છે. જાણકારોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કિંમતી પદાર્થ હોવાથી કેટલાક લોકો કેમિકલ દ્વારા બનાવટી બનાવી વેચતા હોય છે.
