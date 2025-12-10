ETV Bharat / state

રાજસ્થાન સીકરના ફતેહપુર નજીક બસ–ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં ચારના મોત, વલસાડના પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પણ અવસાન

જયપુર–બીકાનેર હાઈવે પર બિકાનેરથી જયપુર તરફ જતી સ્લીપર બસ અને ઝુનઝુનુથી આવતી ટ્રક વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થતા ઘટનાસ્થળે ચીસોચીસ મચી ગઈ હતી.

રાજસ્થાન સીકરના ફતેહપુર નજીક બસ–ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં ચારના મોત, વલસાડના પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પણ અવસાન
રાજસ્થાન સીકરના ફતેહપુર નજીક બસ–ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં ચારના મોત, વલસાડના પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પણ અવસાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: રાજસ્થાનના સીકર જિલ્લાના ફતેહપુર નજીક મોડી રાત્રે થયેલી ભયાનક દુર્ઘટનામાં ત્રણ લોકોનું સ્થળ પર જ મોત થયું હતું જ્યારે 28થી વધુ યાત્રીઓ ઘાયલ થયા હતા. જયપુર–બીકાનેર હાઈવે પર બિકાનેરથી જયપુર તરફ જતી સ્લીપર બસ અને ઝુનઝુનુથી આવતી ટ્રક વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થતા ઘટનાસ્થળે ચીસોચીસ મચી ગઈ હતી. યાત્રીઓ વૈષ્ણોદેવીથી પરત આવી ખાટુશ્યામજી જઈ રહ્યા હતા.

વલસાડ ફ્લધરા મયંક જશવંતભાઈ પટેલનું દુખદ અવસાન

અકસ્માતમાં વડોદરાના હાર્ટ બજાર ફળીયા ખાતે રહેતા અને મૂળ વલસાડના ફલધરા ગામના રહેવાસી મયંકભાઈ જશવંતભાઈ પટેલ (ઉંમર 30)નું પણ ઘટનાસ્થળે જ કરુણ અવસાન થયું છે. તેઓ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી વલસાડ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તરીકે પી.સી.આર. વિભાગમાં ફરજ બજાવતા હતા.

મયંકભાઈ તેમના માતા–પિતા, મોટાભાઈ અને મોટાં પપ્પાના પરિવાર સાથે આ શ્રદ્ધાયાત્રામાં જોડાયા હતા. તેમના લગ્ન બાદ તેમને દોઢ વર્ષના બે જોડિયા પુત્રો છે. દુર્ઘટનામાં પિતાનું આકસ્મિક અવસાન થતાં બંને બાળકોએ ખૂબ નાની ઉંમરે જ પિતાનું છત્ર ગુમાવ્યું છે, જ્યારે આખા પરિવાર પર શોકનું મોજું છવાયું છે.

ફલધરા ગામના 18થી વધુ યાત્રીઓ ઘાયલ – ગામમાં ચિંતા

આ યાત્રામાં ફલધરા ગામના કુલ 18થી વધુ લોકો જોડાયા હતા. અકસ્માતના સમાચાર ગામે પહોંચતા જ અનેક પરિવારોમાં ચિંતા અને ગભરાટ ફેલાયો હતો. લોકો પોતાના પરિજનોને મોબાઈલ દ્વારા સતત સંપર્ક કરતા રહ્યા અને ઇજાની માહિતી મેળવતા રહ્યા. ગામમાં અચાનક શોક અને તનાવનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

ઇજા પામેલા યાત્રીઓની યાદી જાહેર

આ ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા યાત્રીઓમાં મુખ્યત્વે નીચેના લોકોનો સમાવેશ થાય છે:

  • મહેશભાઈ
  • ગંગાબેન ગોવિંદભાઈ
  • કંચન સંકેત પાલ
  • લાડુ વિષ્ણુભાઈ
  • રમીલા
  • રણજીત
  • અર્જુન
  • સંગીતા
  • પરિતોષ
  • અતુલ
  • ઇન્દુબેન જીવનભાઈ
  • તેમજ અન્ય કેટલાક યાત્રીઓ

તમામ ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી કેટલાકને હાથ–પગમાં ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે.

સ્થાનિકો અને પોલીસની ઝડપી મદદ

દુર્ઘટના બાદ સ્થાનિક લોકો તેમજ પોલીસ-એમ્બ્યુલન્સની ટીમો તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ઘાયલોને બસમાંથી બહાર કાઢી હોસ્પિટલે મોકલવાની કામગીરી અગત્યતાથી કરવામાં આવી હતી. અકસ્માતના ચોક્કસ કારણો અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે

નવેરાના બીપીનભાઈ પ્રથમવાર લાંબી ટૂર લઈ ગયા અને અકસ્માત સર્જાયો

વલસાડ નજીકમાં આવેલા નવેરા ગામના રહેતા બીપીનભાઈ પોતાની ખાનગી ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ ચલાવે છે. જે દર વર્ષે વલસાડ જિલ્લા અને ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં અનેક પર્યટકોને યાત્રાએ લઈ જતા હતા ધાર્મિક સ્થળોએ યાત્રા કરાવી તેઓ અનેક લોકોને મંદિરોના દર્શન કરાવવાના હતા. આ વખતે પ્રથમવાર તેમણે વૈષ્ણોદેવી રાજસ્થાન સહિતના વિસ્તારમાં પોતાની બસ દ્વારા મોટો પ્રવાસ ખેડયો હતો પરંતુ કુદરતને કંઈ અલગ મંજૂર હોય તેમ રાજસ્થાનના જયપુરથી રાત્રે 10:30 વાગે ભોજન કરી ખાટું શ્યામ જવા નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન રસ્તામાં એક ટ્રેલર સાથે અકસ્માત સર્જાતા ક્લીનર તરફનો ભાગ ટ્રેલર સાથે ધડાકાભર ભટકાયો હતો, જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા હતા અને બસમાં સવાર ફલધરા ગામના અનેક લોકોને નાની મોટી ઇજાઓ થઈ હતી.

ઇજાગ્રસ્ત લોકોને વલસાડ ખસેડવાની કવાયત

અકસ્માતમાં ઇજા પામનારા લોકોને રાજસ્થાનથી વલસાડ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવા માટેની તજવીત હાથ ધરાય છે જેમાં નાની મોટી ઇજા ધરાવતા કુલ 17 થી વધુ લોકો છે. આ તમામ લોકોને રાજસ્થાનથી વલસાડ સુધી ખસેડવા માટે તેમના પરીજનો અકસ્માતની ઘટનાની જાણ થતા રાત્રી દરમિયાન જ વલસાડથી રાજસ્થાન તરફ રવાના થઈ ગયા હતા. હાલ તો આ તમામને વલસાડ સુધી લાવવા માટેની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે.

આમ હાલ તો આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને વલસાડ જિલ્લાના ફલધરા ગામે શોકની ગમગીનીનો માહોલ ફેલાયો છે અનેક પરિજનોમાં ચિંતાનો માહોલ ફરી વળ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FOUR PEOPLE DIED
FATEHPUR IN SIKAR RAJASTHAN
VALSAD
BUS TRUCK ACCIDENT NEAR FATEHPUR
BUS TRUCK ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.