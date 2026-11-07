ઉનાના ચીખલીમાં પેટ્રોલના કેનમાં ભયંકર બ્લાસ્ટ, એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો દાઝ્યા, પિતા-પુત્ર ગંભીર
બાઈકમાં પેટ્રોલ ભરતી વખતે દિવાળીનો દીવો અડતાં આગ લાગી, 20 લીટર પેટ્રોલના કેનમાં બ્લાસ્ટ થતાં આગ ઘરમાં પ્રસરી
Published : November 7, 2026 at 7:24 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના ચીખલી ગામે બનેલી આગની ગંભીર દુર્ઘટનાએ એક પરિવારની દિવાળીની ખુશીઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. કોબ રોડ ઉપર આવેલા નવાપરા વિસ્તારમાં રહેતા દિનેશભાઈ પરબતભાઈ ચૌહાણના ઘરે પેટ્રોલના કેનમાં બ્લાસ્ટ થતાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો દાઝી ગયા હતા. ઘરની ઓસરીમાં બાઈકમાં પેટ્રોલ ભરતી વખતે પેટ્રોલ દિવાળી નિમિત્તે પ્રગટાવેલા દીવા પર પડતાં આગ લાગી હતી. ત્યારબાદ નજીકમાં રાખેલા અંદાજે 20 લીટર પેટ્રોલના કેનમાં બ્લાસ્ટ થતાં આગ ઘરના રૂમ સુધી પ્રસરી હતી. આ દુર્ઘટનામાં પિતા, માતા, 14 વર્ષીય પુત્રી અને બે વર્ષનો માસૂમ પુત્ર દાઝી ગયા હતા. પિતા-પુત્રની હાલત ગંભીર હોવાથી બંનેને વધુ સારવાર માટે ભાવનગર ખસેડવામાં આવ્યા છે.
બાઈકમાં પેટ્રોલ ભરતી વખતે પેટ્રોલ દીવા પર પડતાં આગ લાગી
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, દિનેશભાઈ પરબતભાઇ ચૌહાણ કોબ રોડ ઉપર આવેલા નવાપરા વિસ્તારમાં પરિવાર સાથે રહેતા હતા. તેમના ઘરના આગળના ભાગમાં જ દુકાન આવેલી છે. આજે સવારે તેમની 14 વર્ષીય પુત્રી દર્શનાબેન ઘરની ઓસરીમાં બાઈકમાં પેટ્રોલ ભરી રહી હતી. આ દરમિયાન નજીકમાં દિવાળી નિમિત્તે પ્રગટાવેલો દીવો અને અન્ય વસ્તુઓ રાખવામાં આવી હતી. બાઈકમાં પેટ્રોલ ભરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન પેટ્રોલ દીવા પર પડતાં અચાનક આગ લાગી હતી. આગ લાગતાં દર્શનાબેન ત્યાંથી બહાર નીકળી ગઈ હતી.
20 લીટર પેટ્રોલના કેનમાં બ્લાસ્ટ થતાં આગ ઘરમાં પ્રસરી
ઓસરીમાં લાગેલી આગ નજીકમાં રાખેલા અંદાજે 20 લીટર પેટ્રોલ ભરેલા કેન સુધી પહોંચી હતી. કેનમાં અચાનક બ્લાસ્ટ થતાં આગ વધુ વિકરાળ બની હતી અને ઘરના રૂમ સુધી પ્રસરી ગઈ હતી. તે સમયે રૂમમાં હાજર બે વર્ષનો માસૂમ દક્ષ આગની લપેટમાં આવી ગયો હતો. અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી ઘરમાં અફરા તફરી મચી ગઈ હતી.
બે વર્ષના પુત્રને બચાવવા પિતા આગવાળા રૂમમાં દોડી ગયા
પોતાનો માસૂમ પુત્ર આગની લપેટમાં આવી ગયો હોવાની જાણ થતાં દિનેશભાઈ દુકાનેથી તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા. પુત્રને બચાવવા માટે તેઓ આગવાળા રૂમમાં પ્રવેશ્યા હતા અને દક્ષને બહાર લઈ આવ્યા હતા. આ દરમિયાન માતા સમજુબેન પણ પોતાના બાળકને બચાવવા જતાં આગની લપેટમાં આવી ગયાં હતાં. આમ, આ દુર્ઘટનામાં પિતા દિનેશભાઈ પરબતભાઈ ચૌહાણ, માતા સમજુબેન દિનેશભાઈ, 14 વર્ષીય પુત્રી દર્શનાબેન અને બે વર્ષનો પુત્ર દક્ષ એમ એક જ પરિવારના ચારેય સભ્યો દાઝી ગયા હતા.
આ સમગ્ર ઘટના અંગે ઉના સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર કિશનસિંહ પરમાર સાથે વાતચીત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ચીખલી ગામે પેટ્રોલના કેનમાં બ્લાસ્ટ થતાં એક જ પરિવારના ચાર જેટલા સભ્યો દાઝી ગયા હતા. જેમાં પિતા અને બે વર્ષના પુત્રને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. પતિ, પત્ની અને પુત્રીને સારવાર અર્થે ઉના સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બે વર્ષના બાળકને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. હાલ પિતા-પુત્રને વધુ સારવાર અર્થે ભાવનગર ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે માતા અને પુત્રી ઉના સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
પિતા-પુત્રની હાલત ગંભીર, ભાવનગર ખસેડાયા
ઘટના બાદ ચારેય ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક ઉના સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં ફરજ પરના તબીબે પિતા દિનેશભાઈ અને બે વર્ષના પુત્ર દક્ષની હાલત ગંભીર જણાતાં બંનેને વધુ સારવાર માટે ભાવનગર ખસેડ્યા હતા. જ્યારે માતા સમજુબેન અને 14 વર્ષીય પુત્રી દર્શનાબેનની ઉના સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
આગમાં ઘરની ઘરવખરી સહિત અનેક વસ્તુઓ બળીને ખાક
પેટ્રોલના કેનમાં બ્લાસ્ટ બાદ લાગેલી આગના કારણે ઘરની મોટાભાગની ઘરવખરી સહિત અનેક વસ્તુઓ બળીને ખાક થઈ ગઈ હતી. ઘરમાં રહેલી વિવિધ ચીજવસ્તુઓને નુકસાન થતાં પરિવારને મોટું આર્થિક નુકસાન પણ થયું છે. ઘટનાની જાણ થતાં ચીખલી ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. જિલ્લા પંચાયત સદસ્યના પતિ ધીરુભાઈ સોલંકી, ગામના સરપંચ સહિત સ્થાનિક આગેવાનો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને પરિવારની સ્થિતિ અંગે જાણકારી મેળવી હતી.
દિવાળીના એક દિવસ પહેલાં જ પરિવારની ખુશીઓ પર પાણી ફરી વળ્યું
ઉલ્લેખનીય છે કે આવતીકાલે દિવાળીનો પવિત્ર તહેવાર છે. પરિવારોમાં દિવાળીની તૈયારીઓ અને ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ચૌહાણ પરિવાર માટે આજે સવારનો દિવસ કાળમુખો સાબિત થયો છે. એક તરફ ઘરની મોટાભાગની ઘરવખરી બળીને ખાક થઈ ગઈ છે, તો બીજી તરફ પરિવારના ચાર સભ્યો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ખાસ કરીને પિતા અને બે વર્ષના માસૂમ પુત્રની ગંભીર સ્થિતિને પગલે પરિવારજનો ચિંતિત બન્યા છે.
જે ઘરમાં આવતીકાલે દિવાળીના દીવા પ્રગટાવવાની અને તહેવારની ખુશીઓ મનાવવાની તૈયારીઓ થવાની હતી, ત્યાં આજે આગની દુર્ઘટનાએ પરિવારને ભારે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધો છે. ચીખલી ગામના નવાપરા વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ચિંતાની લાગણી પ્રસરી છે.
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