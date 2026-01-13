શેર બજાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે સાયબર ફ્રોડ કરનાર ગેંગના ચાર આરોપીઓને સાયબર ક્રાઇમે ઝડપ્યા

ETV Bharat / state

આ ગુનાહિત નેટવર્ક દેશભરમાં ફેલાયેલું છે અને તેમાંથી મળેલી માહિતી અનુસાર, કુલ 428 ફરિયાદોમાં 460 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી થઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 5:20 PM IST

અમદાવાદ: શેર બજારમાં રોકાણ કરી જંગી નફો કમાવવાની લાલચ આપી લોકોને છેતરીને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનારી એક સાયબર ગેંગના ચાર આરોપીઓને સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સે ઝડપી પાડ્યા છે. આ ગેંગ વોટ્સએપ અને ફેક એપ્લિકેશનના માધ્યમથી લોકોને ફસાવીને તેમના પૈસા હડપ કરતી હતી. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ગુનાહિત નેટવર્ક દેશભરમાં ફેલાયેલું છે અને તેમાંથી મળેલી માહિતી અનુસાર, કુલ 428 ફરિયાદોમાં 460 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી થઈ છે.

આ કેસની વિગતો અનુસાર, આરોપીઓ વોટ્સએપ મારફતે લોકોનો સંપર્ક કરીને પોતાને રજિસ્ટર્ડ બ્રોકર કંપનીના અધિકારી તરીકે ઓળખાવતા હતા. તેઓ વિક્ટિમ્સને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ કરીને ત્યાં ફેક મેસેજીસ મુકાવતા હતા, જેમાં અન્ય સભ્યો દ્વારા 'રોકાણથી જંગી નફો થયો છે' તેવા દાવા કરવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ, વિક્ટિમ્સને "ROCKCREEAK" નામની ફેક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવીને રજિસ્ટ્રેશન અને વેરિફિકેશન કરાવવામાં આવતું હતું. ટ્રેડિંગ અને IPOમાં રોકાણના બહાને અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટ્સમાં પૈસા જમા કરાવવામાં આવતા હતા.

એપ્લિકેશનમાં વોલેટમાં જંગી નફો બતાવીને વિક્ટિમ્સને વિડ્રોલની રિક્વેસ્ટ કરાવવામાં આવતી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તેને 'અન્ડર પ્રોસેસ'માં બતાવીને SEC તરફથી ઇન્વેસ્ટિગેશન નોટિસનું બહાનું આપીને એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવતું હતું. વધુ પૈસા જમા કરાવવા માટે માર્જિન મની જેવા વિવિધ ચાર્જીસ વસૂલવામાં આવતા હતા અને આખરે એપ્લિકેશન બંધ કરી દેવામાં આવતી હતી. આ કેસમાં ફરિયાદી અને તેમની દીકરી પાસેથી કુલ રૂ. 3,90,30,047નું રોકાણ કરાવીને તેમને છેતરવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસે આરોપીઓના મોબાઇલ નંબર્સ અને બેંક એકાઉન્ટ્સની વિગતો તથા ટાવર ડમ્પના એનાલિસિસના આધારે તેમના લાઇવ લોકેશન મેળવીને થરાદ અને ભરૂચમાં તપાસ કરીને તેમને પકડ્યા હતા. પકડાયેલા આરોપીઓએ 'DARSHAN PARLOUR' જેવી ફર્મ્સ ઉભી કરીને અલગ-અલગ વ્યક્તિઓના નામે બેંક એકાઉન્ટ્સ ખોલાવ્યા હતા અને તેની વિગતો સાયબર સિન્ડિકેટને કમિશનના બદલામાં પૂરી પાડતા હતા. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી કુલ 126 બેંક એકાઉન્ટ્સની વિગતો મળી આવી હતી.

આમાંથી એક બંધન બેંકના DARSHAN PARLOUR એકાઉન્ટની તપાસ NCCRP અને સમન્વય પોર્ટલ પર કરતા દેશભરમાં કુલ 30 કમ્પ્લેઇન્ટ્સ મળી આવી, જેમાં ગુજરાતમાં 3, કર્ણાટકમાં 10, મહારાષ્ટ્રમાં 6, હરિયાણામાં 1, તમિલનાડુમાં 2, ઉત્તર પ્રદેશમાં 2, તેલંગાણામાં 3, આંધ્ર પ્રદેશમાં 1, વેસ્ટ બેંગાલમાં 1 અને ઝારખંડમાં 1 કમ્પ્લેઇન્ટ્સનો સમાવેશ છે. આ તમામમાં કુલ રૂ. 11,83,52,468ની છેતરપિંડી થઈ છે.

આ ઉપરાંત, તમામ 126 બેંક એકાઉન્ટ્સની તપાસમાં દેશભરમાં કુલ 428 કમ્પ્લેઇન્ટ્સ જોવા મળી, જેમાં ગુજરાતમાં 43, આંધ્ર પ્રદેશમાં 18, આસામમાં 3, બિહારમાં 13, ચંડીગઢમાં 1, છત્તીસગઢમાં 5, દાદરા નગર હવેલીમાં 3, દિલ્હીમાં 22, ગોવામાં 3, હરિયાણામાં 17, હિમાચલ પ્રદેશમાં 3, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 5, ઝારખંડમાં 5, કર્ણાટકમાં 50, કેરળમાં 15, મધ્ય પ્રદેશમાં 9, મહારાષ્ટ્રમાં 62, ઓડિશામાં 4, પંજાબમાં 2, રાજસ્થાનમાં 21, તમિલનાડુમાં 42, તેલંગાણામાં 30, ઉત્તર પ્રદેશમાં 31, ઉત્તરાખંડમાં 2, વેસ્ટ બેંગાલમાં 15, અંદમાનમાં 1, પોંડીચેરીમાં 1 અને સિક્કિમમાં 1 કમ્પ્લેઇન્ટ્સનો સમાવેશ છે. આ તમામ કેસોમાં કુલ 460 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી થઈ છે.

સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ ગેંગ સાયબર સિન્ડિકેટના સભ્યો સાથે મળીને કામ કરતી હતી અને તેમની તપાસ હજુ ચાલુ છે. લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે અજાણ્યા વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ અને એપ્લિકેશન્સમાં રોકાણ કરતા પહેલા તપાસ કરે અને કોઈ પણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની જાણ પોલીસને કરે.

કબ્જે કરેલ મુદ્દામાલ

  • મોબાઈલ ફોન નંગ- 09
  • લેપટોપ નંગ- 02
  • ચેકબુક/પાસબુક - 13
  • ડેબીટકાર્ડ નંગ - 07

અટક કરેલ આરોપીઓ:

(1) રામાભાઇ લાલજીભાઇ પંડ્યા રહે.થરાદ (બેંક ખાતા સપ્લાયર)

(2) દર્શનકુમાર હરેશભાઇ પુરોહિત રહે.થરાદ (ખાતા ધારક)

(3) અમરતભાઇ હમીરભાઇ જોષી રહે.ગમ-ભાખરી, થરાદ (બેંક ખાતા ચલાવનાર)

(4) રધુરામ ભુરાભાઇ પાંડવ રહે.ગામ-ભુરીયા, થરાદ (બેંક ખાતા ચલાવનાર)

