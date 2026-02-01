ગીર-સોમનાથ: વન વિભાગ અને રેલ્વે તંત્રના સહિયારા પ્રયાસથી બચ્યાં 4 સિંહના જીવ!

ETV Bharat / state

ગીર જંગલમાંથી પસાર થતી રેલ્વે લાઈન પર ટ્રેન આવવાના સમયે સિંહણ તેના 3 બચ્ચા સાથે આવી ગઈ હતી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 5:02 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 5:24 PM IST

ગીર-સોમનાથ: ગીર જંગલ વિસ્તારમાં વન વિભાગની સતર્કતા અને રેલવે તંત્રની સમય સૂચક કામગીરીથી ફરી એકવાર ચાર સિંહોના જીવ બચી ગયા છે. ગીર જંગલમાંથી પસાર થતી મીટરગેજ રેલવે લાઈન પર એક સિંહણ પોતાના ત્રણ બચ્ચાઓ સાથે અચાનક આવી ચડી હતી. તે જ સમયે રેલવે ટ્રેક પરથી ટ્રેન પસાર થવાની હતી જેના કારણે મોટી દુર્ઘટનાનો ભય ઊભો થયો હતો.

જોકે, સમયસર વન વિભાગના ટ્રેકર્સની નજર આ દ્રશ્ય પર પડતા જ તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટ્રેકર્સ દ્વારા તરત જ રેલવે વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી અને સિંહણ સહિત તેના ત્રણેય બચ્ચાઓને સુરક્ષિત રીતે રેલવે ટ્રેક પરથી ખસેડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગની ટીમે ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક અને સમજદારીથી કામગીરી કરી, જેથી સિંહણ અને બચ્ચાઓ ડરીને ફરી ટ્રેક તરફ ન દોડી આવે.

આ સમય દરમિયાન આવતી ટ્રેનના લોકો પાયલોટે પણ સંપૂર્ણ સજાગતા દાખવી સંકેત મળતાની સાથે જ ટ્રેનને સમયસર રોકી દીધી હતી. લોકો પાયલોટની આ સમજદારી અને જવાબદારીએ એક મોટી દુર્ઘટનાને ટાળી દીધી હતી. થોડાક મિનિટોમાં સમગ્ર રેસ્ક્યુ કામગીરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી અને ચારેય સિંહોને સલામત રીતે જંગલ વિસ્તારમાં પાછા મોકલવામાં આવ્યા હતા.

સિંહોના રેસ્ક્યુનો આ સમગ્ર વિડિયો રાજ્ય સભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણી દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે હાલમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. વિડિયોમાં વન વિભાગ અને રેલવે તંત્ર વચ્ચેનું ઉત્તમ સંકલન સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.

ગીર જંગલ વિસ્તારમાં રેલવે લાઈન નજીક વન્ય જીવોની અવર જવર સામાન્ય બાબત છે. આવી સ્થિતિમાં વન વિભાગ અને રેલવે તંત્રની સંયુક્ત સતર્કતા વન્ય જીવોના સંરક્ષણ માટે અત્યંત મહત્વની સાબિત થાય છે. આ ઘટનાએ ફરી એક વાર બતાવી દીધું છે કે, સમયસર લેવાયેલો નિર્ણય અને સંકલિત પ્રયાસ અનેક અમૂલ્ય જીવ બચાવી શકે છે.

February 1, 2026 at 5:24 PM IST

સંપાદકની પસંદ

