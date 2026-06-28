અમરેલીના કોવાયા પંથકના ચાર સિંહોને કાયમી જેલ વાસ, પરપ્રાંતીય યુવકને ફાડી ખાધો હતો
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી વન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : June 28, 2026 at 10:15 AM IST
અમરેલી: રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામ નજીક ઉત્તરાખંડના યુવાન પ્રકાશ ચંદ્ર સિંહોને ફાડી ખાવાની હિંસક ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી હતી. આ ઘટનામાં યુવાનનું કરુણ મોત નિપજ્યું હતું અને તપાસ દરમિયાન તેનો માથાનો તથા પગનો ભાગ મળી આવ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખી વન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ થોડા દિવસો પહેલા પ્રકાશ ચંદ્ર નામનો પરપ્રાંતીય યુવાન મોડી રાત્રિના સમયે બહાર નીકળ્યો હતો, ત્યારે સિંહોએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો. હુમલા બાદ સિંહો તેને જાડી વિસ્તારમાં ખેંચી લઈ ગયા હતા અને ત્યારબાદ તેના મૃતદેહના અવશેષો અલગ-અલગ જગ્યાએથી મળી આવ્યા હતા.
આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે વન વિભાગ દ્વારા કોવાયા અને આસપાસના વિસ્તારમાં સઘન ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સર્ચ અને ટ્રેકિંગ દરમિયાન ચાર સિંહોને પકડી પાંજરે પૂરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને એનિમલ કેર સેન્ટરમાં રાખી વધુ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ ચારેય સિંહોના સેમ્પલો સાસણ ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા જેથી માનવ અવશેષો આરોગ્યા હતા કે કેમ તે અંગે વૈજ્ઞાનિક તપાસ થઈ શકે.
વન વિભાગના સૂત્રો મુજબ મળેલા રિપોર્ટમાં ચારેય સિંહોએ માનવ અવશેષો આરોગ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેના આધારે હવે આ સિંહોને માનવ વસાહતો વચ્ચે પાછા છોડવાને બદલે નિયંત્રિત વાતાવરણમાં રાખવાનો નિર્ણય લેવાય તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે.
સૂત્રો મુજબ પકડાયેલા સિંહોને ઝૂમાં કાયમી દેખરેખ હેઠળ રાખવાની પ્રક્રિયા અંગે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે, અને ચાર સિંહોને કાયમી જેલ વાસ થશે. જોકે સમગ્ર મામલે વન વિભાગ તરફથી સત્તાવાર જાહેરાતની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. આ ઘટના બાદ ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વધી રહેલા સિંહ-માનવ ઘર્ષણના મુદ્દે ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થઈ છે અને લોકોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, અમરેલી જિલ્લાના કોવાયા નજીક 15-16 જૂનના દિવસે એક યુવકનું સિંહોના હુમલામાં મૃત્યું થયાની ઘટના સામે આવી હતી. પ્રકાશ ચંદ્ર નામનો યુવક, જે મૂળ ઉત્તરાખંડનો રહેવાસી હતો, તે સ્થાનિક હોટલ-રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરતો હતો. ઘટનાના દિવસે તે મોડી રાત્રિના સમયે પોતાના વતન ઉત્તરાખંડ જવા માટે નીકળ્યો હતો. આ દરમિયાન કોવાયા ગામ નજીક વન્ય પ્રાણીઓએ તેના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો જેમાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. આ હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે,યુવકનો મૃતદેહ ક્ષત-વિક્ષત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.