અમરેલીમાં ચાર સિંહ ગામમાં ઘુસી આવ્યા, ગાયનો શિકાર કરે તે પહેલા જ GRD જવાનોએ બચાવી
અમરેલીના ખાંભાના રબારીકા ગામમાં સિંહનું ટોળુ ગામમાં શિકાર કરવા ઘુસી આવતા ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો
Published : January 18, 2026 at 1:31 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના રબારીકા ગામમાં ફરી એકવાર સિંહ શિકારની શોધમાં ગામમાં ઘુસી આવ્યા હતા. સિંહ અચાનક ગામમાં ઘુસી આવતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ચાર સિંહ ગામમાં બેઠેલી ગાયનો શિકાર કરે તે પહેલા જ GRD જવાનોની સતર્કતાને કારણે ગાયને બચાવી લીધી હતી.
શિકારની શોધમાં સિંહ ગામમાં ઘુસી આવ્યા
અમરેલીના ખાંભાના રબારીકા ગામમાં રાત્રિના સમયે અચાનક સિંહનું ટોળુ ગામમાં ઘુસી આવ્યું હતું. ગામની નજીક ગાયોનું ટોળુ બેઠેલું હોવાની જાણ થતા જ GRD જવાનો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને કવર આપીને ગાયોને સિંહથી બચાવ્યા હતા. આ દરમિયાન ઠંડીથી બચવા એક સિંહ ગામના મુખ્ય ચોકમાં પડેલા રેતીના ઢગલા પર બેસી આરામ કરતો પણ જોવા મળ્યો હતો.
રબારીકા ગામના મુખ્ય ચોક વિસ્તારમાં ચાર સિંહ શિકારની શોધમાં આવી ગયા હતા. આ દરમિયાન ગાયોનો શિકાર કરે તે પહેલા જ GRD જવાનોએ સતર્કતા દાખવી સિંહને સુરક્ષિત ગામથી દૂર ખસેડ્યા હતા. રબારીકા ગામમાં અચાનક સિંહ આવી જતા ગ્રામજનોમાં પણ ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રબારીકા આસપાસ ગીરના જંગલનો વિસ્તાર આવેલો છે જેથી અવાર નવાર સિંહ રેવન્યુ વિસ્તારમાં ખોરાક અને પાણીની શોધમાં આવી ચઢે છે. સિંહ અવાર નવાર જંગલ વિસ્તાર છોડીને ગામમાં પ્રવેશતા ગ્રામજનોમાં પણ ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અવાર નવાર સિહના આવા અનેક વીડિયો સામે આવતા રહે છે.
