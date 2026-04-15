પાલનપુર નજીક ઓઈલ મીલમાં પ્રેશર પાઈપ ફાટતા 4 કામદારો દાઝ્યા, ત્રણને અમદાવાદ ખસેડાયા

પાલનપુરના કાણોદર નજીક આવેલી ઓઈલ એરંડા મિલમાં અચાનક જ પ્રેશર પાઈપ ફાટી હતી.

પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 15, 2026 at 9:13 PM IST

બનાસકાંઠા: પાલનપુર નજીક રાજગોર ઓઈલ મીલમાં પ્રેશર પાઈપ ફાટવાની ઘટના બની છે. આ ઘટનામાં ગંભીર રીતે દાઝેલા ચાર મજૂરને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જેમાં ત્રણની હાલત ગંભીર હોવાથી અમદાવાદ ખસેડાયા છે. કામદારે કહ્યું કે એક ચીંગારી ઉડી અને પલકારામાં તો ચિચિયારીઓ સંભળાઈ.

પાલનપુરના કાણોદર નજીક આવેલી ઓઈલ એરંડા મિલમાં અચાનક જ પ્રેશર પાઈપ ફાટી હતી. જેમાં બે પુરુષ અને બે મહિલા સહિત ચાર મજૂરો દાજ્યા છે, જેમને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્રણની હાલત ગંભીર માનવામાં આવી રહી છે. આજે સાંજે પાંચ કલાક આસપાસ કામ કરતા સમયે અચાનક જ પાઈપ ફાટવાની ઘટના બની હતી, જેમા ગરીબ શ્રમિકો દાઝી જતા હાલમાં સિવિલમાં સારવાર હેઠળ છે.

ઘટનાનો ભોગ બનેલા પરિવારના લોકોએ કહ્યું કે, અમે બિહારના લોકો છીએ અને આ મિલમાં કામ કરતા હતા. કામ કરતા સમયે અચાનક પ્રેશર પાઈપ ફાટતા હતી. આ ઘટનામાં લોકો ગંભીર રીતે દાજી ગયા છે. પરિવારનો પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ બહાર આક્રંદ જોવા મળ્યો હતો. પોતાના પરિવારના લોકો ગંભીર રીતે દાઝી જતા ગરીબ પરિવાર હાલ ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું છે. પોતાના સ્વજનો સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના હાલ ભગવાન સમક્ષ કરી રહ્યા છે.

બીજી તરફ ઘટનાની જાણ થતા જ પ્રાંત અધિકારી પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તાલુકા પોલીસ પણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચી હતી તેમજ જ્યાં ઘટના બની છે તે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ સાથે કાર્યવાહીની તજવીજ હાથ ધરી હોવાની સૂત્રો તરફથી જાણકારી મળી રહી છે. આ સમગ્ર ઘટના કયા કારણોસર બની, આમાં કોની બેદરકારી હતી, તમામ પાસાઓને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરવાની છે.

પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેડ ડો. સુનિલ જોશીએ કહ્યું કે, સમગ્ર ઘટનામાં બે પુરુષ અને બે મહિલા આમ ચાર લોકોને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જેમાં ત્રણ લોકો 90 ટકાથી વધુ દાઝી ગયા છે, જેમની હાલત ગંભીર છે. એક વ્યક્તિ 30% જેટલો દાઝી ગઈ છે. ડોક્ટર ટીમ દ્વારા સારવાર કરાઈ છે જોકે ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા ત્રણને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

ઓઈલ મિલમાં કામ કરતા એક કામદારે જણાવ્યું ઓઈલ મીલમાં અમે કામ કરીએ છીએ આજે કામ બંધ હતું છતાં કામ માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા મટીરીયલ્સ સાથે પેટ્રોલ પણ હતું કામ શરૂ કરતા જ આચનક ચીંગારી ઉડીને સમગ્ર ઘટના બનિ હતી. સમગ્ર ઘટનામાં અમારા લોકો દાજ્યા છે ચાર લોકોને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે જેમાં તેઓ બચી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી.

પાલનપુર નજીક આવેલી રાજગોર ઓઈલ મીલમાં આ ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં એક સાથી કામદારે કહ્યું કે કામ કરતી સમયે અચાનક જ ચિંગારી ઉડી અને પાઈપ ફાટતા લોકો દાજ્યા છે. સમગ્ર ઘટનામાં હાલ તો પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાર જેટલા લોકોને લાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી ત્રણ લોકોને અમદાવાદ રીફર કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે સમગ્ર ઘટના કેવી રીતે બની, કોની બેદરકારી હતી અને ઘટના બનવા પાછળના જે કોઈ કારણો છે તે બાબતની પાલનપુર તાલુકા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ બાદ જ સમગ્ર ઘટના બનવા અંગેની જાણકારી મળી શકશે. જોકે તપાસ બાદ પોલીસ કેવી કાર્યવાહી કરે છે અને કેવા પ્રકારનો ગુનો નોંધે છે તે જોવું રહ્યું.

