તાલાલાના વીરપુર ગીરમાં હિંચકારી ઘટના: RTI કરનાર યુવક પર VCE અને સરપંચ પતિ સહિત ચારનો જીવલેણ હુમલો

તાલાલાના વિરપુર (ગીર) ગામમાં એક RTI અરજીને લઇને ગ્રામપંચાયતના VCE, સરપંચ પતિ સહિત ચાર લોકોએ RTI એક્ટિવિસ્ટ પર હુમલો

તાલાલાના વિરપુર (ગીર)માં RTI એક્ટિવિસ્ટ પર હુમલો
તાલાલાના વિરપુર (ગીર)માં RTI એક્ટિવિસ્ટ પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 15, 2026 at 7:58 AM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથના તાલાલાના વિરપુર (ગીર) ગામમાં એક RTI અરજીને લઇને ગ્રામપંચાયતના VCE, સરપંચ પતિ સહિત ચાર લોકોએ RTI એક્ટિવિસ્ટ પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં RTI એક્ટિવિસ્ટને ઇજા થતા તેને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ પોલીસે આ મામલે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો, ગીર સોમનાથના તાલાલાના વિરપુર (ગીર) ગામમાં રહેતા RTI એક્ટિવિસ્ટને સાંજના સમયે ગ્રામ પંચાયતના વી.સીનો ફોન આવ્યો હતો અને વાત કરી હતી કે, હું તારા ઘરે આવ્યો છું તું ક્યા છે. RTI એક્ટિવિસ્ટ ગામમાં આવ્યા હોવાથી તેમણે એક દુકાને જઇને ફોન કર્યો કે હું દિપકભાઇની દુકાને છું. થોડી વારમાં વી.સી. અને તેનો મિત્ર ફોર વ્હીલ કારમાં ત્યા પહોંચ્યા હતા અને ધમકી આપતા કહ્યું હતું કે, તું ગામમાં RTI કરે છે અને અમારી ગ્રામ પંચાયતની ફરિયાદ કરે છે તેમ કહી બન્નેએ ઉશ્કેરાઇ મનફાવે તેમ ગંદી ગાળો બોલી હતી અને ઢીકાપાટુનો મુંઢમાર માર્યો હતો.

અન્ય બે લોકો પણ ઘટનાસ્થળે પહોચ્યા હતા અને તેમણે પણ આ હુમલાખોરોનો સાથ આપ્યો હતો અને લાકડાનો ધોકો લઇ હુમલો કર્યો હતો. RTI એક્ટિવિસ્ટે બુમાબુમ કરતા આસપાસના લોકો આવી ગયા હતા અને તેમને છોડાવ્યો હતો. તે બાદ RTI એક્ટિવિસ્ટને સારવાર માટે તાલાલા સરકારી દવાખાને લઇ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં સારવાર ચાલી રહી છે.

હુમલાની ઘટનાનો વીડિયો સામે આવતા ચકચાર મચી ગઇ છે. બીજી તરફ પોલીસે RTI એક્ટિવિસ્ટની ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

