ગુજરાતના ચાર જિલ્લા દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની મોટી જાહેરાત
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ચાર જિલ્લા કચ્છ, જામનગર, પોરબંદર અને દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે.
Published : October 26, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:25 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યના ચાર જિલ્લામાં ઓછો વરસાદ પડતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ચાર જિલ્લા કચ્છ, જામનગર, પોરબંદર અને દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે.
4 જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વરસાદની જે પરિસ્થિતિ છે તે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ચોમાસુ હવે પુરૂ થયું છે. ભારત સરકારની દુષ્કાળ માર્ગદર્શિકા 2016 અનુસાર, જરૂરી પ્રક્રિયા કરીને ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજીને ચાર જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આ વર્ષે 89 ટકા વરસાદ થયો છે પરંતુ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, કચ્છ અને જામનગર જિલ્લામાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું રહ્યું છે. ચાર જિલ્લામાં વરસાદ ઓછો થયો છે તેને કારણે જે સ્થિતિ સર્જાઇ છે તેમાં ખેડૂતોની પડખે ઉભા રહેવાનો રાજ્ય સરકારે ઉદારતમ નિર્ણય કર્યો છે.
LIVE: રાજ્યમાં વિલંબિત અને ઓછા વરસાદ સંદર્ભે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ. https://t.co/PRrIYl2253— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 26, 2026
શું મળશે રાહત?
દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર થયા બાદ આ ચાર જિલ્લાના ખેડૂતો અને પશુપાલકોને સરકાર દ્વારા વિવિધ રાહતો આપવામાં આવશે:
- રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી દિવસોમાં આ અંગેનું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડીને રાહત કાર્યો શરૂ કરવામાં આવશે. આ જાહેરાતથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના હજારો ખેડૂતોને મોટી રાહત મળશે.
- વિલંબિત વરસાદની સ્થિતિ ધ્યાને લઈને રાજ્ય સરકારે આગોતરા આયોજન દ્વારા દુષ્કાળ જાહેર થયા પહેલા રાજ્યમાં જૂન-જૂલાઈ 2026થી જ સમગ્ર રાજ્યમાં રાહતદરે ઘાસચારા વિતરણ શરૂ કરાવ્યું
- અત્યારસુધી 1.21 કરોડ કિલો ઘાસનું કિલોદિઠ રૂ.2ના રાહતદરે વિતરણ થયું. રાજ્ય સરકાર પાસે અત્યારની સ્થિતિએ 3 કરોડ કિલોગ્રામ ઘાસ ઉપલબ્દ્ધ છે અને વધારાના ઘાસની ખરીદીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
- દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર થયેલા સંપૂર્ણ 4 જિલ્લાના ખેડૂતોના પાકને થયેલા નુકસાન સામે SDRFના ધોરણો મુજબ અસરગ્રસ્ત પાકો માટે સહાય આપવાનો નિર્ણય: હેક્ટર દિઠ 8500 રૂપિયા 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં ખેડૂતોને સહાય આપશે.
- દુષ્કાળગ્રસ્ત 4 જિલ્લાઓમાં વી.બી.જી.રામ જી. યોજના અન્વયે 150 માનવદિન રોજગારી આપવાનો નિર્ણય.
- દુષ્કાળ જાહેર થયેલા જિલ્લાઓમાં પશુ કેમ્પના પશુઓ માટે પશુ દિઠ રોજના રૂ.80ની સહાય બે મહિના માટે SDRFમાંથી ચૂકવવામાં આવશે. 1 નવેમ્બર 2026થી આ નિર્ણયોનો અમલ કરવામાં આવશે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી દિવસોમાં આ અંગેનું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડીને રાહત કાર્યો શરૂ કરવામાં આવશે. આ જાહેરાતથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના હજારો ખેડૂતોને મોટી રાહત મળશે.
આ નિર્ણયને ખેડૂત સંગઠનોએ આવકાર્યો છે, પરંતુ સાથે જ અન્ય ઓછા વરસાદવાળા તાલુકાઓને પણ આ યાદીમાં સામેલ કરવાની માંગ ઉઠી છે.
સરકારે કરાવ્યો સર્વે
આ પહેલા કુંવરજી બાવળિયાના જણાવ્યા અનુસાર, જે વિસ્તારોમાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, તે તમામ વિસ્તારોમાં સરકાર દ્વારા સર્વે કરાવી લેવામાં આવ્યો છે. આ સર્વેમાં ખેતીની સ્થિતિ, પાણીના તળ, ઘાસચારાની ઉપલબ્ધતા અને પીવાના પાણીની સ્થિતિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અત્યારે જે વિસ્તારમાં પાણીની જરૂરિયાત છે, ત્યાં સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. પીવાના પાણીની અછત ન સર્જાય તે માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. નર્મદાના પાણી અને અન્ય જળાશયો મારફતે જરૂરિયાતવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પૂરું પાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
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