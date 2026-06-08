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બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પૂર્ણ કરી જૂનાગઢના પરત ફર્યા ચાર સાહસિક શ્રદ્ધાળુ, જણાવ્યા યાત્રાના અનુભવો

જુનાગઢના ચાર સાહસિક શ્રદ્ધાળુઓ બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રાએ નીકળ્યા હતાં અને 28 દિવસ બાદ પરત ફર્યા છે. ત્યારે તેમનું વાજતે-ગાજતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.

બાઈક દ્વારા પુરી કરી બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા
બાઈક દ્વારા પુરી કરી બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 7:47 AM IST

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જૂનાગઢ: અદમ્ય શ્રદ્ધા અને ભરપુર સાહસ ખેડીને જુનાગઢના 4 સાહસિક શ્રદ્ધાળુઓએ બાઈક પર 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવાની યાત્રા પૂર્ણ કરી. જૂનાગઢના ચાર બાઇક સવાર બીપીનભાઈ જોશી, અરજણભાઈ ભાટુ, મહેશ અને કિશન સાંગાણી આ ચાર વ્યક્તિઓ ગત 9મી મેના રોજ જૂનાગઢથી પ્રથમ સોમનાથ અને ત્યાંથી કેદારનાથ સુધીની 12 જ્યોતિર્લિંગ યાત્રા પર નીકળ્યા હતા. અંદાજિત 10 હજાર કિલોમીટરનું અંતર બાઈક પર પૂરું કરીને આ ચારેય યાત્રિકો 28 દિવસે જુનાગઢ પરત ફર્યા છે.

જૂનાગઢમાં તેમનું પુનરાગમન થતાં મહાદેવના મંદિરે પરિવારજનો અને મિત્રો દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. 28 દિવસની યાત્રા પ્રતિકૂળ વાતાવરણ પેટ્રોલ ડીઝલની તંગી અને અનેક મુશ્કેલી બાદ ચારેય યાત્રિકોએ પોતાની 12 જ્યોતિર્લિંગ યાત્રાને લઈને તેમણે પોતાના અનુભવો ઈટીવી ભારત સાથે વર્ણાવ્યા હતાં.

બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પૂર્ણ કરીને 28 દિવસ બાદ પરત ફર્યા (Etv Bharat Gujarat)

બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા

જુનાગઢ પરત ફરેલા આ ચારેય યાત્રિકોએ 10 હજાર કિલોમીટરનું અંતર 28 દિવસનું રોકાણ અને ભારતના તમામ 12 જ્યોતિર્લિંગોમાં દર્શન કરવાને લઈને તેમના ખાટા મીઠા સંસ્મરણો ઈટીવી ભારત સાથે વ્યક્ત કર્યા હતા. યાત્રાની શરૂઆતના દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કારમી તંગીને કારણે 13મી વખત યાત્રા પર જઈ રહેલા બીપીનભાઈ જોશી અને અરજણભાઈ ભાટુ સહિત પ્રથમ વખત યાત્રા પર નીકળેલા મહેશ અને કિશન સાંગાણીને ખૂબ મુશ્કેલી પડી હતી. સોમનાથ થી બગોદરા હાઈવે પર અને કોલ્હાપુર નજીક બે વખત બાઈકમાં પંચર પડવા સિવાય અન્ય કોઈ યાત્રીક મુશ્કેલી બાઇકમાં જોવા મળી ન હતી

બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પૂર્ણ કરીને 28 દિવસ બાદ પરત ફર્યા
બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પૂર્ણ કરીને 28 દિવસ બાદ પરત ફર્યા (Etv Bharat Gujarat)

પ્રતિકૂળ વાતાવરણ અને વરસાદે હેરાન કર્યા

સોમનાથ થી શરૂ થયેલી આ યાત્રા ભારતના 12 જ્યોતિર્લિંગ જ્યાં સ્થપાયેલા છે, તેવા ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, ઝારખંડ, ઉત્તરાખંડ, તમિલનાડુ, આંધ્ર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં સવારના સમયે ઠંડી બપોરના સમયે ગરમી અને રાત્રિના સમયે કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાની સ્થિતિએ જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા ખૂબ જ મુશ્કેલ બનાવી હતી, તેમ છતાં તેઓએ યાત્રા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરીને 14મી વખત ફરીથી યાત્રા પર જવાનો સંકલ્પ જુનાગઢ આવીને લીધો હતો.

પાછલા 13 વખતથી સતત બાર જ્યોતિર્લિંગ અને અમરનાથ યાત્રા પર જઈ રહેલા જૂનાગઢના બીપીનભાઈ જોશી તેમની આ 13મી યાત્રાને લઈને તેમનો અનુભવ જણાવતા કહે છે કે, આ વખતે પેટ્રોલની સમસ્યા ખૂબ નડી હતી. મહારાષ્ટ્રના એક પેટ્રોલ પંપના ડીલરે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના તેમની જાણમાં અને માર્ગમાં આવતા તમામ પેટ્રોલ પંપોના માલિકોને અમારી ભલામણ કરતા મહારાષ્ટ્રમાં પેટ્રોલ પુરાવવાને લઈને કોઈ મુશ્કેલી થતી ન હતી, પરંતુ ઉત્તરાખંડમાં પેટ્રોલ મેળવવા માટે ખૂબ મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું.

સોમનાથથી શરૂ કરી હતી 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવાની યાત્રા
સોમનાથથી શરૂ કરી હતી 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવાની યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્તરાખંડના કેદારનાથમાં પણ દર્શન કરવા માટે ખૂબ મુશ્કેલી માંથી પસાર થવું પડ્યું હતું, 8 થી 10 કલાક સુધી લાઈનમાં ઊભા રહ્યા બાદ દર્શન કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી. કેદારનાથમાં જ પાર્કિંગને લઈને પણ ખૂબ અગવડ સામે આવી હતી. એક કલાકના 10 રૂપિયા લેખે પાર્કિંગનો ચાર્જ અને તે પણ મંદિરથી આઠથી દસ કિલોમીટર દૂર બનાવેલા પાર્કિંગ પર બાઈક રાખીને આ પગપાળા દર્શન માટે જવું પડ્યું હતું. આ પ્રકારની મુશ્કેલ સ્થિતિ અગાઉની બાર જ્યોતિર્લિંગ યાત્રામાં ક્યારેય સામે આવી નથી. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પણ સામાન્ય શ્રદ્ધાળુઓ અને દર્શનાર્થીઓ માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરતું ન હોવાનું પણ આ વખતની યાત્રામાં સામે આવ્યું હતું. કેદારનાથમાં વીઆઈપી દર્શનાર્થીઓ માટે અલગ સુવિધા વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા ઊભી કરાઈ છે, જેને કારણે સામાન્ય દર્શનાર્થીઓને ખૂબ મુશ્કેલમાંથી પસાર થવું પડ્યું.

પરિવારજનો અને લોકોએ ઉમળકાભેર કર્યુ સ્વાગત
પરિવારજનો અને લોકોએ ઉમળકાભેર કર્યુ સ્વાગત (Etv Bharat Gujarat)

પ્રથમ વખત યાત્રા પર ગયેલા મહેશ સાંગાણીનો પ્રતિભાવ

પ્રથમ વખત બાઈક પર બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પર ગયેલા જુનાગઢના મહેશ સાંગાણીએ તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ વખતની તેમની આ પહેલી બાર જ્યોતિર્લિંગ યાત્રા હતી. વર્ષ 2023થી તેઓ આ પ્રકારે યાત્રા પર જશે તેવો વિચાર કરતા હતા. પરંતુ 2026માં તે શક્ય બની આ વખતની યાત્રા પ્રતિકૂળ વાતાવરણને કારણે ખૂબ મુશ્કેલ હતી.

દિવસના 24 કલાક દરમિયાન શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુ આ ત્રણેય ઋતુનો સામનો બાઈક પર અનુભવવાની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ માંથી પણ પસાર થવું પડ્યું હતું. સદ નશીબે ખૂબ જ સારી રીતે તમામ મુશ્કેલી માંથી પણ યાત્રા 28 દિવસે પુરી કરીને પરત જુનાગઢ પહોંચવામાં સફળતા મળી છે. આવતા વર્ષે પણ આ જ પ્રકારે યાત્રા પર જઈ શકાય તે માટેનું મનોબળ અમે બનાવી લીધું છે, અને આજ ક્રમ મુજબ આવતા વર્ષે પણ બાઈક લઈને બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પર જવાનો નિર્ધાર કર્યો છે.

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12 JYOTIRLINGA YATRA ON BIKE
JUNAGADH DEVOTEES BIKE TOUR
12 JYOTIRLING BIKE TOUR
બાઈક પર 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા
12 JYOTIRLINGA YATRA

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