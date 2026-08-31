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અમદાવાદમાં સગીરા દુષ્કર્મ કેસમાં સ્પેશિયલ કોર્ટનો ચુકાદો, 4 આરોપીઓને 20 વર્ષની સખત કેદ

કોર્ટે ચારેય આરોપીઓને રૂ.5-5 હજારનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. જો આરોપીઓ દંડની રકમ નહીં ભરે તો તેમને વધુ 3 મહિનાની સાદી કેદ ભોગવવી પડશે.

અમદાવાદમાં સગીરા દુષ્કર્મ કેસમાં સ્પેશિયલ કોર્ટનો ચુકાદો
અમદાવાદમાં સગીરા દુષ્કર્મ કેસમાં સ્પેશિયલ કોર્ટનો ચુકાદો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 9:35 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા સગીરા સાથે દુષ્કર્મના કેસમાં કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કેસની સુનાવણી બાદ કોર્ટે દર્શન ઉર્ફે બબલુ પંચાલ સહિત કુલ ચાર આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી દરેકને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.

કોર્ટના ચુકાદા મુજબ, ચારેય આરોપીઓને POCSO એક્ટ હેઠળ 20 વર્ષની સખત કેદની સજા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત IPCની કલમ 376(3) હેઠળ પણ દરેક આરોપીને 20 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે. જોકે, બંને કલમ હેઠળની સજાઓ આરોપીઓએ એકસાથે ભોગવવાની રહેશે.

આ ઉપરાંત કોર્ટે ચારેય આરોપીઓને રૂ.5-5 હજારનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. જો આરોપીઓ દંડની રકમ નહીં ભરે તો તેમને વધુ 3 મહિનાની સાદી કેદ ભોગવવી પડશે. કોર્ટ દ્વારા દંડની રકમ ભોગ બનનાર સગીરાને વળતર તરીકે ચૂકવવાનો પણ આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. કેસમાં ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો ત્યારે જામીન પર રહેલા ચારેય આરોપીઓને તાત્કાલિક જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો હુકમ પણ કોર્ટે કર્યો છે. એટલે હવે આરોપીઓએ કોર્ટના આદેશ મુજબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં જ રહેવું પડશે.

આ કેસમાં સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે કોર્ટ સમક્ષ સરકારનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટ દ્વારા ચારેય આરોપીઓને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે અને દરેકને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. પોક્સો એક્ટ તેમજ IPC કલમ 376(3) હેઠળ સજા કરવામાં આવી છે. સાથે જ દંડની રકમ ભોગ બનનારને વળતર તરીકે ચૂકવવાનો કોર્ટ દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ રીતે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા સગીરા દુષ્કર્મના ગંભીર કેસમાં કોર્ટ દ્વારા ચારેય આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ચુકાદા બાદ ચારેય આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવાનો પણ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.

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TAGGED:

AHMEDABAD POCSO SPECIAL COURT
MINOR GIRL RAPE CASE
RAPE ACCUSED GETS IMPRISONMENT
સગીરા પર દુષ્કર્મ કેસમાં ચુકાદો
AHMEDABAD RAPE CASE VERDICT

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