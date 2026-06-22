જળતાંડવના 43 વર્ષ પૂર્ણ, ઓજત નદીના રૌદ્ર સ્વરૂપે નાગલપુર ગામમાં સર્જી હતી તારાજી, ભયાનક દ્રશ્યો આજે પણ કેટલીક આંખોમાં કેદ
આજથી 43 વર્ષ પૂર્વે ઘટેલી જળ હોનારતની આ ઘટનાને યાદ કરીને આજે પણ નાગલપુર ગામના લોકો ધ્રુજી ઉઠે છે અને ગમગીન બની જાય છે.
Published : June 22, 2026 at 3:00 PM IST
જુનાગઢ: 22 જૂન 1983ની સવાર ખડીયા નજીક આવેલા નાગલપુર ગામ માટે આજે 43 વર્ષ પછી પણ ખુંવારી અને કરુણાંતિકાની યાદ સાથે દર વર્ષે આવી રહી છે. 21મી જૂન 1983ની મધ્યરાત્રી થી લઈને 22મી જૂન સવારના 11 વાગ્યા સુધીમાં પડેલા 100 ઈંચ કરતા પણ વધારે અને એકધારા વરસાદને કારણે ગામમાંથી પસાર થતી ઓજત નદી જાણે કે દરિયાને પણ શરમાવે તેવી તીવ્ર ગતિએ વહેતી જોવા મળી, જેમાં આવતા પશુ પક્ષી મકાન ખેતર વૃક્ષો અને ગામલોકોને પોતાનામાં સમેટી લઈને ઓજતે પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ દર્શાવ્યું હતું.
આજથી 43 વર્ષ પૂર્વે ઘટેલી આ ઘટના આજે પણ નાગલપુર ગામના લોકો માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ પરંતુ તેમના સ્મરણોમાં અંકિત થયેલી આજની તવારીખ અને 43 વર્ષ પૂર્વે થયેલી ખુંવારી નજર સમક્ષ તરવરી રહી છે જેને યાદ કરીને લોકો આજે પણ એકદમ ગમગીન બની જાય છે.
22મી જૂન 1983નો દિવસ અને નાગલપુર ગામની ખુવારી
22મી જૂન 1983નો આ દિવસ જૂનાગઢ જિલ્લા માટે ખુવારીના દિવસ તરીકે આજે પણ યાદ રાખવામાં આવે છે. 21મી જૂન 1983ની મધ્યરાત્રીથી લઈને 22મી જૂન 1983ની સવાર સુધીમાં કુદરતે વરસાવેલું વરસાદના રૂપમાં હેત એટલું તો વિકરાળ બનીને ઓજત નદીમાં વહેતું થયું, કે જેના કારણે ઓજતનું સ્વરૂપ મેરામણ કરતા પણ વધારે રૌદ્ર જોવા મળ્યુ. ધસમસતો ઓજત નદીનો પ્રવાહ પોતાના માર્ગમાં આવતા તમામને તણખલાની માફક તાણીને આગળ વધતો ગયો. 12 થી 15 કલાકની કુદરતના આ તાંડવ આજે 43 વર્ષ પછી પણ નાગલપુર ગામના લોકો માટે બિહામણા પરંતુ એક સંભારણા રૂપે આજે પણ માનસપટ પર અંકિત થયેલી જોવા મળે છે.
12 કલાક કરતાં પણ ઓછા સમયમાં 42 માનવ જીવન તણાયા
નાગલપુર ગામના લોટો આજે પણ ઓજત ને નદી નહીં પરંતુ મા તરીકે ઓળખે છે, તે નદીના રોદ્ર સ્વરૂપ અને વિકરાળ દર્શનમાં નાગલપુર ગામના અને ગામમાં આવેલા મહેમાનો સહિત કુલ 42 લોકોના જીવન પૂરના પાણીમાં તણાતા ગામ લોકોએ જોયા છે. 22મી જૂન 1983ના દિવસે 10 થી 12 વર્ષના કિશોર અવસ્થામાં રહેલા દીપકભાઈ ગંભીરે 1983માં ઓજતના આ રોદ્ર સ્વરૂપને તેની નજર સામે જોયું છે.અતિ ભયંકર એવો નદીનો પ્રવાહ નદીનો તટ તોડીને ગામ સુધી પહોંચ્યો અને ગામના ઘરોમાંથી પણ જાણે કે નદી વહેતી હોય તે પ્રકારે ઓજત ધસમસતી જોવા મળી. આજે પણ તે દિવસની યાદ આવી જતા ધ્રાસકા સાથે લોકોના હૃદયમાં કંપારી છૂટી જાય છે. માં ઓજત ફરીથી તેમનું આ રૌદ્ર સ્વરૂપ ક્યારેય ન દેખાડે.
ઘણા પરિવારના માળા પિંખાયા
22મી જૂન 1983ના દિવસે નાગલપુર ગામના ખેડૂત બાવલીબેન ગંભીરનો પરિવાર પોતાના ખેતરે ખેતી કામમાં પરોવાયેલો હતો. કોને ખબર 21 જૂન બાવલી બેનના પરિવાર માટે કદાચ પરિવારને વેરણ છેરણ કરવા માટે બની હશે ? તે રીતે અચાનક આવેલા ઓઝતના પાણીના પ્રવાહમાં તેમના પરિવારના 7 લોકો તણાયા. જેમાં ખુદ બાવલી બેનનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
સમગ્ર ઘટનાનો અહેવાલ વર્ણવાતા ગામના વિજયભાઈ ગંભીર જણાવે છે, કે બાવલીબેન તેના બે નાના બાળકોને પોતાના ખભા પર બેસાડીને તેને પાણીથી દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ અચાનક પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ વધી જતા બે સંતાનો અને બાવલી બેન ત્રણેય પુરમા તણાયા. જેમા બે સંતાનો પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોતને ભેટ્યાં અને બાવલી બેન પણ પાણીમાં તણાતા તણાતા છેક નાગલપુર થી સુખપુર સુધી પહોંચ્યા, જ્યાં તેમનો જીવ બચાવવામાં ઇલેક્ટ્રીક વાયરનો થાંભલો તારણહાર બનીને આવ્યો અને બાવલી બેને તેને પકડી રાખ્યો. 24 કલાક પછી વરસાદ અને પૂરનું પાણી ઉતરતા બાવલી બેન તણાતા બચી ગયા પરંતુ આ હોનારતમાં તેના પરિવારના સાત સભ્યોના મોત થયા. આ ઘટના સ્વયંમ બાવલી બેને ગામના લોકોને સંભળાવી હતી જોકે આજે બાવલીબેન હયાત નથી.
નદીના તટ તોડીને ઓજત 90 ફૂટ કરતાં વધારે ઊંચી આવી
સતત અને 24 કલાક કરતાં પણ ઓછા સમયમાં પડેલા 100 ઈંચ કરતા પણ વધારે વરસાદને કારણે ઓજત નદીનું તટ કે જે નાગલપુર ગામ થી 90 ફૂટ નીચે છે, તેને તોડીને ઓઝત દરિયાની માફક અને વિકરાળ જોવા મળી. 90 ફૂટની ઊંચાઈએ પહોંચીને નદીએ જળસપાટી વટાવી અને ગામમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે સાતથી આઠ ફૂટ પાણી જોવા મળ્યું. જેને કારણે આ સૌથી મોટી ખુંવારી 1983ની જળ હોનારતમાં નાગલપુર ગામને થઈ હતી, તેની પાછળ એક મોટું કારણ એ પણ માનવામાં આવે છે કે, આણંદપુર નજીક બનેલા ડેમમાંથી સતત અને અવિરત પણે પાણીનો પ્રવાહ આવી રહ્યો હતો, જેથી આણંદપુર નજીક બનેલો પુલ પણ ધરાશાયી થયો અને આ પાણીએ સમગ્ર ગામની ફરતે ઘેરાવ શરૂ કર્યો. જેને કારણે નાગલપુર ગામ દરિયાની વચ્ચે રહેલા કોઈ ટાપુ સમાન બની ગયું. જેથી ગામમાંથી નીકળવાનો કોઈ માર્ગ ન રહ્યો અને માર્ગમાં આવતા તમામને ઓજતનો આ પ્રવાહ પોતાના માં સમેટીને વંથલી શાપુર તરફ આગળ વધતો ગયો.
નાગલપુરમાં ઓજતના પાણીએ વેર્યો વિનાશ
22મી જૂન 1983ના દિવસે ગામના માવજીભાઈ ચોવટીયાએ પણ કુદરતી હોનારતને નજર સમક્ષ નિહાળી હતી. તેઓએ હોનારત નહિં એક એક મિનિટનું વર્ણન ખૂબ જ ભારી મને ઈટીવી ભારત સાથે કર્યુ હતું. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અચાનક પડેલા અતિ ભારે વરસાદને કારણે અનેક માલ ઢોર તણાયા, 24 કલાક પૂર્વે જેને અમે ખેતર કહેતા હતા તે 24 કલાક બાદ એકદમ પથ્થરોની જમીન સમાન દેખાવા લાગ્યા, આખું ગામ કુદરતના આ પ્રકોપની સામે વેરણ છેરણ થયેલું જોવા મળ્યું, આવી સ્થિતિમાં નવા પ્લોટ વિસ્તારમાં આવેલું રામજી મંદિર ગામના લોકો માટે તારણહાર બન્યું જે લોકો સમયસર રામજી મંદિર સુધી પહોંચી ગયા, તે લોકોને ઓજતના પાણીથી બચવાનો એક માત્ર માર્ગ મળી ગયો, પરંતુ મંદિર ઉપરથી જોતા સમગ્ર ગામને ભરડો લીધેલુ ઓજતનું પાણી દરિયાની માફક જોવા મળતું હતું.
જીવનભરની મહેનતની કમાણીથી બનાવેલું ઘર નદીના પ્રવાહમાં સમાઈ ગયું...
1983માં દેવાયતભાઈ કાંબલીયા તેમના પત્ની અને બે સંતાનો ગામમાં આવેલા તેના ઘરમાં હતા, રહેવા માટે ઘર બનાવ્યાને હજુ બે જ દિવસ થયા હતા. નવા ઘરમાં પતિ પત્ની અને બે સંતાનો રહેવા આવ્યા ને માત્ર 48 કલાકના સમયમાં ઓજતમાં આવેલા અતિ ભયાનક પુરને કારણે જીવનભરની કમાણીથી અને ખૂબ જ મહેનત થી બનાવવામાં આવેલું તેમનું ઘર જાણે કે પત્તાના મહેલની માફક તૂટી રહ્યું હોય તેવું નજરની સામે જોવા મળ્યું. પતિ-પત્ની અને બાળકો સુરક્ષિત જગ્યા પર પહોંચી જતા તેમનો જીવ બચી ગયો પરંતુ જીવનભરની મહેનતની કમાણી અને પરિવારના પરિશ્રમથી બનેલું તેમનું ઘર ઓજત નદીના પ્રવાહમાં સમેટાઈ ગયું. ત્યાર બાદ તેઓ પ્લોટ વિસ્તારમાં આવેલા તેમના ખેતરમાં રહેવા માટે જતા રહ્યા અને આજે પણ ત્યાં જ રહે છે.
એ દિવસ નાગલપુર ગામ માટે બિહામણો હતો...
22 મી જુન 1983 ના દિવસે નાગલપુર ગામમાં પરિવાર સાથે રહેતા હર્ષદભાઈ પુરોહિતે પણ 1983 જળ હોનારતની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આજે તેઓ એ સ્થળ પરથી ઈટીવી ભારતને જળ હોનારતની વિગતો આપી રહ્યા છે, તે સ્થળે તેઓ 12 થી 15 વર્ષના કિશોર તરીકે આ સમગ્ર કરુણાંતિકાને નજરે નિહાળી હતી. ઓજતનું વિકરાળ સ્વરૂપ જેમાં ગામના લોકો દુધાળા પશુઓ અને જીવનભરની પરસેવાની કમાણીથી એકઠી કરેલી તમામ માલ મિલકત જાણે કે તણખલાની માફક તણાતી હોય તેવું નજરની સામે જોયું હતું. એક બાળક તરીકે તેઓ કશું કરી શકે તેમ ન હતા, પરંતુ તે સમયની ખુવારી નજર સમક્ષ જોઈ અને પૂરનું પાણી ઓસરી ગયા બાદ જાણે કે જમીનમાંથી મૃતદેહોને શોધવાનું કામ શરૂ થયું, હોય તે પ્રકારના ખૂબ જ ગંભીર દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા. સામાન્ય રીતે માણસના અવસાન બાદ તેને દફનવિધિ કે અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ 1983ની જળ હોનારત બાદ ઓજત નદીના કાંપમાં સ્વયંમ દફન થયેલા મૃતદેહોને શોધવા માટે ગામની જમીનોને ખોદવાનું કામ કરવું પડ્યું હતું. આટલી હદે 22મી જૂન 1983નો એ દિવસ નાગલપુર ગામ માટે બિહામણો હતો.
... 10 કરતાં વધારે ઘરોમાં સ્મશાન યાત્રા નીકળી
22મી જૂન 1983ના દિવસે 50 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે રાત્રિના સમયે ઓજત નદીનો પ્રવાહ ગામમાં પ્રવેશ કરવાની શરૂઆત થઈ, ત્યારે 53 વર્ષની ઉંમરે ઘેલાભાઈ બરવાળીયા કમરડુબ પાણીમાં સમગ્ર ગામમાં ફરીને ગામ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે પોતાના પરિવાર સાથે સ્થળાંતરીત થવાનો ઘર ઘર સુધી સંદેશો ફેલાવ્યો હતો. ઘેલાભાઈ બરવાળીયા આજે 95 વર્ષની ઉંમરે 1983માં ઘટેલી આ કરુણાંતિકાને યાદ કરીને ગમગીન બની જતા વધુમાં જણાવે છે કે, ગામની સીમમાં હોનારતને કારણે ખૂબ મોટી ખુવારી થઈ એક જ ગામમાં બીજા દિવસે 10 કરતાં વધારે ઘરોમાં સ્મશાન યાત્રા નીકળી હતી, આવું નાગલપુર ગામના ઇતિહાસમાં ક્યારેય બન્યું નથી. ગામની એક મોટી વાડી કે જ્યાં 19 લોકો ખેતી કામ માટે 20 તારીખે ગયા હતા. જેમાંના 16 લોકો તણાયા જેમાં મહિલા અને બાળકોનો પણ સમાવેશ થતો હતો. 19માંથી માત્ર ત્રણ પુરુષો આ કાળમુખી કરુણાંતિકા માંથી પોતાનો જીવ બચાવવામાં સફળ રહ્યા હતા. 22મી જુન 1983ના દિવસે ભીમ અગિયારસનો તહેવાર પણ હતો. આ તહેવારને સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી મોટા તહેવાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યારે ભીમ અગિયારસ કરવા ગામની બહાર ગયેલા લોકોનો જીવ બચી ગયો, પરંતુ એવા કેટલાંક હતભાગી જીવો હતા કે જેઓ ભીમ અગિયારસ કરવા માટે નાગલપુરના મહેમાન બન્યા હતાં તેઓ આ જળ હોનારતમાં હોમાઈ ગયાં.
સરકારી સહાય મળી પરંતુ ખુમારી આજે પણ અકબંધ
1983ની 22 મી જૂન આજે શાપુર જળ હોનારતના રૂપમાં યાદ રાખવામાં આવે છે.અતિ ભારે વરસાદ પડવાને કારણે જે ખુવારી થઈ હતી તેની ચિંતા જે તે સમયની કેન્દ્રની સરકારે પણ કરી હતી.જે તે સમયના વડાપ્રધાન સ્વર્ગસ્થ ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ 24 કલાક કરતા ઓછા સમયમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોનું હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું, અને સ્થાનિક આગેવાનો અને સરકારી તંત્રની સાથે તમામ વિભાગોને એક સાથે કામ કરવાના સ્પષ્ટ આદેશો વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીએ સ્વયમ આપ્યા હતા. સરકારી તંત્ર સામાજિક સંસ્થાઓ અને સેવાભાવી લોકોના અથાગ પ્રયત્નોથી જળ હોનારત બાદ અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર 24 થી 48 કલાકમાં લોકોની અવરજવર માટે પૂર્વવત થયો પરંતુ હોનારતે આપેલી કારમી થપાટો આજે 43 વર્ષ પછી પણ હોનારત ના અસરગ્રસ્ત લોકો અને તેના પરિવારના માનસપટ પર આજે પણ અંકિત થયેલી જોવા મળે છે.