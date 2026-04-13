વ્યારા નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ-AAPના ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ થતા ચૂંટણી અધિકારી પર લાગ્યા ગંભીર આરોપ
આજે ઉમેદવારોના ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે કોંગ્રેસ પક્ષના 4 અને આપના 1 ઉમેદવારનું ઉમેદવારી પત્ર રદ કરવામાં આવતા ઉમેદવારોએ નિષ્પક્ષ ચૂંટણીની માંગ કરી હતી.
Published : April 13, 2026 at 9:37 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના વ્યારા નગર પાલિકા વિસ્તારમાં આજે ઉમેદવારોના ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે કોંગ્રેસ પક્ષના 4 અને આપના 1 ઉમેદવારનું ઉમેદવારી પત્ર રદ કરવામાં આવતા ઉમેદવારોએ નિષ્પક્ષ ચૂંટણીની માંગ કરી હતી.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આજે ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે કોંગ્રેસના નામાંકન પત્ર રદ કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને કોંગ્રેસ અને આપ તેમજ અપક્ષ ઉમેદવારોના દાવેદારી પત્રો રદ કરવામાં આવ્યા હોવાની વિગત પ્રાપ્ત થઈ છે. તાપી જિલ્લાના વ્યારા નગર પાલિકામાં કોંગ્રેસના કુલ 4 અને આપના 1 ઉમેદવારનું ઉમેદવારી પત્ર રદ કરવામાં આવ્યું છે. જેને લઈ કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ ગુસ્સામાં જોવા મળ્યા હતા.
વ્યારા નગર પાલિકાની ચૂંટણી અંતર્ગત ચૂંટણી અધિકારીની હાજરીમાં ફોર્મ ચકાસણીની પ્રક્રિયા આરંભાઈ હતી. જેમાં વ્યારા નગરના વોર્ડ નંબર 3માં કોંગ્રેસના રાજુભાઈ ઢોડિયાનું ફોર્મ સહી નહીં હોવાથી રદ કરાયું હતું. જ્યારે વોર્ડ નંબર 6ના સરલાબેન ઢોડિયાનું ફોર્મ મેન્ડેટ નહીં રજૂ કરાયું હોવાના કારણે રદ કરાયું છે. જ્યારે વોર્ડ નંબર 7ના ફતેસિંગ વસાવા અને ભરત પંચાલનું ફોર્મ પુર્તતાનું કારણ રજૂ નહોતું કરાયું હતું. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા વાંધા અરજી રજૂ કરવામાં આવતા ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા પોસ્ટ મારફતે લેખિત કારણ તમને મોકલવામાં આવશે એમ જણાવ્યું હોવાનું કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ મીડિયા સમક્ષ કહ્યું હતું. જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી ના વોર્ડ નંબર 1ના ઉમેદવાર દિનેશ ઢોડિયાનું ફોર્મ પણ રદ કરાયું હતું.
આ સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ચૂંટણી અધિકારી વિરુદ્ધ કડક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસ દ્વારા તાપી જિલ્લાના કલેકટર સમક્ષ લેખિત ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પક્ષે ચૂંટણી અધિકારી પર પક્ષપાતી વલણ અપનાવવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.
ગુજરાત વિધાનસભાના વિપક્ષ નેતા ડૉ. તુષાર ચૌધરી દ્વારા ચૂંટણી આયોગને પણ લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તેમણે માંગ કરી છે કે, તાત્કાલિક અસરથી ચૂંટણી અધિકારીની બદલી કરવામાં આવે અને સમગ્ર પ્રક્રિયાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે. આજે વ્યારા નગરપાલિકાના અલગ અલગ વોર્ડમાં ચાર કોંગ્રેસી ઉમેદવારોના ફોર્મ રદ થતા રાજકીય હલચલ તેજ બની છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે ચૂંટણી આયોગ આ મામલે શું પગલાં ભરે છે અને આગળની ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર તેનો શું અસર પડે છે.
