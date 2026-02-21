સુરત: બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં મોટો ધડાકો, પૂર્વ રિસેપ્શનિસ્ટ પૂનમ ભાદોરિયાની ધરપકડ
પૂનમે બિલ્ડર પાસેથી અંદાજિત 2.45 કરોડ રૂપિયાનો લાભ મેળવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું
Published : February 21, 2026 at 10:06 PM IST
સુરત: જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીના આપઘાત કેસમાં ઉમરા પોલીસે આખરે કડક કાર્યવાહી કરતા તેમની મહિલા મિત્ર અને પૂર્વ રિસેપ્શનિસ્ટ પૂનમ ભાદોરિયાની આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાના ગુનામાં અટકાયત કરી છે. કરોડોની મિલકતો પડાવવી, બ્લેકમેલિંગ અને સામાજિક બદનામીના ડરને કારણે બિલ્ડરે મોત વહાલું કર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
તપાસ મુજબ, તુષાર ઘેલાણી અને પૂનમ ભાદોરિયાના સંબંધોની શરૂઆત વર્ષ 2010માં થઈ હતી. પૂનમ તે સમયે તુષારભાઈની ઓફિસમાં રિસેપ્શનિસ્ટ તરીકે કામ કરતી હતી. વચ્ચે સંપર્ક તૂટ્યા બાદ 2012-13માં તેઓ ફરી નજીક આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વ્યાવસાયિક ભાગીદારી શરૂ થઈ, જેમાં 'બચપન' સ્કૂલ અને બાદમાં જોલી આર્કેડમાં 'બ્લૂ પેપિલોન' પ્રી- પ્રાઇમરી સ્કૂલ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગત એ સામે આવી છે. એસીપી ઝેડ આર દેસાઈએ જણાવ્યું કે, તપાસમાં સામે આ્યું છે કે, 'બ્લૂ પેપિલોન' સ્કૂલમાં પૂનમનું કોઈ પણ પ્રકારનું આર્થિક રોકાણ નહોતું, તેમ છતાં તે મેનેજિંગ પાર્ટનર તરીકે મોટો નફો મેળવતી હતી. એટલું જ નહીં, ઓગસ્ટ 2025માં તુષાર ઘેલાણીએ જોલી આર્કેડમાં આવેલી અંદાજે ₹1.06 કરોડની બે દુકાનો કોઈપણ બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન વગર પૂનમના નામે ટ્રાન્સફર કરી દીધી હતી, જે ગંભીર આર્થિક દબાણ હોવાની સાક્ષી પૂરે છે.
પરિવારના આક્ષેપ મુજબ, પૂનમ ભાદોરિયા તુષારભાઈને સતત માનસિક ટોર્ચર કરતી હતી. તુષારભાઈ તેનાથી છુટકારો મેળવવા માંગતા હતા, પરંતુ પૂનમ પીછો છોડતી નહોતી. આગામી સમયમાં પરિવારમાં દીકરીના લગ્ન હોવાથી, પૂનમે લગ્ન પ્રસંગે હોબાળો કરી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપી હતી. આ બદનામીના ડરથી તણાવમાં આવીને તુષારભાઈએ આત્મઘાતી પગલું ભર્યું હોવાનું મનાય છે.
હાલમાં પોલીસે પૂનમ ભાદોરિયાની અટકાયત કરી છે. પૂનમ દ્વારા પણ વળતા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે પોતાની નિર્દોષતાના કોઈ પુરાવા આપી શકી નથી. હાલ ઉમરા પોલીસ આ મામલે વધુ ઊંડી તપાસ ચલાવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: