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પૂર્વ RAC કેતકી વ્યાસની મુશ્કેલી વધી, સ્પેશિયલ ACB કોર્ટે નિયમિત જામીન ફગાવ્યા

અમદાવાદની સિટી સિવિલ અને સેશન્સ કોર્ટની સ્પેશિયલ ACB કોર્ટે કેતકી વ્યાસની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.

કેતકી વ્યાસના રેગ્યુલર જામીન સ્પેશિયલ ACB કોર્ટે ફગાવ્યા હતા
કેતકી વ્યાસના રેગ્યુલર જામીન સ્પેશિયલ ACB કોર્ટે ફગાવ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2026 at 7:02 AM IST

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અમદાવાદ: પૂર્વ રેસિડેન્શિયલ એડિશનલ કલેક્ટર કેતકી વ્યાસને અપ્રમાણસર મિલકત કેસમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અમદાવાદની સિટી સિવિલ અને સેશન્સ કોર્ટની સ્પેશિયલ ACB કોર્ટે કેતકી વ્યાસની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે કેસમાં પ્રાથમિક રીતે તેમની સંડોવણી સામે સામગ્રી રેકોર્ડ પર છે અને તપાસ હજુ ચાલુ છે.

1 એપ્રિલ 2012થી 31 માર્ચ 2023ના ચેક પિરિયડ દરમિયાન કેતકી વ્યાસે જાહેર સેવક તરીકેના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી પોતાની તેમજ સંબંધીઓના નામે કાયદેસરની આવક કરતાં વધુ મિલકત અને રોકાણ કર્યું હોવાનો આરોપ છે. તપાસ દરમિયાન કુલ રૂ. 3.56 કરોડની અપ્રમાણસર મિલકત, એટલે કે કાયદેસરની આવક કરતાં 68.84 ટકા વધુ મિલકત હોવાનું તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.

જામીન અરજીનો વિરોધ કરતાં સરકારી વકીલ નવીન ચૌહાણે સરકાર તરફથી દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે અરજદારની ગુનામાં પ્રથમદર્શી સંડોવણી છે અને FIRમાં શરૂઆતથી જ તેમનું નામ છે. તેમના વર્તનને ધ્યાનમાં લેતા તેઓ ACBની ધરપકડથી બચવા માટે પોતાના રહેઠાણે ઉપલબ્ધ નહોતા અને અન્ય એજન્સી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેથી તેઓ તપાસથી ફરાર થઈ શકે તેવી શક્યતા હોવાનું પણ સરકાર તરફથી રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

કોર્ટે પણ નોંધ્યું કે કેતકી વ્યાસ જવાબદાર ક્લાસ વન અધિકારી રહી ચૂક્યા છે અને તેમને મહેસૂલ કાયદાની જાણકારી છે. કોર્ટે કહ્યું કે તેઓ લાંબા સમય સુધી ACBથી દૂર રહીને ધરપકડ ટાળતા રહ્યા હતા અને અગાઉની આગોતરા જામીનની રાહત રદ થયા બાદ CID ક્રાઇમ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ વર્તનને કોર્ટે ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લીધું છે.

કોર્ટના મતે અપ્રમાણસર મિલકત જેવા આર્થિક ગુનાઓને અલગ રીતે જોવાની જરૂર છે, કારણ કે આવા ગુનાઓથી જાહેર વિશ્વાસ અને સરકારી તંત્ર પ્રત્યેની લોકોની વિશ્વસનીયતા પર અસર થઈ શકે છે. કેસમાં પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ સામગ્રી ઉપલબ્ધ હોવાનું અને તપાસ ચાલુ હોવાનું પણ કોર્ટે નોંધ્યું છે.

કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે તપાસના આ તબક્કે કેતકી વ્યાસની પૂછપરછ જરૂરી છે. તેમના નામે તેમજ સંબંધીઓના નામે ખરીદાયેલી મિલકતો અંગે માહિતી મેળવવાની અને બેંક સ્ટેટમેન્ટમાં થયેલી એન્ટ્રીઓ અંગે સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂરિયાત હોવાનું તપાસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. સાથે જ ચાર્જશીટ હજુ દાખલ થઈ ન હોવાનું પણ કોર્ટે નોંધ્યું છે.કેતકી વ્યાસ તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલી વિવિધ સુપ્રીમ કોર્ટની દલીલો અને ચુકાદાઓને પણ કોર્ટે ધ્યાનમાં લીધા હતા, પરંતુ હાલના કેસના હકીકતો અને સંજોગો અલગ હોવાનું જણાવી આ ચુકાદાઓનો લાભ અરજદારને આપી શકાય નહીં તેમ કોર્ટે ઠેરવ્યું હતું.

જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ તબક્કે કરાયેલી નોંધોનો અર્થએ નથી કે કેતકી વ્યાસનો ગુનો સાબિત થઈ ગયો છે. કાયદા મુજબ આરોપી દોષિત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી નિર્દોષ ગણાય છે. તેમ છતાં, હાલના તબક્કે પ્રાથમિક રીતે સંડોવણી સામે સામગ્રી અને તપાસની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે નિયમિત જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

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