સ્વીટી પટેલ હત્યા કેસમાં પૂર્વ PI અજય દેસાઈને આજીવન કેદ, ઉંઘમાં ગળું દબાવીને સ્વીટીની કરાઈ હતી હત્યા
2021ના આ ચકચારી કેસમાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા 1290 પાનાની ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
Published : August 15, 2026 at 1:16 PM IST
વડોદરા: કરજણમાં વર્ષ 2021માં સામે આવેલા ચકચારી સ્વીટી પટેલ હત્યા કેસમાં કરજણ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. મુખ્ય આરોપી અને પૂર્વ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અજય દેસાઈને કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. જ્યારે મૃતદેહના નિકાલમાં સહાય કરવા બદલ આરોપી કિરીટસિંહ જાડેજાને 5 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે. આ કેસમાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા 1290 પાનાની ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
સ્વીટી પટેલ હત્યા કેસે વર્ષ 2021માં સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે ચકચાર જગાવી હતી. કેસની તપાસ દરમિયાન અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા મહત્વના પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા અને 1290 પાનાની ચાર્જશીટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રોસિક્યુશનના કેસ મુજબ, સ્વીટી પટેલ અને અજય દેસાઈ વર્ષ 2016થી સાથે રહેતા હતા. બંનેને એક પુત્ર પણ હતો. જોકે, વર્ષ 2017માં અજય દેસાઈએ અન્ય મહિલા સાથે કાયદેસરના લગ્ન કરી લીધા હતા. ત્યારબાદ સ્વીટી પટેલ અને અજય દેસાઈ વચ્ચેના સંબંધોને લઈને વિવાદની સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
કેસની તપાસમાં સામે આવેલા આરોપ મુજબ, 4 જૂનની રાત્રે સ્વીટી પટેલની ઊંઘ દરમિયાન તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. હત્યા બાદ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે મૃતદેહને કારની ડિકીમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં એવી વિગતો સામે આવી હતી કે સ્વીટી પટેલના મૃતદેહને કારની ડિકીમાં રાખીને ભરૂચ જિલ્લાના અટાલી ગામ નજીક લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં મૃતદેહને સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો અને હત્યાના પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને સ્વીટી પટેલના પરિવારજનો દ્વારા ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસ તપાસ પર પણ સૌની નજર હતી. શરૂઆતથી જ કેસ અત્યંત સંવેદનશીલ હોવાથી તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા અલગ-અલગ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ દરમિયાન ઘટનાક્રમ સાથે જોડાયેલા પુરાવા એકત્ર કર્યા હતા. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ 1290 પાનાની ચાર્જશીટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કોર્ટમાં લાંબી કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી હતી અને બંને પક્ષોની દલીલો તથા રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવાઓના આધારે કોર્ટે ચુકાદો સંભળાવ્યો.
કરજણ કોર્ટે મુખ્ય આરોપી અજય દેસાઈને હત્યાના ગુનામાં આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. અજય દેસાઈ તે સમયે પોલીસ વિભાગ સાથે જોડાયેલા હોવાથી આ કેસને લઈને શરૂઆતથી જ ભારે ચર્ચા રહી હતી. હવે કોર્ટના ચુકાદા બાદ કેસમાં મુખ્ય આરોપીને કડક સજા થઈ છે. બીજી તરફ મૃતદેહના નિકાલમાં સહાય કરવાનો આરોપ ધરાવતા કિરીટસિંહ જાડેજાને કોર્ટે 5 વર્ષની સજા ફટકારી છે. કોર્ટના આ ચુકાદા બાદ સ્વીટી પટેલના પરિવારજનોને લાંબી કાનૂની લડાઈ બાદ ન્યાય મળ્યો હોવાની લાગણી વ્યક્ત થઈ રહી છે.
વર્ષ 2021માં સામે આવેલા આ કેસમાં હત્યા બાદ મૃતદેહનો નિકાલ અને પુરાવાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપોએ સમગ્ર ઘટનાને વધુ ગંભીર બનાવી હતી. હવે કોર્ટના ચુકાદા સાથે આ ચકચારી કેસમાં મહત્વપૂર્ણ તબક્કાનો અંત આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો