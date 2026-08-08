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નવસારી સિવિલના પૂર્વ RMOને 19 વર્ષ જૂના લાંચ કેસમાં 3 વર્ષની કેદ, ઓપરેશનના ટાંકા માટે 2000ની માગ્યા હતા

મહિલાના ઓપરેશન માટે લાંચ માંગવાના 19 વર્ષ જૂના કેસમાં નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલના તત્કાલીન RMO ડૉ. હેમંત રાજપુરાને કોર્ટે કસૂરવાર ઠેરવ્યા છે.

નવસારી સિવિલના પૂર્વ RMOને 19 વર્ષ જૂના લાંચ કેસમાં 3 વર્ષની કેદ
નવસારી સિવિલના પૂર્વ RMOને 19 વર્ષ જૂના લાંચ કેસમાં 3 વર્ષની કેદ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 10:54 PM IST

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નવસારી: સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં મહિલાના ઓપરેશન માટે લાંચ માંગવાના 19 વર્ષ જૂના કેસમાં નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલના તત્કાલીન RMO ડૉ. હેમંત રાજપુરાને કોર્ટે કસૂરવાર ઠેરવ્યા છે. નવસારી જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલયે આરોપીને ત્રણ વર્ષની કેદની સજા સાથે 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.

વર્ષ 2007માં નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક મહિલાના ગર્ભાશયના ઓપરેશન દરમિયાન વપરાયેલા દોરા માટે તત્કાલીન RMO ડૉ. હેમંત રાજપુરાએ ફરિયાદી પાસેથી 2 હજાર રૂપિયાની લાંચ માંગી હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો. સરકારી હોસ્પિટલમાં ઓપરેશનની સારવાર મફતમાં થતી હોવા છતાં લાંચ માંગવામાં આવી હોવાનો કેસ સામે આવ્યો હતો.

નવસારી સિવિલના પૂર્વ RMOને 19 વર્ષ જૂના લાંચ કેસમાં 3 વર્ષની કેદ (ETV Bharat Gujarat)

ફરિયાદી દ્વારા ઓપરેશન સમયે 500 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ બાકીના 1500 રૂપિયા આપવાના હતા. આ અંગે વલસાડ ACBમાં ફરિયાદ કરવામાં આવતા ACB દ્વારા છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલના તત્કાલીન RMO ડૉ. હેમંત રાજપુરા 1500 રૂપિયાની લાંચ સ્વીકારતા રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા હતા.

આ કેસ લાંબા સમય સુધી કોર્ટમાં ચાલ્યો હતો. નવસારી કોર્ટમાં ચાલી રહેલી સુનાવણી દરમિયાન મુખ્ય જિલ્લા સરકારી વકીલ તુષાર સુળેએ સરકાર તરફથી દલીલો રજૂ કરી હતી. કોર્ટે સરકારી વકીલની દલીલો અને રજૂ થયેલા પુરાવાઓને ગ્રાહ્ય રાખ્યા હતા.

સરકારી વકીલે તુષાર શૂળે એ જણાવ્યું હતું કે, તમામ પૂરાવાઓને ધ્યાને રાખીને નવસારી જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશે આરોપી ડૉ. હેમંત રાજપુરાને સેક્શન 7માં 1 વર્ષની સજા અને સેક્શન 13માં 3 વર્ષની સજા. આમ બધી સજા સાથે એકસાથે ભોગવવા, એટલે આરોપીને કસૂરવાર ઠેરવી ત્રણ વર્ષની કેદની સજા સંભળાવી છે. આ સાથે કોર્ટે 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.

નોંધનીય છે કે, 19 વર્ષ જૂના આ લાંચ કેસમાં આવેલા ચુકાદાને કારણે સરકારી તંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર સામેની કાર્યવાહી અંગે ફરી ચર્ચા તેજ બની છે.

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NAVSARI BRIBE CASE
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નવસારી લાંચ કેસ
NAVSARI BRIBE CASE

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