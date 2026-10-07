અમરેલીઃ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા વિરજી ઠુમ્મર પંચમહાભૂતમાં વિલિન, દીકરી જેની ઠુમ્મરે આપ્યો મુખાગ્નિ
પૂર્વ સાંસદ અને કોંગ્રેસના મોટા નેતા વિરજી ઠુમ્મરની અંતિમયાત્રામાં ભાજપ-કોંગ્રેસ સહિત વિવિધ પક્ષોના આગેવાનો જોડાયા હતા.
Published : October 7, 2026 at 8:30 PM IST
અમરેલીઃ પૂર્વ સાંસદ, પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા વિરજી ઠુમ્મરનું નિધન થયું છે. છેલ્લા લાંબા સમયથી તેઓ કેન્સરની બીમારીથી પીડિત હતા. તેમના અવસાનથી અમરેલી જિલ્લા સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં શોકની લાગણી પ્રસરી હતી. તેમના નિધનના સમાચાર મળતા જ મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો, કાર્યકરો, સમર્થકો તથા શુભેચ્છકો તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા.
વિરજી ઠુમ્મરની અંતિમયાત્રામાં અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અતુલ કાનાણી, ભાજપના પૂર્વ સાંસદ નારણ કાછડિયા, ભાજપના નેતા અમરીશ ડેર, કોંગ્રેસના પ્રતાપ દુધાત, પરેશ ધાનાણી તેમજ સોમનાથના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા સહિત વિવિધ રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ અને ભાજપ સહિત અલગ-અલગ રાજકીય પક્ષોના આગેવાનો એકસાથે અંતિમયાત્રામાં જોડાતા વિરજીભાઈ ઠુંમરના જાહેર જીવનમાં રહેલા વ્યાપક રાજકીય સંપર્કોની પણ ઝલક જોવા મળી હતી. ભાજપ કોંગ્રેસના આગેવાનોએ વિરજી ઠુમ્મરને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.
વિરજી ઠુમ્મરની અંતિમવિધિ સમયે ભાવુક દૃશ્યો સર્જાયા હતા. પુત્રી જેની ઠુમ્મરે પિતા વિરજી ઠુમ્મરની ચિતાને મુખાગ્નિ આપ્યો હતો. પરિવારજનો, સગાસંબંધીઓ, રાજકીય આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત લોકોએ ભારે હૈયે વિરજી ઠુમ્મરને અંતિમ વિદાય આપી હતી.
ધારાસભ્યથી સાંસદ સુધીની નિભાવી જવાબદારી
વિરજી ઠુમ્મર જાહેર જીવનમાં લાંબો સમય સક્રિય રહી અમરેલી જિલ્લાના રાજકારણમાં પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી હતી. તેઓ 2004થી 2009 દરમિયાન અમરેલી લોકસભા બેઠકના સાંસદ રહ્યા હતા. 2017થી 2022 દરમિયાન લાઠી-બાબરા વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય તરીકે પણ જવાબદારી નિભાવી હતી. રાજકીય કારકિર્દી દરમિયાન ખેડૂતો સહિત વિવિધ વર્ગના પ્રશ્નોને લઈને તેમણે અનેક વખત રજૂઆતો અને આંદોલનોમાં ભાગ લીધો હતો.
ખેડૂતોના પ્રશ્નો, સ્થાનિક મુદ્દાઓ અને જનસમસ્યાઓને લઈને તેઓ જાહેર જીવનમાં સક્રિય રહેતા હતા. આ ઉપરાંત વિવિધ સહકારી અને સામાજિક સંસ્થાઓ સાથે પણ તેમનું જોડાણ રહ્યું હતું. લાંબી રાજકીય સફર દરમિયાન તેમના સંપર્કમાં આવેલા અનેક લોકો અને કાર્યકરો તેમના નિધનથી શોકમાં ગરકાવ થયા છે.
વિરજી ઠુમ્મરના નિધનથી અમરેલીના જાહેર જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અધ્યાયનો અંત આવ્યો છે. તેમના લાંબા જાહેર જીવન દરમિયાન જોડાયેલા લોકો અને વિવિધ રાજકીય પક્ષોના આગેવાનોએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.
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