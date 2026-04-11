ધારી નગરપાલિકા ચૂંટણી: માજી ધારાસભ્ય મનસુખ ભુવાએ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ભર્યું નોમિનેશન

વોર્ડ નંબર 3માંથી ભાજપની ટિકિટ પર લડશે મનસુખ ભુવા, કહ્યું – ‘પક્ષમાં કોઈ અસંતોષ નથી, સ્પષ્ટ બહુમતીથી જીતીશું.’

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 4:31 PM IST

અમરેલી: જિલ્લાના ધારી શહેરમાં નગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાતો જઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે ચૂંટણીના સૌથી મોટા અને ચર્ચાસ્પદ સમાચાર તરીકે માજી ધારાસભ્ય મનસુખ ભુવાએ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)માંથી ઉમેદવારી નોંધાવતા રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચકચાર મચી છે.

વોર્ડ નંબર 3માંથી ઉમેદવારી

મનસુખ ભુવા ધારી નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3માંથી ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. તેમણે ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કર્યા બાદ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. માજી ધારાસભ્ય તરીકેનો તેમનો અનુભવ અને સ્થાનિક રાજકારણમાં મજબૂત પકડને કારણે તેમની ઉમેદવારીને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.

“પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવેલી જવાબદારીને હું પૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે નિભાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. ધારી નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ભાજપની જ જીત થશે અને શહેરના સર્વાંગી વિકાસ માટે અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ.” - મનસુખ ભુવા, ભાજપ ઉમેદવાર, ધારી

'કોઈ અસંતોષ નથી, એકજૂટ છીએ'

ઉમેદવારી નોંધાવ્યા બાદ મનસુખ ભુવાએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "ધારી નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ભાજપની સ્થિતિ મજબૂત છે અને પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિકિટ ફાળવણીમાં કોઈપણ પ્રકારનો અસંતોષ નથી." તેમણે દાવો કર્યો કે ભાજપ એકજૂટ થઈને ચૂંટણી લડી રહ્યો છે અને કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

'સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે જીતીશું'

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આવનારી ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે જીત હાંસલ કરશે અને ધારી શહેરના વિકાસ માટે નવી દિશામાં કાર્ય કરશે. તેમના આ નિવેદનથી કાર્યકરોમાં આત્મવિશ્વાસનો માહોલ સર્જાયો છે.

ચૂંટણી બની રસપ્રદ

ધારી નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં માજી ધારાસભ્યના મેદાનમાં ઉતરવાથી ચૂંટણી વધુ રસપ્રદ બની ગઈ છે. એક તરફ ભાજપ પોતાની જીતનો દાવો કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ વિરોધ પક્ષો પણ મજબૂત ટક્કર આપવા તૈયાર છે, જેના કારણે આ ચૂંટણીમાં કડક સ્પર્ધા જોવા મળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે માજી ધારાસભ્યની પ્રતિષ્ઠા અને ભાજપની તાકાત સામે વિરોધ પક્ષો કેટલી અસરકારક ટક્કર આપી શકે છે.

