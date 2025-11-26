સહકારની ચૂંટણીમાં મતોની ખરીદીના ગંભીર આક્ષેપો, ઠાકોર સમાજને પ્રતિનીધિત્વ મળવા અંગે નેતાઓએ આપ્યા નિવેદનો
દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણી મુદ્દે પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોરનું સણસણતું નિવેદન. બીજી તરફ ઠાકોર સમાજમાં દારૂની બદી રોકવા અલ્પેશ ઠાકોર, ગેનીબેન અને વિક્રમ ઠાકોરનું નિવેદન
Published : November 26, 2025 at 4:30 PM IST
મહેસાણા : પ્રતિષ્ઠિત દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણી ફરી એકવાર વિવાદના વમળોમાં ફસાઈ છે. સહકારી ક્ષેત્રના આ સૌથી મોટા માળખાની ચૂંટણીમાં મતોની ખરીદી થઈ રહી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોરે કર્યો છે.
લાખો રૂપિયા આપી મતો ખરીદાતા હોવાનો ધડાકો!
બળદેવજી ઠાકોરના જણાવ્યા મુજબ, "ડેરીની ચૂંટણીમાં જીતવા માટે ડેરી મંડળીના પ્રમુખો અને મંત્રીઓને રુ.3 લાખથી માંડીને રુ.5 લાખ સુધીની રકમ આપીને મતોની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે ડેરીમાં 50%થી વધુ વસ્તી ઠાકોર સમાજની હોવા છતાં, પૈસાની લાલચ આપીને મનગમતા ઉમેદવારોને બિનહરીફ કરવાના પ્રયાસો કરાયા છે. એટલું જ નહીં, ઠરાવ કરાવીને અને અન્ય ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવામાં સહી ન કરવા માટે સરકારી દબાણ પણ ઊભું કરાયું હતું."
બળદેવજી ઠાકોરે વધુમાં ઉમેર્યું કે, ડેરી સંચાલકોએ સમાજના યુવાનો માટે નોકરીની તકો છીનવી લીધી છે. સમાજના દીકરા - દીકરીઓને ડેરીમાં નોકરી મળે તે માટે ઠાકોર સમાજમાંથી ડિરેક્ટર હોવા જરૂરી છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને કારણે દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણી પ્રક્રિયાની નિષ્પક્ષતા સામે મોટા સવાલો ઊભા થયા છે.
દારૂ-કેફી પદાર્થ વેચનારાઓનું લિસ્ટ બનાવી SPને અપાશે
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે દારૂ અને કેફી પદાર્થ વેચનારાઓ સામે મોટી કાર્યવાહી કરવાની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, તેઓ એક રાજકીય ટીમ બનાવશે અને મોટું સર્વે કરીને દેશી દારૂ, ઇંગ્લિશ દારૂ અને કેફી પદાર્થોનું વેચાણ કરનારાઓની યાદી બનાવશે. આ યાદી જે તે જિલ્લાના SP (પોલીસ અધિક્ષક) અને ગૃહ મંત્રીને આપવામાં આવશે, જેથી આ દૂષણ પર અંકુશ લાવી શકાય.
દારૂના દૂષણથી ઠાકોર સમાજે ઘણું ખોયું: અલ્પેશ ઠાકોર
બહુચરાજીમાં ઠાકોર સમાજના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં અલ્પેશ ઠાકોરે સમાજમાં ફેલાયેલા દારૂના દૂષણ પર નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે, "આ એક જ સમાજ એવો છે, જેને દારૂના દૂષણના કારણે ઘણું ખોયું છે." તેમની ઇચ્છા છે કે સમાજનો યુવાન આ દિશામાંથી બહાર નીકળે અને મુખ્ય ધારામાં આવીને શિક્ષણ તથા રોજગાર મેળવે.
ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના બેચરાજી તાલુકા દ્રારા આયોજીત સ્નેહમિલન સમારોહમા સામાજીક પ્રગતિ માટે ના વિચારોને સમાજ એકતા ને ભાઈચારાની વાત મૂકવા આવું વ્યસનમુક્ત બનો શિક્ષિત બનો સંગઠિત બનો માનવતાવાદી બનો જય હિન્દ. pic.twitter.com/HcZaYjmfhu— Alpesh Thakor (@AlpeshThakor_) November 26, 2025
દારુ મુદ્દે ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેતાએ આપ્યું નિવેદન
ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેતા વિક્રમ ઠાકોરે પણ સમાજના વ્યસન પર કડક શબ્દોમાં ટિપ્પણી કરી. તેમણે કહ્યું કે, "અમારા સમાજમાં વધુ પડતા દારૂના વ્યસન જોવા મળે છે. મેં એટલે કહ્યું, અમારા સમાજમાં દારૂનો દરિયો આપે તો પણ પી જાય." તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ ટિપ્પણી તેમણે સમાજ સુધરે તે માટે કરી છે. વિક્રમ ઠાકોરે બહેનો પણ ગુટખા ખાય છે, જે ન ખાવી જોઈએ, તેવું જણાવીને યુવાનોને શિખામણ આપી કે શિક્ષણ વધારો. શિક્ષણ વધશે તો અન્ય સમાજ સાથે ખભે ખભો મિલાવીને ચાલી શકાશે.
"ડેરીમાં મંડળીઓમાં વહીવટદાર બીજા છે અને મતાધિકાર બીજાને છે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. ઠાકોર સમાજને સામાજિક અને સહકારી ક્ષેત્રમાં સારું પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, અન્યાય ના ચાલે, અન્યાય સામે બોલવું પડે. સહકારી ક્ષેત્ર ખૂબ મોટું હોવાથી તેમાં ઠાકોર સમાજને પ્રાધાન્ય મળવું જોઈએ." - અલ્પેશ ઠાકોર, ભાજપ નેતા
"જિગ્નેશભાઈનો કહેવાનો અર્થ બૂટલેગરો વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરવાનો હતો. ડ્રગ્સ, MD, ગુટખા, ગાંજો અને દારૂ વેચવા વાળા તત્વો બેફામ બન્યા છે. જેના કારણે મહિલાઓ રજુઆત કરે છે કે તેમના દીકરાઓ વ્યસનને કારણે આત્મહત્યા તરફ વળ્યા છે. વાવ થરાદ નવો જિલ્લો બન્યો પણ ડ્રગ્સનો જિલ્લો બન્યો છે. એક વખત MDના રવાડે ચડેલો યુવાન આર્થિક રીતે ન પહોંચી વળતા ઘરમાં ચોરી કરે, ઝઘડા થાય અને આત્મહત્યા કરે છે. આવી ઘટનાઓ વધવી ચિંતાનો વિષય છે, જેના માટે પોલીસ તંત્રને કહેવું જરૂરી છે." - ગેનીબેન ઠાકોર, સાંસદ
