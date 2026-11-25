'ભાજપનું અપમાન સહન થશે પરંતુ ભારત અને બંધારણનું અપમાન સહન નહિં થાય' : ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
આણંદમાં સંવિધાન ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે ભાજપની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ, પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ બંધારણ અને બાબાસાહેબ આંબેડકરના યોગદાનને બિરદાવ્યું
Published : November 25, 2026 at 10:44 AM IST
આણંદ: આગામી 26 નવેમ્બરના રોજ ઉજવાનારા સંવિધાન ગૌરવ દિવસને અનુલક્ષીને આણંદ જિલ્લાના નાવલી ખાતે આવેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પત્રકાર પરિષદમાં પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાથે આણંદના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ, ભાજપના જિલ્લા સંગઠન મહામંત્રી જગત પટેલ તથા વિપુલ શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પત્રકારોને સંબોધતા ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને રાજ્યના પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય બંધારણનું મહત્ત્વ, બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરનું ઐતિહાસિક યોગદાન, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તેમના સન્માનમાં હાથ ધરાયેલી વિવિધ પહેલ તેમજ સામાજિક ન્યાય અને લોકશાહીના મુદ્દાઓ અંગે વિસ્તૃત વાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસની ભૂમિકા અંગે પણ આકરા રાજકીય પ્રહારો કર્યા હતા.
પત્રકાર પરિષદની શરૂઆતમાં ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ઉપસ્થિત પત્રકાર મિત્રોને આવકાર આપતાં નૂતન વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 26 નવેમ્બરનો દિવસ ભારતીય લોકશાહીના ઇતિહાસમાં વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે. 26 નવેમ્બર, 1949ના રોજ ભારતની બંધારણ સભાએ દેશનું બંધારણ સ્વીકાર્યું હતું. દેશના બંધારણ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવા અને નવી પેઢીને તેના મૂલ્યોથી માહિતગાર કરવા આ દિવસની ઉજવણી મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
2015થી સંવિધાન દિવસની ઉજવણીને વિશેષ ઓળખ
ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં વર્ષ 2015માં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની 125મી જન્મજયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે કેન્દ્ર સરકારે 26 નવેમ્બરને 'સંવિધાન દિવસ' તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. અગાઉ 1979થી સુપ્રીમ કોર્ટ બાર એસોસિયેશનની પહેલથી આ દિવસને કાનૂન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવતો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, બંધારણની મુસદ્દા સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે દેશને મજબૂત લોકશાહી વ્યવસ્થા આપવાના કાર્યમાં ઐતિહાસિક ભૂમિકા ભજવી હતી. ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા, સ્વતંત્રતા, ન્યાય અને બંધુતા જેવા મૂલ્યોને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, જે દેશના દરેક નાગરિકના અધિકારો અને ગૌરવના રક્ષણ માટે પાયારૂપ છે.
બાબાસાહેબના વિચારો કોઈ એક સમાજ પૂરતા મર્યાદિત નથી
ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન અને કાર્યને યાદ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, મહિલાઓના અધિકારો, શ્રમિકોના હિતો, સામાજિક ન્યાય, શિક્ષણ અને વંચિત વર્ગોના ઉત્થાન માટે બાબાસાહેબનું યોગદાન અવિસ્મરણીય છે.બાબાસાહેબનું સમગ્ર જીવન સામાજિક સમરસતા, સમાનતા અને સર્વસમાવેશક વિચારધારાનું પ્રતીક રહ્યું છે. તેમના વિચારોને કોઈ એક જ્ઞાતિ, સમાજ કે વર્ગ પૂરતા મર્યાદિત રાખી શકાય નહીં. દેશના દરેક નાગરિકને સમાન તક, સમાન અધિકાર અને સન્માનપૂર્ણ જીવન મળે તે બાબાસાહેબના વિચારોનો મુખ્ય આધાર રહ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
બાબાસાહેબના સન્માનમાં 'પંચતીર્થ' અને રાષ્ટ્રીય સ્મારકોનો ઉલ્લેખ
ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્ર સરકારે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન સાથે જોડાયેલાં પાંચ મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થળોને 'પંચતીર્થ' તરીકે વિકસાવવાની પહેલ કરી છે. આ પાંચ સ્થળોમાં મધ્યપ્રદેશના મહૂ ખાતે આવેલી જન્મભૂમિ, લંડન સ્થિત શિક્ષણભૂમિ, નાગપુરની દીક્ષાભૂમિ, દિલ્હીની મહાપરિનિર્વાણ ભૂમિ અને મુંબઈની ચૈત્યભૂમિનો સમાવેશ થાય છે. દિલ્હીના 26, અલીપુર રોડ ખાતે બાબાસાહેબના મહાપરિનિર્વાણ સ્થળે રાષ્ટ્રીય સ્મારક વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત દિલ્હીમાં ડૉ. આંબેડકર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટરની સ્થાપના દ્વારા તેમના વિચારો, સંશોધન અને જીવનકાર્યને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. બાબાસાહેબ પ્રત્યે સન્માન વ્યક્ત કરવા ડિજિટલ પેમેન્ટ એપનું નામ 'BHIM' રાખવામાં આવ્યું હોવાનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ સરકારે બાબાસાહેબના વિચારોને માત્ર સ્મારકો પૂરતા મર્યાદિત રાખવાને બદલે ગરીબ, વંચિત, શોષિત અને પછાત વર્ગોના સશક્તિકરણ માટેની નીતિઓમાં પણ સ્થાન આપ્યું છે.
કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર, 1975ની કટોકટીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો
પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આજે કોંગ્રેસના નેતાઓ બંધારણની નકલ હાથમાં લઈને લોકશાહી અને બંધારણના રક્ષણની વાતો કરે છે, પરંતુ કોંગ્રેસના શાસનકાળમાં જ દેશમાં કટોકટી લાદવામાં આવી હતી. તેમણે 25 જૂન, 1975ના રોજ તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, તે સમયગાળા દરમિયાન નાગરિકોની સ્વતંત્રતાઓ અને લોકશાહી અધિકારો પર ગંભીર નિયંત્રણો મૂકવામાં આવ્યા હતા. અનેક રાજકીય નેતાઓ અને નાગરિકોને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા તેમજ અખબારો અને મીડિયા પર સેન્સરશિપ લાદવામાં આવી હતી.
ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસ આજે બંધારણના રક્ષણની વાત કરે છે, પરંતુ પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન લેવાયેલા નિર્ણયો અંગે જવાબ આપતી નથી. રાહુલ ગાંધી ધ્વરા દેશની સંસદ માં હિંદુઓ પર કરેલા વિપત્તી જનક ટીપણી ને પણ વખોડી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બાબાસાહેબ આંબેડકર અને કોંગ્રેસ વચ્ચે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન અનેક રાજકીય તથા વૈચારિક મતભેદો રહ્યા હતા. બાબાસાહેબને લોકસભામાં પહોંચતા રોકવા માટે કોંગ્રેસે તેમની સામે ઉમેદવાર ઊભા રાખ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કોંગ્રેસની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. ચુડાસમાએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસે લાંબા સમય સુધી સત્તામાં રહ્યા છતાં બાબાસાહેબના વિચારો અને સામાજિક ન્યાયના મુદ્દાઓને યોગ્ય રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ આપ્યું નહોતું. આજે એ જ કોંગ્રેસ બાબાસાહેબના નામે રાજકીય સહાનુભૂતિ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
જનકલ્યાણકારી યોજનાઓને બાબાસાહેબના વિચારો સાથે જોડી
ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, બાબાસાહેબનું સ્વપ્ન દેશના દરેક નાગરિકને સમાન અધિકાર, સમાન તક અને સન્માનપૂર્ણ જીવન આપવાનું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ અને સબકા પ્રયાસ'ના મંત્ર સાથે કેન્દ્ર સરકાર અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળની ગુજરાત સરકાર આ દિશામાં કામગીરી કરી રહી હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો. તેમણે કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના દ્વારા ગરીબ પરિવારોને બેંકિંગ વ્યવસ્થા સાથે જોડવામાં આવ્યા છે. ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગરીબ પરિવારોની મહિલાઓને ગેસ કનેક્શન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યાં છે. આયુષ્માન ભારત યોજના દ્વારા જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને આરોગ્ય સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના દ્વારા ગરીબ પરિવારોને પાકાં મકાનો, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ શૌચાલયની સુવિધા અને મહિલાઓના ગૌરવ સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગોના શૈક્ષણિક, આર્થિક અને સામાજિક ઉત્થાન માટે વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી હોવાનું જણાવતાં તેમણે સરકારની કામગીરીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસથી યુવાનોને નવી તકો
ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, બાબાસાહેબ આંબેડકરે શિક્ષણને સામાજિક પરિવર્તનનું સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ સાધન ગણાવ્યું હતું. આ વિચારને આગળ વધારવા નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ અને કૌશલ્ય વિકાસની વિવિધ પહેલ દ્વારા યુવાનોને શિક્ષણ, રોજગાર અને આત્મનિર્ભરતાની નવી તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સમાજના અંતિમ વ્યક્તિ સુધી વિકાસનો લાભ પહોંચે અને દરેક નાગરિકને આગળ વધવાની તક મળે તે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે.
બંધારણ દેશની એકતા અને લોકશાહીની મજબૂત આધારશિલા
પત્રકાર પરિષદના અંતમાં ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય બંધારણ દેશની એકતા, અખંડિતતા, સામાજિક સમરસતા અને લોકશાહીની મજબૂત આધારશિલા છે. બંધારણના મૂળભૂત માળખા, લોકશાહી સંસ્થાઓ અને નાગરિકોના અધિકારોનું સન્માન કરવું એ દરેકની જવાબદારી છે.તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશના બંધારણ અને તેના ઘડવૈયા ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરના યોગદાનને રાષ્ટ્રીય ગૌરવના કેન્દ્રમાં લાવવાનું કાર્ય થયું છે. સંવિધાન ગૌરવ દિવસ માત્ર ઉજવણીનો પ્રસંગ નહીં, પરંતુ બંધારણના મૂલ્યો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરવાનો અને બાબાસાહેબના વિચારોને જનજન સુધી પહોંચાડવાનો અવસર હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
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