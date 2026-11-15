લોકસેવામાં લીન ભાવનગરના પૂર્વ મેયર, આજે 71 વર્ષે પણ દરોજ્જ સ્કૂટર લઈને નીકળી પડે છે લોકોની સમસ્યા જાણવા
ભાવનગરના આ પૂર્વ મેયર નેતા પછી બન્યા પહેલા લોકોના હૃદયમાં સમાયા છે, અને આજે પણ તેમનું એટલું જ માન અને પ્રભુત્વ છે.
Published : November 15, 2026 at 11:57 AM IST
ભાવનગરઃ ભાવનગરના ભૂતપૂર્વ મેયર મનહર મોરી એટલે મનભા જેનાથી લગભગ શહેરીજનો વાકેફ છે. પહેલા લોકસેવક અને બાદમાં નેતા બનેલા મનભાની રોજિંદી લોકસેવાની ભાવના અને પ્રક્રિયા આજે પણ યથાવત છે.
નેતા અને નેતાગીરી આપણે જોતા આવ્યા છીએ. પરંતુ નેતા એટલે માત્ર રાજકારણ કરે તેને નથી કહેવામાં આવતો. નેતા બનવા પહેલા પણ તમારે પોતાની ભૂમિકા અને જવાબદારીને પણ નિભાવી પડે છે. જો કે નેતા તરીકેનું ઉપનામ ત્યારે મળે છે જ્યારે તમે પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન મેળવવો છો.
પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન ત્યારે મેળવી શકાય છે જ્યારે તમે તેની દરેક સમસ્યાને મુશ્કેલીમાં સાથે ઊભા રહો છો. હા આ વાત એટલે કે ભાવનગરના આ પૂર્વ મેયર નેતા પછી બન્યા પહેલા લોકોના હૃદયમાં સમાયા છે, અને આજે પણ તેમનું એટલું જ માન અને પ્રભુત્વ છે.
પૂર્વ મેયર મનભા મોરી મૂળ મેવાડના
ભાવનગર શહેરના પીરછલ્લામાં આવેલા ભગાતળાવમાં જુના શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા મનભા મોરી આજે પણ ત્યાં જ રહે છે. પિતાના જુનવાણી ત્રણ માળના મકાનમાં વસવાટ કરે છે. મનભા મોરીનો જન્મ 02 ફેબ્રુઆરી 1957માં થયો હતો. મનભા મોરીના વડવાઓ મૂળ રાજસ્થાનના મેવાડના મોરગઢ ગામના છે. જો કે વર્ષોથી ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળો ફર્યા બાદ તેમના વડવાઓ ભાવનગર જિલ્લામાં વસ્યા હતા. મનભાના પિતા દિહોરથી શામજીભાઈ ભાવનગર આવી પોહચ્યા હતા. મનભા મોરીને કુલ ત્રણ ભાઈઓ છે. મોટાભાઈ હર્ષદભાઈ છે, ત્યારબાદ સ્વર્ગસ્થ સુશીલાબેન ત્યાર પછી મનભા મોરી અને ચોથા નંબરે પ્રકાશભાઈ છે. મનભા મોરીને બે પુત્રો છે, જેમાં મોટા પુત્ર જયદીપના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે તે એક દીકરા અને એક દીકરીના પિતા છે. ત્યારે સૌથી નાનો અપરણિત પાર્થ મોરી છે. મનભા મોરીના પત્ની ભાવનાબેન છે. જો કે અહીંયા મનભા મોરીની વાત શા માટે કરી રહ્યા છે તે જાણવું હોય તો તમારે આ આખો લેખ વાંચવો પડશે અને મનભા વિશે તેમના વિસ્તારના લોકો શું કહે છે તે પણ જાણવું પડશે.
કહેવાય છે મનભા મોરી નાનપણથી પોતાના વિસ્તારના લોકોના સૌના ટેકેદાર બનીને રહ્યા છે. 71 વર્ષના મનભા મોરી આજે પૂર્વ મેયર થઈ ચૂક્યા છે. સવારમાં ઉઠીને રોજિંદી પોતાની પ્રક્રિયા પ્રમાણે વોર્ડમાં આવેલા દરેક વિસ્તારમાં સ્કૂટર લઈને ચક્કર લગાવે છે. ત્યારે લોકો તેમની આ સેવાને કઈ રીતે જુએ છે તે માટે ઈટીવી ભારતની ટીમ મનભા સાથે હાથીથાન વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. મનભા મોરી સવારમાં સ્કૂટર લઈને નીકળ્યા અમે પણ તેમની સાથે કેટલાક વિસ્તારમાં ફર્યા. હાથીથાન વિસ્તારમાં કચરા વાળાને પણ તેમણે ઘણું માર્ગદર્શન આપ્યું અને સમજણ આપી હતી. સવારમાં ઉઠીને કોઈ ભાષણ નહિ, ફોટોગ્રાફી નહિ કે વાહ વાહ મેળવવાની લાલસા નહિ પણ માત્ર સેવાનો ઉદ્દેશ.
અડધી રાતનો હોકારો હાથી થાનના લોકો માને
હાથીથાન વિસ્તારમાં રહેતા મહેશભાઈ બુધેલીયા નામના સ્થાનિકે મનભા વિષે જણાવ્યું હતું કે, અમારા ભાજપના નગરસેવક ચૂંટાતા આવ્યા છે, તેમાં મનભા મોરી ટીમમાં કુમારભાઈ, ઉષાબેન હતા જે ખૂબ સારી ટીમ હતી, એટલે અમારો અડધી રાતનો હોકારો છે. મનભા અમારે કોઈપણ કામ હોય એટલે એક ફોન કરીએ અને તે સામેથી આવી જાય. અમને ખબર છે શિયાળામાં સાલ ઓઢીને પાણી આવ્યું કે નહીં તે પૂછવા આવે અને ના આવ્યું હોય તો ફિલ્ટર સુધી જાય અને પાણી આવે ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખે છે. હમણાં નવી ટીમ બની છે એમને પણ અમે કહ્યું છે કે, મનભાનું આ વાવેલું તમે જાળવી રાખજો.
નગરસેવક અને મેયર બન્યા પહેલાથી તેમની સેવા
વધુ એક નાગરિક પ્રકાશભાઈ બુધેલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, મનભા વિશે પૂછતા હો તો નગરસેવક, મેયર પહેલા અમારે 30 થી 35 વર્ષથી તેમની સાથે નાતો બંધાયેલો છે, તે પછી રાજકારણમાં આવ્યા અને તેમને સારી સેવા કરી. અડધી રાત્રે કહી એટલે અમારા વિસ્તારમાં પ્રોબ્લેમ છે, તો પર્સનલ મળવા આવે અને સમસ્યા હલ કરે મનભા. મેયર કે નગરસેવક પહેલા પણ સેવા આપી છે. વ્યક્તિ તરીકે સરળ અને સારી વ્યક્તિ છે.
નેતા હોય તો આવા હોવા જોઈએ
હાથીથાન વિસ્તારના વધુ એક અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, મનભાને વાત કરીએ તો તે રાજકારણમાં જોડાયા તેના પહેલા સેવા કરતા આવ્યા છે, અને તેઓને પછી હોદ્દા મળ્યા છે. હોદ્દા પહેલા તેઓ નેતા તરીકે મનભા વેરી ગુડ આવા જ વ્યક્તિ હોવા જોઈએ. પદ નહોતું અને પદ નથી તોય પણ હજુ આવીને પૂછી જાય કંઈ કામકાજ હોય તો કહેજો.
પરિવારના સભ્ય હોય તેવું લાગે
હાથીથાનમાંથી નીકળ્યા બાદ અમે ભગાતળાવ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા. જ્યાં દિલસાદભાઈ સાથે વાતચીત થઈ દિલસાદભાઈ કાજીએ જણાવ્યું હતું કે, મનપા કોર્પોરેટર નહોતા તો પણ કામ કરતા કાર્યકર તરીકે અને પછી કોર્પોરેટર બન્યા મેયર બન્યા. હાલમાં મેયર કોર્પોરેટરનો હોવા છતાં અમારા પ્રશ્નો એમને રજૂ કરીએ છીએ. કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય ગટર ન હોય, ટેમ્પલ બેલનો હોય, પાણીનો હોય કે સ્ટ્રીટ લાઈટનો નાનો પ્રશ્ન હોય એમને કહીએ એટલે હલ થઈ જાય અને બીજા દિવસે પૂછવા આવે. અમને અમારા ભાઈને પરિવાર જેવા લાગે છે એને અમે સરળતાપૂર્વક પ્રશ્નો કહી શકીએ છીએ.
બારમો ચંદ્રમા પણ છતાં મનભા જેવું કોઈ નહિ
ભગાતળાવ વિસ્તારના જ મુકેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આમ તો મારે એની સાથે 12મો ચંદ્રમાં છે, પણ પહેલી વખત એના વિશે બોલું છું. અમારે વર્ષોથી સંબંધ છે તેઓ સંકલનમાં રાખીને કામ કરવાનું અને તરત અધિકારીને બોલાવી લે છે, કામ થયું હોય એ જાણે અને પછી કહી દે છે. અત્યારની નેતાગીરીને મનભાની નેતાગીરીમાં મનભા રસ્તા ઉપરના નેતા છે. મનભા પાસે કોઈ પ્રશ્ન મૂકો એટલે અજગતું ના લાગે તમારા હોય તેવું લાગે. આવા લાગણીશીલ નેતા મળવા મુશ્કેલ છે.
વેપારીઓ પણ મનભા સમક્ષ મૂકે છે પ્રશ્નો
ભાવનગર શહેરની મુખ્ય બજાર, પીરછલ્લા, ભગાતળાવ સહિતના વિસ્તારમાં તમામ નાની-મોટી બજારમાં આવેલી છે. ત્યારે સોની હિતેશભાઈ ભડીયાદરાએ જણાવ્યું હતું કે, મનભાને અમે નાનપણથી ઓળખીએ છીએ 22 થી 25 વર્ષથી કારણ કે અમે અહીંયા ભાદેવાની શેરીમાં રહેતા હતા. મનભાનું કામ એવું છે કે એક ફોન કરો એટલે ફાયર બ્રિગેડ જેવું કામ થાય, ફટાફટ કામ થઈ જાય. મનભા ઇન્સ્ટન્ટ અધિકારી દ્વારા કામ પતાવે છે. લોકોના તો ખરા પણ વેપારીઓના પણ કામ થાય છે. અમે વેપારીના પ્રશ્નોને લઈને ડેલીગેશન એસોસિયેશન સાથે મળવા આવેલા અને કામ થઈ ગયેલા છે. નાનામાં નાના માણસ પાસે મનભા મોરીનો નંબર હશે અને વોર્ડ બહારના લોકો પાસે પણ નંબર હશે.
રોજ સવારમાં આટો મારીને લોકોના પ્રશ્નો જાણવા
પીરછલ્લા વોર્ડ વિસ્તારના જ રહેવાસી રાજેન્દ્રભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે મનભા મોરી કાર્યકર હતા અને મેયર બાદ પણ અત્યાર સુધી કોઈ દી અભિમાન રાખ્યું નથી. સવારમાં ઊઠીને પોતાના વિસ્તારમાં આંટો મારે અને નાનો માણસ કે મોટો માણસ ઉભા રાખે એટલે ઉભા રહી જાય. સામેથી પ્રશ્ન પૂછે અને નિરાકરણ પર લાવે છે. સામાન્ય વ્યક્તિ પણ તેમને હાથ ઊંચો કરીને ઊભા રાખી દે તો તેઓ ઉભા રહી જાય છે.
નગીનભાઈ શાહ પાસેથી લોકસેવાનો પ્રારંભ
મનભાની આ નીતિના લઈને અમે તેમની સાથે વાતચીત કરી. મનભાઈ જણાવ્યું હતું કે મારી ઉંમર 71 થી 72 વર્ષની થઈ છે. મારા મા બાપના સંસ્કાર અને સેવા કાર્ય કરવા એ વડીલોના અને મા બાપના આશીર્વાદ છે.અમારા ઘર પાસે નગીનભાઈ શાહ અમારી શેરીમાં રહેતા, ત્યારે 1975 થી હું એમની સાથે નાના નાના કામ કરતો. નગરસેવક મેયર બન્યો પણ સૌનો સાથ અને સહકારથી કામ કરતો આવ્યો છું. નગીનભાઈ શાહે 1978 થી 79માં એક લાઈન નખાવેલી તે મારા ભાગે 2010માં આવી શેત્રુંજીની. આ સાથે પણ મેં તળાવ, રોડ સહિતના અનેક કામો કર્યા છે.
બીજા નેતાઓ માટે મનભા શું વિચારે
મનભા મોરીને અમે સવાલ કર્યો કે, તમે અન્ય નેતાઓ માટે શું સલાહ આપશો ? ત્યારે મનભાએ કહ્યું હું સલાહ લઉં છું, આપતો નથી આપણે નાના માણસ કહેવાય. આમ છતાં બીજો વખત પ્રશ્ન કરતા મનભાએ કહ્યું હતું કે, આપણે મોટા ન થવું જોઈએ. નેતાઓએ લોકોના પ્રશ્નો સાંભળી અને નિરાકરણ લાવવું જોઈએ. જો મોટા પ્રશ્નો હોય તો તેમાં થોડો સમય લાગી શકે આપણે લોકોની સેવા કરવી જોઈએ. જો કે મનભા ઉપનામ છે, તેમનું નામ મનહર શામજીભાઈ મોરી છે, તેમનો જન્મ 19.8.1955માં થયો હતો પણ તે સમયમાં શાળામાં બેસાડવા માટે જન્મ તારીખ 2.2.1957 કરવામાં આવી હતી. મનભા મહાનગરપાલિકામાં 2018 થી 2020 દરમ્યાન મેયર પદે રહ્યા હતા.
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