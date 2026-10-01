સુરત મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં સત્તાપક્ષના પૂર્વ મેયર જ બન્યા ‘વિપક્ષ’નો અવાજ
સુરત મનપાની સામાન્ય સભામાં અધૂરા પ્રોજેક્ટો અને ધીમી કામગીરી મુદ્દે દક્ષેશ માવાણીની ટકોર
Published : October 1, 2026 at 7:17 PM IST
સુરત: મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં સામાન્ય રીતે શહેરના વિકાસ કામો, ધીમી ગતિએ ચાલતા પ્રોજેક્ટો અને અટકી પડેલા કામોને લઈને વિપક્ષ દ્વારા સવાલો ઉઠાવવામાં આવતા હોય છે. જોકે, આ વખતે સામાન્ય સભામાં દૃશ્ય કંઈક અલગ જોવા મળ્યું હતું. વિપક્ષની ભૂમિકા ખુદ શાસક પક્ષ ભાજપના કોર્પોરેટર અને પૂર્વ મેયર દક્ષેશ માવાણીએ ભજવી હતી. નવા મ્યુનિસિપલ કમિશનરના પ્રથમ બોર્ડમાં જ દક્ષેશ માવાણીએ પેન્ડિંગ ઠરાવોના અમલીકરણથી લઈને અધૂરા પ્રોજેક્ટોના મોનિટરિંગ સુધીના મુદ્દે રજૂઆત કરી કમિશનર અને મેયરનું ધ્યાન દોર્યું હતું.
પેન્ડિંગ ઠરાવોના તાત્કાલિક અમલીકરણની માગ
દક્ષેશ માવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉના કાર્યકાળમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવેલા કેટલાક ઠરાવો હજુ અમલમાં આવ્યા નથી. સોસાયટીઓમાં બ્લોક નાખવા તેમજ વૃક્ષોના ટ્રિમિંગ માટે નવું મહેકમ ઊભું કરી તમામ ઝોનમાં નવી એજન્સીઓ મારફતે કામગીરી શરૂ કરવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઠરાવોનો ઝડપથી અમલ થાય તે માટે તેમણે નવા કમિશનરનું ધ્યાન દોર્યું હતું.
રત્નમાલા ઓવરબ્રિજ છ મહિના મોડો
શહેરના ટ્રાફિકને હળવો કરવા માટે મહત્વના રત્નમાલા ઓવરબ્રિજના વિલંબનો મુદ્દો પણ તેમણે ઉઠાવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ બ્રિજનું કામ જાન્યુઆરીમાં પૂર્ણ થવાનું હતું. ફેબ્રુઆરીમાં એક સ્પાનનું લોકાર્પણ થઈ ગયું હતું અને બીજો સ્પાન બે મહિનામાં પૂર્ણ કરવાનો હતો, પરંતુ કામગીરીમાં અંદાજે છ મહિનાનો વિલંબ થયો છે. અમરોલીનો બ્રિજ સુરતના મહત્વના અને વધુ ટ્રાફિક ધરાવતા રિવર બ્રિજ પૈકીનો હોવાથી રત્નમાલા ઓવરબ્રિજનું કામ ઝડપથી પૂર્ણ થાય તો લોકોને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી રાહત મળી શકે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
ચૂંટણીના સમયગાળામાં ફોલોઅપ ન થયું હોવાની કબૂલાત
વિકાસ કામોની ધીમી ગતિ અંગે દક્ષેશ માવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણીના બે-ત્રણ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન અધિકારીઓ પાસે જે પ્રકારનું નિયમિત ફોલોઅપ થવું જોઈએ તે થઈ શક્યું નહોતું. હવે અધૂરા પ્રોજેક્ટોનું યોગ્ય મોનિટરિંગ કરી તેમને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે કમિશનર અને મેયરનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે સામાન્ય અને નાના ઠરાવોના અમલીકરણમાં પણ જો વર્ષો લાગી જતા હોય તો મનપાના કરોડો રૂપિયાના મોટા પ્રોજેક્ટ સમયસર કેવી રીતે પૂર્ણ થશે?
કાસા નગર ઓવરબ્રિજ અને ડુમસ સી-ફેસનો મુદ્દો પણ ગાજ્યો
કતારગામ કાસા નગર ઓવરબ્રિજનું કામ બે મહિનામાં પૂર્ણ થવાનું હોવા છતાં છ મહિના બાદ પણ પૂર્ણ ન થયું હોવાનો મુદ્દો પણ તેમણે ઉઠાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત ડુમસ સી-ફેસ પ્રોજેક્ટમાં ફેઝ-1ના લોકાર્પણ બાદ ફેઝ-2 બે મહિનામાં શરૂ કરવાનો હતો, પરંતુ છ મહિના બાદ પણ તે લોકો માટે ખુલ્લો મુકાયો નથી તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પદાધિકારીઓ અને કમિશનરો બદલાતા પ્રોજેક્ટના મોનિટરિંગમાં વિક્ષેપ પડતો હોવાનો ઉલ્લેખ કરી દક્ષેશ માવાણીએ રૂ. 5 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટ માટે કેન્દ્રના ‘ગતિશક્તિ’ મોડેલની તર્જ પર મનપામાં ‘સુરત શક્તિ’ રિવ્યૂ મોડેલ શરૂ કરવાની તથા વિલંબ બદલ જવાબદારી નક્કી કરવાની માગ કરી હતી.
કાદરશાની નાળ મેટ્રો સ્ટેશનનું નામ બદલવાની રજૂઆત
સામાન્ય સભામાં ભાજપના કોર્પોરેટર વ્રજેશ ઉનડકટે કાદરશાની નાળ મેટ્રો સ્ટેશનનું નામ બદલી નજીક આવેલા ક્ષેત્રપાળ મંદિરના નામ પરથી રાખવાની રજૂઆત કરી હતી. સાથે જ બેઝમેન્ટ ધરાવતી ઇમારતોમાં ડિવોટરિંગ પંપ ફરજિયાત કરવાની માગ પણ કરવામાં આવી હતી.
શહેરમાં રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમની યોગ્ય જાળવણી અને સફાઈના અભાવને કારણે પાણી જમીનમાં યોગ્ય રીતે ઉતરતું ન હોવાનો મુદ્દો પણ સભામાં ચર્ચાયો હતો. ખાડી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં અમદાવાદની તર્જ પર એક લાખ લિટર ક્ષમતાવાળા ‘ખંભાતી કૂવા’ બનાવવાનું સૂચન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
કોર્પોરેટર જગદીશ સુતરિયાએ શાળાઓના રમતના મેદાનોને અસર થાય તે રીતે કરવામાં આવેલા વોટર હાર્વેસ્ટિંગના કામ સામે સવાલ ઉઠાવી ભૌગોલિક સ્થિતિનો અભ્યાસ કરીને કામગીરી કરવાની માગ કરી હતી. જ્યારે હિમાંશુ રાહુલજીએ જૂની સોસાયટીઓમાં પણ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ ઝડપથી સાકાર કરવાની રજૂઆત કરી હતી.
પૂર્વ મેયર ઊભા થતાં જ ટોક્યા, મહિલા કોર્પોરેટરની રજૂઆત અવગણાઈ હોવાનો ગણગણાટ
સામાન્ય સભા દરમિયાન મેયર માયા માવાણીના વલણને લઈને પણ ચર્ચા જોવા મળી હતી. ઝીરો અવર્સ દરમિયાન અન્ય કોર્પોરેટરો બોલવા ઊભા થયા ત્યારે તેમને રોકવામાં આવ્યા નહોતા. જોકે, પૂર્વ મેયર દક્ષેશ માવાણી બોલવા ઊભા થઈ માત્ર એક શબ્દ બોલ્યા બાદ તેમને પોતાનો વિષય ઝડપથી પૂરો કરવા જણાવવામાં આવ્યું હતું.
બીજી તરફ એજન્ડા પર મ્યુનિસિપલ કમિશનરની પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટર ઉર્વશી પટેલે હાથ ઊંચો કરી પૂરક પ્રશ્ન પૂછવાની માગણી કરી હોવા છતાં તેમને તક ન આપવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. મેયર દ્વારા પોતાના જ પક્ષના કોર્પોરેટરો સાથેના આ વલણને લઈને મનપા વર્તુળોમાં ગણગણાટ જોવા મળ્યો હતો. આમ, સામાન્ય રીતે વિપક્ષ ઉઠાવે તેવા વિકાસ કામોના સવાલો આ વખતે સત્તાપક્ષના જ પૂર્વ મેયરે ઉઠાવતા મનપાની સામાન્ય સભા ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની હતી.
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