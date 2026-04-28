IPSની નોકરી છોડી રાજકારણમાં ઝંપલાવનાર મનોજ નિનામાની હાર, ભાજપ તરફથી લડ્યા હતા ચૂંટણી

અરવલ્લીના શામળાજીની ઓડ બેઠક પરથી ભાજપની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડનારા પૂર્વ IPS અધિકારીને 2700થી વધુ વોટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 4:54 PM IST

અરવલ્લી: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં ભાજપનો દબદબો દેખાઈ રહ્યો છે, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના ઉમેદવારો મોટાપાયે જીત નોંધાવી રહ્યા છે પરંતુ આ જનાદેશ IPSની ખુરશી છોડી કેસરિયા કરનારા મનોજ નિનામાને ફળ્યો નથી. અરવલ્લીના શામળાજીની ઓડ બેઠક પરથી ભાજપની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડનારા પૂર્વ IPS અધિકારીને રાજકારણમાં એન્ટ્રી ફળી નહીં. તેઓને 2700થી વધુ વોટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે, મનોજ નિનામાએ પોતાના IPS તરીકેના કાર્યભારમાંથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લઈ રાજકારણમાં એન્ટ્રી લીધી હતી. નિવૃત્તિની સાથે જ તેમની રાજકારણમાં એન્ટ્રીની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું હતું અને પદ છોડ્યાના બે જ દિવસ બાદ તેમને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા. તે વખતે તેમના નામ ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, જોકે, પોલીસ અધિકારી રહેતા જે દબદબો તેણે કાયમ કર્યો હતો તેને રાજકારણમાં જાળવી રાખવામાં તેઓ નિષ્ફળ રહ્યા હતા. જ્યારે તેઓએ VRS લીધું ત્યારે તેમની નોકરીના ફક્ત બે મહિના બાકી રહ્યા હતા. ભાજપ જેવી મજબૂત પાર્ટી તરફથી ટિકિટ મળતા એવું લાગી રહ્યું હતું કે, તેઓ રાજકારણમાં એક સફળ કરિયર બનાવશે પરંતુ પ્રથમ પ્રયત્નમાં તેમને નિષ્ફળતા હાથ લાગી છે. હવે તેમની આ સફર કેટલે દૂર જાય છે તે આવનારો સમય જણાવશે.

બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટી છોડી ભાજપમાં જોડાનારા ભૂપત ભાયાણીને પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો, તેઓ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની મૂળી-2 બેઠક પરથી ભાજપની સીટ પર ચૂંટણી લડ્યા હતા પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીના જ ઉમેદવાર સામે તેમની હાર થઈ હતી.

