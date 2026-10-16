પૂર્વ IPS કુલદીપ શર્માનો ટોણો, કોંગ્રેસના કામોને કારણે ચા વેચનારા લોકો પણ PM પદ સુધી પહોંચ્યા છે
પૂર્વ IPS અધિકારી અને પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ કુલદીપ શર્મા જૂનાગઢ જિલ્લાના સંગઠનના પ્રચાર અર્થે આવ્યા હતા.
Published : October 16, 2026 at 1:23 PM IST
જૂનાગઢ: પૂર્વ IPS અધિકારી અને પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ કુલદીપ શર્મા જૂનાગઢ જિલ્લાના સંગઠનના પ્રચાર અર્થે આવ્યા હતા. જૂનાગઢ સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ સાથે બંધબારણે બેઠક મળી હતી. આગામી સમયમાં ચૂંટણી અને ખાસ કરીને પ્રજા અને સંગઠન સાથે જોડાઇને ચૂંટણીની રણનીતિ કઇ રીતે બનાવી શકાય તેને લઇને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. વધુમાં તેમણે કોઇ પણ રાજકીય પક્ષનું નામ લીધા વગર મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન પદ સુધી પહોંચેલા વ્યક્તિઓ કોંગ્રેસની નીતિને કારણે પહોંચ્યા છે તેવો ટોણો પણ માર્યો હતો.
કુલદીપ શર્માએ જૂનાગઢના કાર્યકર્તાઓને આપ્યું માર્ગદર્શન
પૂર્વ IPS અને હાલ પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ કુલદીપ શર્મા પાર્ટીના સંગઠન કાર્યકર્તાઓને મજબૂત કરવા માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. કુલદીપ શર્માએ આગામી ચૂંટણી જીતવાની રણનીતિ તૈયાર કરી હતી અને લોકોના પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ થાય તે માટે મંત્ર આપ્યો હતો.
રાજકીય પક્ષનું નામ લીધા વગર પ્રહાર
પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ અને પૂર્વ IPS ઓફિસર કુલદીપ શર્માએ કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીનું નામ લીધા વગર સત્તાધારી પક્ષને આડે હાથ લીધા હતા. કુલદીપ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, એક સામાન્ય માણસ કે કોઈ ચા વેચતો વ્યક્તિ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન પદ સુધી પહોંચે છે. આ વિચારધારા અને શક્તિ કોંગ્રેસની સરકારોએ આ દેશમાં આપી છે જ્યારે ભારત ગુલામ હતું ત્યારે નેતાગીરીને લઈને કોઈ આયોજન ન હતું. કોંગ્રેસની નીતિને કારણે ધીમે ધીમે આઝાદી પછી દેશ રાજકીય રીતે પણ મજબૂત બન્યો અને તેને કારણે એક સામાન્ય વ્યક્તિથી લઈને ચા વેચનારા લોકો પણ મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન પદ સુધી પહોંચી ગયા છે તેની પાછળ કોંગ્રેસે કરેલા કામો અને કોંગ્રેસની રાજકીય ઈચ્છા શક્તિને કારણે આવું શક્ય બન્યું છે .
2002ના ઘટનાક્રમને પણ કર્યો યાદ
વર્ષ 2002માં થયેલા રમખાણોને પણ કુલદીપ શર્માએ યાદ કર્યા હતા. કુલદીપ શર્માએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, 2002માં ગુજરાતનો મતદાર બે ધર્મમાં વિભાજીત હતો જેને કારણે જે તે સમયના સત્તાધારી રાજકીય પક્ષ અને તેના નેતાને લોકોનું જન સમર્થન મળ્યું હતું. વધુમાં કુલદીપ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પક્ષની સ્થિતિ સારી નથી. ચૂંટણી જીતવાને લઈને સૌથી પહેલું પગથિયું સંગઠનનું હોય છે. સંગઠન થકી એક સારા ઉમેદવારો મળતા હોય છે અને સારા ઉમેદવારો થકી પ્રત્યેક મતદારો સુધી પાર્ટીની ઈચ્છા શક્તિ અને પાર્ટીના વિચારોને લઈને પહોંચી શકાય છે. સારો કાર્યકર અને સારો ઉમેદવાર પાર્ટીમાં આવે અને ચૂંટણી લડે તે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ ઈચ્છા રાખતો હોય છે.
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