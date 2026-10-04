ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનને નવા પ્રમુખ મળ્યા, પૂર્વ IAS એમ.એસ. પટેલને સોંપાયી સુકાન
ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનની કારોબારી બેઠકમાં સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવાયો, પૂર્વ IAS અને ભાજપના પૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ એમ.એસ. પટેલને નવા પ્રમુખ બનાવાયા છે.
Published : October 4, 2026 at 7:50 PM IST
મહેસાણા (ઊંઝા): સમગ્ર વિશ્વમાં વસતા કડવા પાટીદાર સમાજની આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન ઊંઝા સ્થિત શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનને વર્ષ 2026-27 માટે નવા હોદ્દેદારો મળ્યા છે. આજે સંસ્થાન ખાતે મળેલી કારોબારીની મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં સર્વાનુમતે લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ, સંસ્થાનના નવા પ્રમુખ તરીકે પૂર્વ IAS અધિકારી અને ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ એમ. એસ. પટેલ એટલે કે મહેન્દ્ર પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. આ નિમણૂક સાથે ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનનો વહીવટ હવે તેમના અનુભવી હાથમાં સોંપાયો છે.
આજે મળેલી કારોબારી બેઠકમાં સંસ્થાના અન્ય મહત્વના હોદ્દાઓ માટે પણ નિમણૂકો કરવામાં આવી હતી. જેમાં ઉપપ્રમુખ તરીકે અમદાવાદના (ખોરજવાળા) બાબુભાઈ કે. પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. જ્યારે રાજકોટના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ મૌલેશભાઈ ડી. ઉકાણીને બીજા ઉપપ્રમુખ તરીકે ફરીથી રીપીટ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત માનદ મંત્રી તરીકે ઊંઝાના જ મુકેશભાઈ એ. પટેલ (બડુ)ની વરણી કરાઈ છે. તમામ નવનિયુક્ત હોદ્દેદારો આગામી ટર્મ માટે મા ઉમિયાના ધામનો વહીવટ અને સામાજિક ઉત્કર્ષના કાર્યો સંભાળશે.
"શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝાની પરંપરા રહી છે, સમૂહ લગ્નોમાં સૌથી પહેલી શરૂઆત કરનાર ઊંઝા ઉમિયા માતાજી છે. આજે અન્ય સમાજો પણ સમૂહ લગ્નો કરી રહ્યા છે. શૈક્ષણિક યોગદાન, વિધવા સહાય, શિક્ષણ માટે કે વિદેશ જઈ ઉચ્ચ શિક્ષણ લેવા માટે લોન આપવાની શરૂઆત સંસ્થાએ કરેલી છે. અમે અમદાવાદમાં બે હોસ્ટેલ આ વર્ષથી શરૂ કરી છે, જેમાં 1600 જેટલા દીકરા-દીકરીઓ લાભ લઈ રહ્યા છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સમાજ સુધારણા તેમજ યુવાનોને પ્રેરણા મળે, તેઓ વધુ સક્ષમ બને અને સ્પર્ધાત્મક દુનિયામાં ટકી શકે તેવું શિક્ષણ મળે તેમાં સંસ્થાન તરફથી જે કંઈ મદદરૂપ થવાતું હશે તે અમે ચોક્કસ કરીશું." - એમ. એસ. પટેલ, નવનિયુક્ત પ્રમુખ, શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા
શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સમાજ સુધારણા પર વિશેષ ભાર
નવનિયુક્ત પ્રમુખ એમ. એસ. પટેલે હોદ્દો સંભાળતાની સાથે જ સમાજ અને સંસ્થાના વિકાસ અંગેની રૂપરેખા સ્પષ્ટ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનની પરંપરા ખૂબ જ ગૌરવશાળી રહી છે. સમાજમાં સમૂહ લગ્નોની શરૂઆત કરવામાં ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનનું મોટું યોગદાન રહ્યું છે અને આજે અન્ય સમાજો પણ આ પરંપરાને અપનાવી રહ્યા છે.
સંસ્થા દ્વારા શૈક્ષણિક યોગદાન પણ સતત આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં વિધવા સહાય, ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે લોન અને અભ્યાસ અર્થે વિદેશ જવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક મદદ જેવા કાર્યો અવિરત ચાલી રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ સંસ્થા દ્વારા અમદાવાદ ખાતે બે નવી હોસ્ટેલ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં અંદાજે 800 થી 1600 જેટલા દીકરા-દીકરીઓ રહીને અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આગામી સમયમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે સંસ્થા વધુ સક્રિય બનશે. યુવાનોને નવી પ્રેરણા મળે, તેઓ વધુ સક્ષમ બને અને આજની સ્પર્ધાત્મક દુનિયામાં મક્કમતાથી ટકી શકે તે માટે ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે.
સંસ્થા બિનરાજકીય છે, પાટીદાર સમાજને પોતાના વ્યવસાય પર ગર્વ છે
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન એક સંપૂર્ણપણે બિનરાજકીય સંસ્થા છે. પાટીદાર સમાજ અંગે થતી રાજકીય ટિપ્પણીઓ બાબતે સ્પષ્ટતા કરતા પ્રમુખે જણાવ્યું કે, અમારા બાપ-દાદા અને પૂર્વજો ખેતી અને પશુપાલન સાથે જોડાયેલા હતા. અમે પશુઓનું છાણ ઉપાડ્યું છે અને આજે પણ ખેતી સાથે જોડાયેલા પરિવારો આ કામ કરે છે, જેમાં અમને કોઈ જ શરમ નથી.
અનામતના મુદ્દે પણ સમાજ સ્પષ્ટ છે કે, પાટીદાર સમાજ ભારતના બંધારણને માનવાવાળો સમાજ છે અને બંધારણ મુજબ સંસદ જે પણ નિયમો નક્કી કરે છે, તેને અમે સ્વીકારીએ છીએ. ભવિષ્યમાં પણ સંસ્થાની કોર ટીમ સાથે બેસીને સમાજના હિત માટે નવી યોજનાઓ ઘડવામાં આવશે અને સમાજને નવી દિશા આપવાનો પ્રયાસ કરાશે.
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