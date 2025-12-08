અમદાવાદમાં આનંદીબેન પટેલની બાયોગ્રાફી પુસ્તકનું વિમોચન, અમિત શાહે તેમના જીવનને પ્રેરણાદાયી ગણાવ્યું
ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યપ્રધાન અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબહેન પટેલના જીવનચરિત્ર 'ચુનૌતિયાં મુઝે પસંદ હૈ'ના ગુજરાતી અનુવાદિતનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું.
By ANI
Published : December 8, 2025 at 8:03 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યપ્રધાન અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબહેન પટેલના જીવનચરિત્ર 'ચુનૌતિયાં મુઝે પસંદ હૈ'ના ગુજરાતી અનુવાદનું કેન્દ્રીય ગૃહ-સહકાર મંત્રી અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાગવત કથાકાર ભાઈશ્રી રમેશભાઈ ઓઝાના હસ્તે અમદાવાદ ખાતે વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું.
કેન્દ્રીય ગૃહ-સહકાર મંત્રીએ આ પ્રસંગે આનંદીબહેન પટેલની સંઘર્ષશક્તિ અને નેતૃત્વને બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે, આનંદીબહેનનું જીવન સંઘર્ષશક્તિના બળ પર આગળ વધવાની એક પ્રેરણાદાયી ગાથા છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, આનંદીબેનની જીવનયાત્રાના પ્રેરણાબિંદુઓનું સુંદર રીતે વર્ણન કરતું આ પુસ્તક અનેક વાચકોના જીવનમાં પ્રેરણા આપવાનું કામ કરશે.
ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલના જીવનચરિત્ર 'ચુનૌતિયાં મુઝે પસંદ હૈ'ના ગુજરાતી અનુવાદનું કેન્દ્રીય ગૃહ-સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ભાગવત કથાકાર પૂ.ભાઈશ્રી રમેશભાઈ ઓઝાના હસ્તે અમદાવાદ… pic.twitter.com/jp4Fs0E1WD— CMO Gujarat (@CMOGuj) December 7, 2025
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, આનંદીબેન પટેલની અડગ નિર્ણયશક્તિ, મક્કમ નિર્ધાર અને સામા પ્રવાહે તરીને પણ જનહિતનાં કાર્યો કરવાના સ્વભાવથી સૌ વાકેફ છે, ત્યારે તેમની પ્રેરણાદાયી જીવનયાત્રાનું આ પુસ્તક નારીશક્તિને હરહંમેશ પ્રેરણા અને આત્મબળ આપતું પુસ્તક બની રહેશે.
ભાગવત કથાકાર રમેશભાઈ ઓઝાએ આનંદીબેન પટેલને મહિલા શક્તિનું જીવંત ઉદાહરણ ગણાવ્યું અને કહ્યું કે તેમની જીવનકથા લોકોને હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પડકારોનો સામનો કરવા પ્રેરણા આપે છે.
આ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, મંત્રીઓ, વરિષ્ઠ નેતાઓ, શિક્ષણવિદો અને સામાજિક કાર્યકરો સહિત અનેક મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા.