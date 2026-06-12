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અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: "સૌની યોજના"નો લાભ સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને અપાવનાર વિજય રૂપાણીને કેમ ભૂલાય

સૌની યોજનાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રને પાણીદાર બનાવનાર, રાજકોટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અને અમૂલ બ્રાન્ડ લાવનાર વિજયભાઈનું કાર્ય અવિસ્મરણીય.

વિજયભાઈનું કાર્ય અવિસ્મરણીય
વિજયભાઈનું કાર્ય અવિસ્મરણીય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 9:56 AM IST

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રાજકોટ : 12 જૂન, 2025ના રોજ અમદાવાદમાં એક ભીષણ વિમાન દુર્ઘટના ઘટી, જેમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું દુઃખદ નિધન થયું. એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ નંબર AI-171, જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી લંડન ગેટવિક જવા માટે રવાના થઈ હતી, તે ટેક-ઓફ થયાની ગણતરીની મિનિટોમાં જ એરપોર્ટ નજીક આવેલા મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનો અને બી.જે. મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલ બ્લોક પર તૂટી પડી.

આ વિમાન બોઈંગ 787 ડ્રીમલાઈનર હતું, જેમાં 230 મુસાફરો અને 12 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા. વિમાનમાં સવાર કુલ 242 લોકોમાંથી 241ના મોત થયા. આ ઉપરાંત જમીન પરના રહેણાંક મકાનો અને હોસ્ટેલના આશરે 19-20 સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પણ જીવ ગુમાવતા કુલ મૃત્યુઆંક 260ને પાર પહોંચ્યો. આ દુર્ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યને શોકમાં ગરકાવ કરી દીધું.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: "સૌની યોજના"નો લાભ સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને અપાવનાર વિજય રૂપાણીને કેમ ભૂલાય (Etv Bharat Gujarat)

વિજય રૂપાણીનો જન્મ એક સામાન્ય પરિવારમાં થયો હતો અને તેઓ રાજકારણમાં પોતાની સાદગી અને સૌજન્ય માટે જાણીતા હતા. તેઓ ગુજરાતના 16મા મુખ્યમંત્રી તરીકે 2016 થી 2021 સુધી પદ પર રહ્યા. તેમના નેતૃત્વકાળ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર માટે સૌથી મોટો પડકાર પાણીનો હતો. તેમણે ‘સૌની યોજના’ મારફતે નર્મદાનું પાણી સૌરાષ્ટ્રના સૂકા ગામો-શહેરો સુધી પહોંચાડવાનું ઐતિહાસિક કામ કર્યું, જેના કારણે તેઓ ‘સૌરાષ્ટ્રના વિકાસ પુરુષ’ તરીકે ઓળખાયા.

વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રા
વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત, રાજકોટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની સુવિધા અને અમૂલ જેવી બ્રાન્ડને સૌરાષ્ટ્રમાં લાવવાનો શ્રેય પણ વિજય રૂપાણીને આપવામાં આવે છે. તેઓ હંમેશાં સામાન્ય માણસને ધીરજથી સાંભળતા અને નાનામાં નાની સમસ્યા હલ કરવાની તત્પરતા રાખતા. તેઓ કહેતા કે, “હું 20-20 રમવા આવ્યો છું, અડધી પીચે રમવાનું છે.” આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર આ શબ્દો તેમની સકારાત્મકતા દર્શાવતા. તેઓ સામૂહિક નિર્ણયશક્તિમાં માનતા અને ભૂલ સમજાય તો નિર્ણય ફેરવતાં પણ અચકાતા નહીં.

વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રા
વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

‘વ્યક્તિ સે બડા દલ, દલ સે બડા દેશ’ — આ તેમનું જીવનસૂત્ર હતું. દેશ માટેના સમર્પણના કારણે જ તેઓ પંજાબની ચૂંટણી પ્રચાર માટે રોકાઈ ગયા, અને પાછા ફરવામાં થયેલા વિલંબને કારણે તેઓ આ ફ્લાઈટમાં સવાર થયા. દુર્ભાગ્યે એ જ ફ્લાઈટ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બની.

વિજય રૂપાણીને શ્રદ્ધાંજલિ
વિજય રૂપાણીને શ્રદ્ધાંજલિ (Etv Bharat Gujarat)

તેમના અવસાનથી ગુજરાતે એક સંવેદનશીલ, દૂરંદેશી અને વિકાસલક્ષી રાજનેતા ગુમાવ્યો છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યભરમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. તેઓ જનતાના સાચા સેવક હતા, જેમનું કાર્ય અને યોગદાન આવનારી પેઢીઓ માટે પ્રેરણારૂપ રહેશે.

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TAGGED:

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VIJAY RUPANI DEATH
AHMEDABAD PLANE DISASTER
SAUNI YOJANA
VIJAY RUPANI DEATH ANNIVERSARY

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