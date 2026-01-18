'30 વર્ષથી ગુજરાતને ખાડામાં નાખ્યું', ગુજરાત પ્રવાસે આવેલા અરવિંદ કેજરીવાલના ભાજપ પર પ્રહાર

ETV Bharat / state

કેજરીવાલે કહ્યું કે,'છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપે ગુજરાતને ખાડામાં નાખ્યું છે. રાજ્યમાં ચારેય તરફ ભય અને ભ્રષ્ટાચારનો માહોલ છે. લોકોને ડરાવવામાં અને ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે'

Published : January 18, 2026 at 8:03 AM IST

અમદાવાદ: દિલ્લીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ત્રણ દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચતા જ તેમણે ભાજપ સામે આકરા પ્રહાર કર્યા હતાં.

કેજરીવાલે કહ્યું કે, છેલ્લાં 30 વર્ષથી ભાજપે ગુજરાતને ખાડામાં નાખ્યું છે. રાજ્યમાં ચારેય તરફ ભય અને ભ્રષ્ટાચારનો માહોલ છે. લોકોને ડરાવવામાં અને ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે. ભાજપ સામે અવાજ ઉઠાવનારને જેલમાં નાખી દેવામાં આવે છે, જ્યારે ખુલ્લેઆમ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને તેના વિરોધમાં કોઈ બોલી શકતા નથી.

કેજરીવાલે ઉમેર્યું કે, આજે લોકો આપમેળે અમારી સભાઓમાં આવી રહ્યા છે, અમારે લોકોને લાવવા પડતા નથી. સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠેરઠેર સભાઓ થઈ રહી છે અને લોકો જાતે જ આવી રહ્યા છે. અમારી પાસે તો અધધ પૈસા પણ નથી, છતાં લોકો પોતાનો ખર્ચ કરીને અમારી સભાઓમાં આવે છે. કેજરીવાલે કહ્યું કે અત્યાર સુધી લોકોમાં નિરાશા હતી, પરંતુ હવે લોકો અમારી તરફ આશાની નજરે જોઈ રહ્યા છે.

ત્રણ દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવેલા અરવિંદ કેજરીવાલ બુથ લેવલના કાર્યકરોને મળીને આગળની રણનીતિ તૈયાર કરશે.BMCના ચૂંટણી પરિણામો અંગે પણ કેજરીવાલે પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, એટલી ગડબડ કર્યા પછી પણ બહુમતી મળી નથી. જનતા તેમની વિરુદ્ધ છે, છતાં મશીનરીનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ રીતે ગુજરાત પ્રવાસના પ્રથમ દિવસે જ અરવિંદ કેજરીવાલે ભાજપ સામે આક્રમક વલણ અપનાવી રાજકીય માહોલ ગરમાવ્યો છે.

