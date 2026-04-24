ETV Bharat / state

જામનગરમાં કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું: પૂર્વ કોર્પોરેટર નૂરમામદ પલેજા 500 સમર્થકો સાથે ભાજપમાં જોડાયા

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા જામનગરમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર 500 કાર્યકરો સાથે ભાજપમાં જોડાયા હતા.

જામનગરમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર 500 સમર્થકો સાથે ભાજપમાં જોડાયા
જામનગરમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર 500 સમર્થકો સાથે ભાજપમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો માહોલ ગરમાઈ રહ્યો છે ત્યારે જામનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે. વોર્ડ નંબર 1માં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો આપતા પૂર્વ નગરસેવક નૂરમામદ પલેજા અને અન્ય અગ્રણી નેતાઓ આજે વિધિવત રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે 500 જેટલા સમર્થકોએ પણ કેસરિયો ધારણ કરતા કોંગ્રેસમાં સોપો પડી ગયો છે.

જામનગર કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું

જામનગરના વોર્ડ નંબર 1 માં આયોજિત એક ભવ્ય કાર્યક્રમમાં રાજ્યમંત્રી રિવાબા જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં આ પક્ષ પલટો થયો હતો. રિવાબા જાડેજાએ પૂર્વ નગરસેવક નૂરમામદ પલેજા, જેન્તીભાઇ પ્રજાપતિ અને યાકુબ અબ્બાસ ગાદ સહિતના તમામ આગેવાનોને ભાજપનો ખેસ પહેરાવી પક્ષમાં આવકાર્યા હતા. આ પ્રસંગે ભાજપના સ્થાનિક કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને "ભારત માતા કી જય" ના નારા સાથે વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

જામનગરમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર નૂરમામદ પલેજા 500 સમર્થકો સાથે ભાજપમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)

​કોંગ્રેસમાં આંતરિક નારાજગીનો વિસ્ફોટ

​છેલ્લા કેટલાક સમયથી વોર્ડ નંબર 1ના કોંગ્રેસી નેતાઓમાં પક્ષની કામગીરી અને આંતરિક ખેંચતાણને લઈને ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી હતી. નૂરમામદ પલેજા જેવા પાયાના કાર્યકર અને પૂર્વ કોર્પોરેટરે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપતા કોંગ્રેસની પકડ ઢીલી પડી છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, ચૂંટણીના આરે જ આટલી મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોનું ભાજપમાં જવુંએ કોંગ્રેસ માટે મરણતોલ ફટકા સમાન છે.

"કોંગ્રેસમાં હવે પ્રજાલક્ષી કામો કરવાની કોઈ દિશા રહી નથી. મેં અને મારા 500 સમર્થકોએ વિકાસની રાજનીતિને સ્વીકારી છે. ભાજપના શાસનમાં જામનગરનો સર્વાંગી વિકાસ થઈ રહ્યો છે, અને તે જ વિચારધારા સાથે અમે હવે પ્રજાના કામો આગળ વધારીશું." નૂરમામદ પલેજા, પૂર્વ કોર્પોરેટર

"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકાસ કાર્યોથી પ્રભાવિત થઈને આજે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાજપ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. વોર્ડ નંબર 1માં પૂર્વ કોર્પોરેટર અને તેમના સમર્થકોના આવવાથી ભાજપની શક્તિમાં અનેકગણો વધારો થયો છે. હવે વોર્ડ નંબર 1માં ભાજપની આખી પેનલનો વિજય નિશ્ચિત છે." ​રિવાબા જાડેજા, રાજ્ય મંત્રી

​ચૂંટણી સમીકરણો પર અસર

​વોર્ડ નંબર 1માં ભાજપના આ 'ઓપરેશન' બાદ હવે રાજકીય સમીકરણો બદલાયા છે. કોંગ્રેસમાં અત્યારે નિરાશા વ્યાપી ગઈ છે, જ્યારે ભાજપ 'ક્લીન સ્વીપ' કરવાની તૈયારીમાં છે. 500 જેટલા સક્રિય કાર્યકરોનું ભાજપમાં ભળવું એ આગામી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં નિર્ણાયક સાબિત થશે. ભાજપ હવે આ જીતને જાળવી રાખી જામનગરના અન્ય વોર્ડમાં પણ આક્રમક પ્રચાર કરવાની રણનીતિ ઘડી રહ્યું છે.

TAGGED:

JAMANAGAR MUNICIPAL CORPORATION
JAMANAGAR BJP
BJP
JAMNAGAR FORMER CORPORATOR JOIN BJP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.